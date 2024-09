Zuppa di ceci: le 10 ricette più buone e gustose

Come preparare una gustosa zuppa di ceci che metta tutti d'accordo in famiglia?

Ecco qui qualche idea da cui prendere spunto, ma ricordate, per ognuna di queste ricette, di usare preferibilmente ceci secchi da mettere in ammollo almeno per 8 ore, se non riuscite ci sono sempre i ceci in vetro bio.

I ceci, sono una magnifica fonte proteica tra le proteine di origine vegetale, ma anche di sali minerali, in particolare di calcio, ferro, fosforo e potassio. Contengono anche vitamina A e le vitamine del gruppo B.

Zuppa di cavolo nero e ceci

La zuppa di ceci e cavlo nero è un piatto perfetto anche per i palati più esigenti. Come tutte le zuppe, potete servirla con dei crostini di pane preparati da voi oppure con delle fette di pane abbrustolito.

Zuppa di marroni ceci e zucca

Questa è la ricetta di una zuppa a base di castagne, ceci e zucca; un piatto unico, ricco di carboidrati, proteine e vitamine, che unisce sapori decisi e delicati allo stesso tempo. Ideale anche per i vegetariani e vegani per una cena autunnale, specialmente se ha già cominciato a fare un po’ freddo, da gustare in pieno relax. Qui la ricetta completa.

Zuppa di ceci alla greca

@littleveganwitch Questa zuppa di ceci alla greca è cremosa, saporita e semplice da fare. Ingredienti per 3/4 porzioni: ✨250 g di ceci secchi ✨1 cipolla grande ✨2 carote medie ✨2 spicchi di aglio ✨1,2 L di brodo vegetale ✨3 foglie di alloro ✨1 cucchiaio di origano secco ✨1 rametto di rosmarino ✨1 limone dalla buccia non trattata ✨sale ✨pepe ✨olio extravergine di oliva Usiamo cipolla e carote. Mondiamo la cipolla e la tritiamo grossolanamente, peliamo le carote e le tagliamo a cubetti. Scaldiamo l’olio evo e aggiungiamo la cipolla tritata, le carote, l’aglio schiacciato e lasciamo soffriggere per 5 minuti. Aggiungiamo i ceci precedentemente ammollati in acqua per almeno 12 ore, il brodo vegetale, origano secco, foglie di alloro, rametti di rosmarino, scorza di limone, amalgamiamo e lasciamo sobbollire a fuoco dolce per il tempo necessario per la cottura dei ceci. Solitamente un’ora. Per fare prima usate la pentola a pressione (ci vorranno circa 30 minuti) o i ceci già cotti(basteranno 15 minuti) Salare verso fine cottura. Una volta che i ceci sono morbidi prelevare 2-3 mestoli, aggiungere olio evo, pepe, il succo di limone e frullare il tutto. unire la crema alla zuppa e amalgamare #zuppadiceci #zuppadiceciallagreca #ceci #veganitalia #littleveganwitch ♬ Dance You Outta My Head – Cat Janice

Questa zuppa di ceci alla greca è cremosa e semplice da preparare, dopo aver ammollato i ceci per 12 ore, soffriggi cipolla tritata, carote a cubetti e aglio in olio evo per 5 minuti. Aggiungi i ceci, il brodo vegetale, origano, alloro, rosmarino e scorza di limone, e cuoci a fuoco dolce per circa un’ora (30 minuti in pentola a pressione o 15 con ceci già cotti). A fine cottura, aggiusta di sale e pepe, preleva 2-3 mestoli di ceci, frulla con olio evo e succo di limone, poi unisci la crema alla zuppa e mescola bene.

Zuppa di ceci, funghi e broccoli

@piovonoricette Questa zuppa di ceci funghi e broccoli è favolosa! Ingredienti per 4 persone 300 g ceci secchi 1 carota 1 costa sedano 1/2 cipolla q.b. olio extravergine d’oliva 1 rametto rosmarino 1 foglia alloro 40 g funghi porcini secchi q.b. peperoncino 250 g funghi cardoncelli 2 spicchi aglio q.b. prezzemolo 400 g broccoli q.b. sale #ceci #ricettafacile #piovonoricette ♬ suono originale – Isabel De Simone

Questa zuppa di ceci, funghi e broccoli è deliziosa e nutriente, dopo aver ammollato i ceci secchi per almeno 12 ore, scolali e mettili a cuocere in acqua con carota, sedano, cipolla, alloro e rosmarino per circa un’ora e mezza. Nel frattempo, fai rinvenire i funghi porcini secchi in acqua calda e taglia i cardoncelli a pezzi. In una padella, soffriggi aglio e peperoncino in olio evo, aggiungi i funghi e cuoci fino a doratura. Aggiungi i broccoli tagliati a pezzi e lasciali cuocere per qualche minuto. Unisci tutto ai ceci, aggiusta di sale e pepe, e cuoci per altri 10 minuti. Completa con prezzemolo fresco e un filo d’olio.

LEGGI anche: 10 ZUPPE INVERNALI

Zuppa di ceci e patate

L’accostamento di ceci e patate è quanto di più nutriente possa esserci. Per prepararla soffriggi in una pentola cipolla tritata con un filo d’olio extravergine di oliva. Aggiungi due spicchi d’aglio e lascia insaporire per un paio di minuti. Unisci 300 g di ceci già cotti e due patate tagliate a cubetti, mescolando bene. Versa 500 ml di brodo vegetale e aggiungi 200 g di passata di pomodoro, sale e pepe a piacere. Cuoci a fuoco lento per circa 30 minuti, finché le patate non sono morbide. Servi la zuppa calda, magari con un filo d’olio a crudo e pane tostato.

LEGGI anche: INSALATE DI CEREALI: 10 RICETTE PER TUTTI I GUSTI

Zuppa di ceci e castagne

Per preparare la zuppa di ceci e castagne, inizia facendo bollire 200 g di castagne fresche in acqua con una foglia di alloro, una carota, una cipolla e una patata tagliata a cubetti. Dopo circa 30 minuti, aggiungi 300 g di ceci già cotti e continua la cottura per altri 15-20 minuti, mescolando di tanto in tanto. Regola di sale e pepe a piacere e lascia che i sapori si amalgamino bene. Quando la zuppa è pronta, puoi servirla calda con un filo d’olio extravergine d’oliva e del pane abbrustolito.

Zuppa di ceci fagioli e lenticchie

Il sapore delicato dei ceci e dei fagioli unito a quello delle lenticchie fa di questo piatto una vera e propria leccornia. Questo piatto è l’unione di quattro tipi di legumi da arricchire con salvia e rosmarino e poi con una spolverata di prezzemolo fresco.

Per preparare una zuppa di ceci, fagioli e lenticchie, inizia rosolando cipolla, aglio e carote tritati in una pentola con un filo d’olio. Aggiungi del sedano tagliato a pezzetti e lascia cuocere per qualche minuto. Unisci i ceci, i fagioli e le lenticchie, precedentemente cotti o in scatola, mescolando bene per amalgamare i sapori. Versa del brodo vegetale caldo nella pentola, copri e lascia sobbollire per circa 20-30 minuti. Aggiungi un po’ di passata di pomodoro, sale, pepe e qualche erba aromatica come il rosmarino o il timo. Lascia cuocere fino a quando tutti gli ingredienti sono ben amalgamati e la zuppa è densa. Servi calda con un filo d’olio e crostini di pane.

LEGGI anche: FAGIOLI: PROPRIETÀ, VARIETÀ E CALORIE

Zuppa di ceci con curry

Anche questa zuppa è ottima sia calda che fredda. Quel sapore vagamente esotico dato dal curry e dal peperoncino dà infatti un tocco di freschezza che non guasta.

Per prepararla non ci vuole molto, inizia soffriggendo 1 aglio e 1 cipolla con olio d’oliva. Aggiungi una spolverata di curry, un po’ di peperoncino e un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Unisci una scatola di ceci scolati e una tazza di passata di pomodoro, quindi copri con brodo vegetale. Cuoci per 15-20 minuti, poi aggiungi prezzemolo fresco tritato per dare un tocco di freschezza. Servi caldo con pane croccante, ma volendo anche con del riso basmati di accompagnamento.

LEGGI anche: ZUCCHINE: 10 IDEE E RICETTE VEG PER GUSTARLE AL MEGLIO

Zuppa di ceci e zucca

Fantastica zucca! Con il suo sapore così delicato è in grado di accompagnare qualsiasi piatto in maniera unica. Anche per una zuppa di ceci, la zucca fa la sua splendida parte. Tagliata a dadini e rosolata con delle scalogno, darà quel pizzico che mancava alla tradizionale zuppa di ceci.

Zuppa di ceci cavolfiore e spinaci

Per una zuppa di ceci, cavolfiore e spinaci semplice e veloce, inizia soffriggendo uno spicchio d’aglio con un filo d’olio in una pentola. Aggiungi un cavolfiore tagliato a pezzi e una scatola di ceci scolati. Versa del brodo vegetale e porta a ebollizione, cuoci per circa 15 minuti, poi aggiungi una manciata di spinaci freschi e lascia appassire. Condisci con sale, pepe e un filo d’olio extravergine d’oliv, volendo puoi servire la zuppa calda con crostini di pane e per un tocco di piccante qualche pizzico di peperoncino.

Leggi anche:

Ti consigliamo anche: