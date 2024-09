Tieni allenato il tuo cervello ogni giorno con questi esercizi di “fitness per la mente”

Il cervello è un muscolo, e come tale va tenuto in allenamento se non vogliamo rischiare che le sue prestazioni calino nel tempo: ecco alcuni consigli per iniziare il nostro "fitness mentale"

Sappiamo tutti quanto sia importante mantenere il nostro fisico in forma per il benessere generale.

Che si tratti di andare in palestra, fare lunghe passeggiate o cercare di essere più attivi durante la giornata, l’attività fisica è una priorità, soprattutto per chi ha lavori sedentari che costringono a stare ore davanti a una scrivania.

Tuttavia, tendiamo spesso a trascurare un altro aspetto fondamentale del nostro benessere: il nostro cervello. Anche la mente infatti, proprio come il corpo, ha bisogno di allenamento per restare attiva e in forma.

Il cervello è un muscolo e, come tale, perde la sua elasticità e reattività se non viene stimolato, diventando meno abile a concentrarsi e a elaborare informazioni.

Senza un vero e proprio “allenamento mentale” costante, rischiamo di impigrirci e di veder diminuire le nostre capacità cognitive nel tempo.

Come allenare il cervello ogni giorno?

Proprio come il nostro corpo, anche la nostra mente ha bisogno di essere allenata per mantenersi in salute. Il fitness mentale non richiede grandi sacrifici, ma piccoli e costanti cambiamenti nelle nostre abitudini quotidiane possono fare una grande differenza.

Un cervello allenato è un cervello più resiliente, capace di affrontare le sfide quotidiane con maggiore chiarezza e serenità: ecco qualche consiglio per iniziare ad allenarlo.

Esci dalla routine

Non ce ne rendiamo neanche conto, ma molti delle azioni che svolgiamo sono degli automatismi: spostarci da casa al luogo di lavoro, fare la spesa, lavarci i denti, fare la doccia…tutte queste sono attività che svolgiamo senza neanche pensarci, in modalità “pilota automatico”.

Questo accade perché il cervello è “pigro” e trova ogni strategia per ottimizzare le energie e sprecarne il meno possibile. Tuttavia, sebbene le abitudini possano rendere la vita più semplice, rischiano di limitare il cervello, che lavora a un livello di minima intensità.

Uscire dalla routine, anche con piccoli cambiamenti, può riattivare il cervello. Ad esempio, lavarsi i denti con la mano non dominante o percorrere una strada diversa per andare al lavoro sono semplici modifiche che aiutano a rompere il monotono e stimolare nuove aree cerebrali.

Dai nuovi impulsi al cervello

Il cervello ha bisogno di stimoli costanti per rimanere attivo e migliorare le sue capacità. Un modo per mantenerlo in forma è offrirgli nuove sfide e opportunità di apprendimento.

Può trattarsi di imparare una nuova lingua, provare un nuovo sport o anche iniziare un nuovo hobby che coinvolga sia il corpo che la mente.

Attività come la danza, ad esempio, non solo impegnano il fisico, ma stimolano anche il cervello a memorizzare sequenze e movimenti, aumentando la capacità di concentrazione e coordinazione.

Muovi il corpo

Il legame tra esercizio fisico e salute mentale è ben documentato. Mantenersi attivi fisicamente contribuisce anche al mantenimento dello stato di salute del cervello.

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che l’esercizio fisico regolare non solo aiuta a migliorare la memoria, ma rafforza anche processi cognitivi importanti, come il pensiero critico e la risoluzione dei problemi.

Quando ci alleniamo, il corpo rilascia endorfine, che migliorano l’umore, e riduce gli effetti negativi dello stress sul cervello. Non è necessario allenarsi per ore: anche una camminata o una breve sessione di stretching possono aiutare a mantenere sia corpo che mente in perfetta forma.

Mangia bene

Il cervello consuma una grande quantità di energia durante la giornata, e circa il 20% dell’energia ingerita attraverso l’alimentazione viene utilizzata per il suo funzionamento. Una dieta sana ed equilibrata, ricca di nutrienti, è fondamentale per supportare le normali funzioni cerebrali.

Alimenti come salmone, noci e semi di chia contengono acidi grassi omega-3, che aiutano a mantenere il cervello attivo e sano. Una dieta ricca di frutta, verdura, proteine magre e grassi sani fornisce il carburante necessario per migliorare la concentrazione e la memoria.

Cura il tuo riposo

Il sonno è essenziale per il benessere mentale. Durante la notte, il cervello consolida le informazioni acquisite durante il giorno, migliorando la memoria e la capacità di apprendimento. Dormire poco o male può compromettere la capacità di concentrazione e la gestione dello stress.

Assicurarsi una buona qualità del sonno è cruciale per mantenere il cervello in forma. Oltre alla quantità, è importante lavorare sulla qualità del sonno, creando una routine serale che favorisca il relax e riduca le distrazioni.

Respira profondamente (e consapevolmente)

Infine, una delle pratiche più semplici ma efficaci per mantenere la mente attiva è la respirazione consapevole. In momenti di stress, gli ormoni dello stress come il cortisolo possono compromettere la nostra capacità di pensare chiaramente.

Gli esercizi di respirazione e la meditazione mindfulness aiutano a calmare la mente, migliorare la concentrazione e ridurre l’ansia.

La respirazione consapevole, concentrandosi sull’aria che entra ed esce dai polmoni, può essere praticata ovunque, anche durante una pausa dal lavoro. Questa pratica ci aiuterà a ristabilire l’equilibrio emotivo e a migliorare l’efficienza mentale.

