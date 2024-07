Questo nuovo prodotto rivoluzionario per il ciclo mestruale trasforma il sangue in gel (ecco come funziona e a cosa serve)

Questo innovativo prodotto mestruale offre potenziali benefici in termini di salute, sostenibilità e comfort trasformando il sangue in gel

Il team di ricerca del Virginia Tech, guidato da Bryan Hsu, ha sviluppato un innovativo prodotto mestruale che promette di migliorare significativamente la salute delle donne. Questa nuova soluzione si basa su un biomateriale ecologico, derivato da alghe marine e alcol zuccherino, che ha la capacità di trasformare il sangue mestruale in gel.

Questa tecnologia, descritta nella rivista peer-reviewed Cell Press, offre una serie di vantaggi rispetto ai tradizionali prodotti mestruali. Il prodotto mestruale sviluppato da Hsu e dal suo team, che include i ricercatori post-dottorato Rogerio Bataglioli e Harsimran Kaur, mira a risolvere problemi comuni come perdite e infezioni.

La formulazione in polvere di alginato-glicerolo, quando aggiunta a un assorbente o a un tampone, permette di assorbire il sangue e trasformarlo in gel, riducendo notevolmente il rischio di perdite. Questo miglioramento è stato dimostrato tramite test che hanno mostrato come il sangue, una volta trasformato in gel, non fuoriesce neanche se l’assorbente viene compresso.

Potrebbero volerci anni perché sia disponibile sul mercato

Un ulteriore vantaggio di questa tecnologia è l’inclusione di un polimero antimicrobico che inibisce la crescita di Staphylococcus aureus, un batterio legato alla sindrome da shock tossico. Questo rappresenta un passo importante nella prevenzione delle infezioni associate all’uso dei prodotti mestruali.

La sostenibilità è un altro aspetto chiave di questo nuovo prodotto. La formulazione in polvere è biodegradabile, contrariamente alla maggior parte dei prodotti mestruali attuali che impiegano oltre 500 anni per decomporsi. Questo rende il nuovo prodotto un’opzione ecologica e sostenibile, rispondendo a una crescente domanda di prodotti rispettosi dell’ambiente.

Nonostante questi progressi promettenti, il team di ricerca riconosce che potrebbero volerci anni prima che il prodotto sia disponibile sul mercato. La necessità di scalare la produzione e di soddisfare i requisiti normativi rappresenta una sfida significativa. Nel frattempo, il team di Virginia Tech continuerà a esplorare ulteriormente l’uso di biomateriali per migliorare la salute mestruale.

