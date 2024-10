Richiamati hamburger bovino biologico di Fileni Bio per salmonella: i lotti da non consumare

I lotti 45072, 45372 e 45672 degli hamburger di bovino biologico del marchio Fileni Bio sono stati richiamati per una possibile contaminazione da salmonella

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo dal mercato di tre lotti di hamburger di bovino biologico del marchio Fileni Bio, prodotti nello stabilimento Bioalleva di Vallese di Oppeano, in provincia di Verona. Il ritiro è stato deciso a causa della possibile contaminazione da salmonella rilevata in alcune unità di questi hamburger.

Gli avvisi di allerta alimentare, pubblicati ieri sul sito ufficiale del Ministero, fanno riferimento ai lotti numerati 45072, 45372 e 45672, con date di scadenza rispettivamente al 29, 27 e 26 ottobre. I consumatori che hanno acquistato confezioni da 180 grammi di questi hamburger sono invitati a non consumare il prodotto e a riportarlo presso il punto vendita dove è stato acquistato per ottenere un rimborso o una sostituzione.

Sebbene la maggior parte delle confezioni sia già stata rimossa dagli scaffali dei negozi e supermercati, chi dovesse trovarsi in possesso di uno dei lotti interessati dovrebbe immediatamente smettere di utilizzarlo per evitare il rischio di infezione.

Cosa comporta la salmonellosi

Ricordiamo che la salmonella è un batterio che si trasmette comunemente attraverso cibi contaminati, soprattutto quelli di origine animale come carne e uova, ma può anche contaminare frutta e verdura che entrano in contatto con superfici non igienizzate.

La malattia associata, nota come salmonellosi, può manifestarsi con sintomi quali nausea, vomito, dolori addominali, febbre e diarrea. Generalmente la salmonellosi ha un decorso benigno che si risolve spontaneamente in alcuni giorni, ma nei casi più gravi, specialmente nei soggetti fragili o con un sistema immunitario indebolito, l’infezione può comportare complicazioni che rendono necessario il ricovero ospedaliero.

Gli avvisi di richiamo, benché datati 25 ottobre, sono stati pubblicati dal Ministero solo il 28 ottobre, rendendo di fatto tardiva la comunicazione ufficiale. Tuttavia il provvedimento è stato ritenuto essenziale per la tutela della salute pubblica, vista la diffusione e la popolarità dei prodotti biologici Fileni Bio, un marchio noto per la produzione di carne di qualità.

Fonte: Ministero della Salute

