Approvato il decreto legge sulle liste d’attesa nella sanità: cosa cambierà (su tempi per esami e prestazioni)?

Il decreto sulle liste d’attesa nella sanità, approvato ieri dalla Camera dei Deputati con 171 voti favorevoli e 122 contrari, introduce significative modifiche per migliorare l’efficienza del sistema sanitario nazionale e ridurre i tempi di attesa per le prestazioni. Dopo l’approvazione del Senato, il testo è ora legge, e prevede una serie di misure strutturali e organizzative destinate a ottimizzare l’erogazione dei servizi sanitari.

Il cuore del decreto è la creazione della Piattaforma Nazionale per le Liste d’Attesa, istituita presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas). Questa piattaforma avrà il compito di monitorare e coordinare i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie a livello nazionale, facilitando la comunicazione tra le diverse regioni e province autonome.

L’obiettivo è garantire una visione più chiara e centralizzata delle liste di attesa, migliorando l’accesso ai servizi e la loro gestione. La piattaforma offrirà supporto sia ai cittadini, per prenotare visite e controlli, sia agli operatori sanitari e alle strutture sanitarie per ottimizzare l’organizzazione delle prestazioni.

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione del Centro Unico di Prenotazione (Cup) a livello regionale o infraregionale. Questo sistema centralizzato permetterà di gestire le prenotazioni di prestazioni sia per i servizi pubblici che per i privati accreditati. Inoltre chi non si presenterà a una visita prenotata senza avvisare in anticipo sarà obbligato a pagare il ticket, incentivando così la cancellazione tempestiva delle prenotazioni.

Ci saranno anche aperture durante il fine settimana

Il decreto prevede anche l’ampliamento delle fasce orarie per le prestazioni sanitarie, includendo aperture anche durante il fine settimana. Questa misura ha lo scopo di ridurre i tempi di attesa, consentendo una maggiore disponibilità di visite diagnostiche e specialistiche. In caso di ritardi significativi, le ASL possono avvalersi di professionisti privati per garantire una tempestiva erogazione dei servizi.

Per quanto riguarda il personale sanitario, il decreto introduce importanti cambiamenti. Il tetto di spesa per le assunzioni viene innalzato al 15% dell’incremento del Fondo sanitario regionale per il 2024, con l’obiettivo di eliminare questo limite a partire dal 2025.

Inoltre viene introdotta una flat tax del 15% sulle ore di lavoro straordinarie dei professionisti sanitari, per incentivare il personale a contribuire nella riduzione delle liste d’attesa senza un eccessivo aggravio fiscale.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha sottolineato come queste misure siano fondamentali per migliorare la qualità del servizio sanitario e garantire il diritto alla salute dei cittadini. Tuttavia le opposizioni hanno criticato il decreto, sostenendo che non affronti adeguatamente i problemi strutturali della sanità pubblica e accusa il governo di favorire i privati a discapito del sistema pubblico.

Con 171 voti favorevoli e 122 contrari, la Camera ha approvato il ddl recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, già approvato dal Senato.#OpenCamera pic.twitter.com/t4nRBwadY9 — Camera dei deputati (@Montecitorio) July 24, 2024

