Accendini, power bank e profumi e non solo: tutto quello che non dovresti lasciare in auto sotto il sole

Tanti oggetti comuni possono esplodere o deteriorarsi se lasciati in macchina sotto il sole cocente: vediamo come evitare questi rischi

Quando fa caldo è fondamentale prestare attenzione a ciò che lasciamo all’interno dell’auto, poiché alcuni oggetti comuni possono rappresentare un rischio significativo se esposti a temperature elevate. Potrebbero infatti esplodere e di conseguenza portare ad incidenti anche mortali.

Uno degli oggetti più pericolosi da lasciare in auto sotto il sole è l’accendino. Questi dispositivi, generalmente fatti di plastica, contengono gas sotto pressione e il calore può causare l’espansione del gas, portando a esplosioni improvvise. Un accendino lasciato all’interno di un’auto può facilmente trasformarsi in un potenziale pericolo, specialmente durante le giornate più calde, quando la temperatura dell’abitacolo supera i 40°C.

Con la crescente dipendenza da dispositivi elettronici, poi, molti di noi lasciano spesso power bank in macchina. Tuttavia le batterie agli ioni di litio, comunemente utilizzate in questi dispositivi, sono altamente sensibili al calore. Quando la temperatura interna di un’auto sale eccessivamente, si rischia il surriscaldamento del power bank, che può provocare incendi o danni irreparabili al dispositivo. È sempre meglio conservare questi oggetti in luoghi freschi e ben ventilati.

Anche oggetti più impensabili, come le bottiglie d’acqua

Ma non sono solo questi dispositivi elettronici e non. Anche qualcosa di ben più inaspettato potrebbe rappresentare un rischio se esposti direttamente al sole seppur sotto altri aspetti. Un esempio? Le bottiglie d’acqua in plastica dato che il calore può causare il rilascio di sostanze chimiche nocive, come il bisfenolo A (BPA), che possono contaminare l’acqua.

Ancora più pericolose sono le bottiglie di profumo, che contengono alcool altamente infiammabile. Sotto l’azione diretta del sole, il calore accumulato all’interno dell’auto potrebbe far esplodere le bottiglie di profumo, generando potenziali incendi.

Infine se sei solito tenere snack o cibo in auto, tieni presente che il calore estivo accelera il processo di deterioramento degli alimenti. Gli snack possono diventare rapidamente immangiabili e, in alcuni casi, possono persino svilupparsi batteri pericolosi per la salute. Anche se non rappresentano un rischio di incendio, è comunque importante non lasciare alimenti esposti a temperature elevate per evitare potenziali rischi per la salute.

Per evitare rischi, dunque, è consigliabile non lasciare mai in auto questi oggetti durante l’estate, soprattutto se l’auto viene parcheggiata sotto il sole diretto. Mantenerli fuori dall’abitacolo o in luoghi freschi può prevenire danni e garantire una maggiore sicurezza.

