Le verdure al forno più buone dell’autunno: 10 ricette semplici da provare subito

Verdure al forno, un modo semplice e pratico per gustare le verdure e farle apprezzare anche dai bambini, soprattutto quelle di stagione. Coloriamo allora la tavola dell'autunno con gli ortaggi di stagione da cuocere al forno.

A partire dalla zucca per poi passare al radicchio, senza dimenticare cavolfiori e le carote, potrete servire contorni e piatti di verdure autunnali sempre diversi per arricchire la vostra dieta.

Tutte le ricette che vi proponiamo sono leggere e semplici da preparare. Per condire le verdure al forno senza alterarne troppo il sapore vi consigliamo di usare semplicemente olio extravergine di oliva, sale e pepe e di aggiungere, volendo, qualche erba aromatica. Ad esempio, sapevate che il rosmarino si sposa benissimo con la zucca al forno?

Per risparmiare nel forno insieme alle verdure potrete cuocere gli altri ingredienti del vostro pranzo o della vostra cena. Ecco una raccolta di ricette che vi permetterà di gustare al meglio le verdure e gli ortaggi autunnali grazie alla cottura al forno.

Leggi anche: ORTAGGI AUTUNNALI: NON SOLO ZUCCA! 10 ALTERNATIVE DI STAGIONE DA PORTARE IN TAVOLA

Zucca al forno

Con l’arrivo dell’autunno torna la stagione della zucca. Qual è il modo più semplice per prepararla mantenendone il sapore? Vi suggeriamo di cuocere la zucca al forno. Nella versione più semplice vi basterà condirla con olio extravergine d’oliva e rosmarino. Qui 10 ricette di zucca al forno.

Radicchio al forno

Scegliete il radicchio per realizzare un contorno saporito e croccante. Provate il radicchio al forno da condire in modo molto semplice, con sale, pepe, olio extravergine e erbe aromatiche.

Leggi anche: RADICCHIO: 10 FACILI RICETTE VEGETARIANE E VEGANE

Finocchi al forno

I finocchi si prestano a diverse preparazioni e si possono portare in tavola sia crudi che cotti. Per renderli saporiti e croccanti vi consigliamo la cottura al forno in abbinamento a erbe aromatiche come basilico e rosmarino, e con l’aggiunta del pangrattato sarà un piatto fantastico.

Leggi anche: FINOCCHI: 10 RICETTE PER GUSTARLI AL MEGLIO

Topinambur al forno

I topinambur si possono gustare sia crudi che cotti. Uno dei metodi di preparazione dei topinambur è proprio la cottura al forno, consigliata per gustarli al meglio.

Per preparare queste chips di topinambur al forno, iniziate lavando accuratamente i tuberi e, se preferite, sbucciateli. Tagliateli poi a fettine sottili e disponeteli su una teglia foderata con carta forno, avendo cura di non sovrapporle. Condite con un filo d’olio e un pizzico di sale; per un tocco in più, potete aggiungere rosmarino, timo o altre erbe aromatiche a piacere. Infornate a 180°C in forno ventilato preriscaldato e lasciate cuocere per circa 30 minuti, o fino a quando le fettine risulteranno dorate e croccanti. Gustatele calde per uno snack leggero e autunnale

Leggi anche: 10 RICETTE A BASE DI TOPINAMBUR

Verza al forno

La verza è un ingrediente saporito e molto versatile, decisamente da riscoprire. Potrete scegliere la verza come ingrediente di base per la preparazione di primi piatti, secondi e contorni. Per preparare la verza al forno, tagliatela a spicchi o strisce, disponetela su una teglia con carta forno, conditela con olio, sale, pepe e, se gradite, un pizzico di paprika o parmigiano. Cuocete a 200°C per circa 20-25 minuti, girandola a metà cottura, finché sarà dorata e croccante.

Leggi anche: VERZA: 10 RICETTE PER GUSTARLA AL MEGLIO

Sedano rapa al forno

Il sedano rapa è perfetto per preparare delle chips croccanti. Dopo averlo sbucciato, tagliatelo a fettine sottili e disponetele su una teglia, preferibilmente foderata con carta forno per evitare che si attacchino e ridurre l’uso di olio. Condite con olio, sale, pepe e qualche rametto di rosmarino. Infornate e, mentre il forno si scalda, le chips diventeranno dorate e croccanti, pronte da gustare

Leggi anche: SEDANO RAPA: 10 RICETTE PER GUSTARLO AL MEGLIO

Cavolfiori al forno

I cavolfiori al forno sono davvero semplici da preparare e bastano davvero pochi ingredienti per condirli: sale, pepe, olio extravergine, formaggio grattugiato oppure semi di sesamo o mandorle tritate.

Leggi anche: CAVOLFIORE: 10 RICETTE PER TUTTI I GUSTI

Carote al forno speziate

Le carote al forno speziate sono il contorno perfetto, sano e gustoso, da abbinare a qualsiasi piatto! Per prepararle, lava e sbuccia 5 carote grandi, poi tagliale a bastoncino e mettile in una ciotola. Condiscile con olio extravergine di oliva, un cucchiaio di erba cipollina, uno di prezzemolo, 4 cucchiai di Parmigiano, 60 g di semi misti, un pizzico di sale, pepe e aglio in polvere. Mescola bene e distribuisci i bastoncini su una placca foderata di carta forno, assicurandoti che non si sovrappongano. Cuoci in forno statico a 180°C per circa 35 minuti. Gustale calde e croccanti

Broccolo romanesco al forno

Il broccolo romanesco è facile da riconoscere per il suo colore verde brillante e per la forma geometrica inconfondibile. È ottimo, leggero e digeribile grazie alla cottura al forno.

Potete preparare anche delle fantastiche chips di broccoli, sono uno snack irresistibile, perfetto per chi cerca qualcosa di sano e sfizioso! Per prepararle, iniziate pulendo le cimette di broccolo e sbollentandole per 10 minuti, quindi scolatele bene. Disponete le cimette su una teglia rivestita di carta forno e schiacciatele leggermente con l’aiuto di un bicchiere e un altro foglio di carta forno. Conditele con sale, aromi a piacere, una spolverata di pane grattugiato e formaggio grattugiato. Aggiungete un filo d’olio e infornate a 200°C in forno statico per 15-20 minuti, con altri 15 minuti sotto il grill per renderle croccanti. Pronte da gustare

Leggi anche: BROCCOLO ROMANESCO: 10 RICETTE PER GUSTARLO AL MEGLIO

Quali sono i vostri ortaggi autunnali preferiti?

Leggi anche