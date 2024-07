Addio piccola Sara! Morta la bambina malata di tumore: per lei il web si era mobilitato per realizzare tutti i suoi desideri

VIDEO INTEGRALE DELLA VISITA DI BABBO NATALE A CASA DI La piccola Sara. Abbiamo tolto il precedente perchè non era completo e per correttezza vogliamo farvi vedere tutti i regali consegnati a Sara. Ci scusiamo per il disguido.Felicità allo stato puro!!!Questo è quello che è successo stasera a casa di Sara. Ma non vogliamo anticiparvi nulla, noi sappiamo chi è il nostro ragazzo, ed è inutile dire che ci commuove sempre. Vi diciamo soltanto, osservate bene il comportamento di Sara con lui e capirete cosa succede in ospedale con i bimbi terminali.Sara ti amiamo tanto e adesso Babbo è tuo per sempre come per gli altri bimbi.Buona Visione.#tutti #amicizia #natale #babbonatale #santaclaus #regalispeciali #sorpresa #affetto #amiciziavera #amore #unitisivince #insieme #anima #bambini #festa #divertimento #Sara #babbo #ilbabbonataledeibambini

Posted by Il Babbo Natale Dei Bambini on Saturday, December 16, 2023