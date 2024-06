Richiamati petti di pollo e altri prodotti AIA per rischio microbiologico: tutti i lotti da non consumare

Se consumate carne di pollo, fate attenzione a questi prodotti a marchio AIA: sono stati richiamati per rischio microbiologico

Diversi tagli di pollo a marchio Aia sono stati ritirati nelle scorse ore dagli scaffali dei nostri supermercati. I richiami precauzionali da parte del produttore sono stati diffusi dalle catene Iper e Bennet.

Nello specifico si tratta di alcuni lotti di petti, sovracosce, fusi, fegati e durelli di pollo prodotti dall’Azienda Agricola Tre Valli Società Cooperativa; la misura è scattata per via di un possibile rischio microbiologico, su cui però non sono state fornite altre informazioni.

Vediamo nel dettaglio tutti i prodotti e i lotti oggetto da non consumare:

Sovracosce di pollo AIA, con il numero di lotto 3328937 e la data di scadenza 03/06/2024; e 3339045 con data di scadenza 04/06/2024

con il numero di lotto 3328937 e la data di scadenza 03/06/2024; e 3339045 con data di scadenza 04/06/2024 Durelli di pollo AIA, con il numero di lotto 3339383 e la data di scadenza 06/06/2024

con il numero di lotto 3339383 e la data di scadenza 06/06/2024 Petto di pollo AIA, con il numero di lotto 3328937 e la data di scadenza 05/06/2024

con il numero di lotto 3328937 e la data di scadenza 05/06/2024 Fusi di pollo AIA , con il numero di lotto 3339045 e la data di scadenza 04/06/2024

, con il numero di lotto 3339045 e la data di scadenza 04/06/2024 Fegati di pollo AIA, con il numero di letto 3339202 e la data di scadenza 03/06/2024; 3339234 con la data di scadenza 03/06/2024; 3339234 con la data di scadenza 04/06/2024; e 3339456 la data di scadenza 06/06/2024

Se avete acquistato uno di questi prodotti, restituitelo al più presto al punto vendita.

Fonte: Iper-Bennet

