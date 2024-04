Vellutata di zucchine: 10 ricette per tutti i gusti

Scopri una varietà di ricette deliziose per preparare vellutate di zucchine, perfette per soddisfare tutti i palati. Dalle versioni classiche alle varianti più creative, trova l'ispirazione per cucinare questa crema vellutata e nutriente.

Sono tante le ricette che possiamo preparare con le zucchine, degli ortaggi dal sapore delicato, molto versatili e che di solito sono amati da tutti. Con l’arrivo dell’autunno abbiamo ancora a disposizione le zucchine dell’orto che ci serviranno per preparare delle buonissime vellutate.

La vellutata di zucchine è un piatto che generalmente viene servito caldo, per la cena, accompagnato da crostini di pane, ancora meglio se fatti in casa. Possiamo preparare la vellutata di zucchine in numerose varianti.

Ecco una raccolta di ricette per preparare in casa facilmente la vellutata di zucchine per tutti i gusti.

Vellutata di zucchine classica

Per preparare la vostra vellutata di zucchine vi consigliamo di utilizzare del brodo di verdure fatto in casa, con sedano e carote, oppure semplicemente dell’acqua di cottura leggermente salata.

Inizia tagliando due zucchine medie a rondelle sottili. Trita finemente una cipolla media e due spicchi d’aglio. In una pentola, scalda un cucchiaio d’olio d’oliva extravergine a fuoco medio e aggiungi la cipolla e l’aglio tritati. Rosola per qualche minuto finché diventano traslucidi. Aggiungi le zucchine e fai cuocere per altri 5 minuti. Versa 500 ml di brodo vegetale caldo e lascia cuocere per circa 15-20 minuti finché le zucchine sono tenere.

Frulla il tutto con un frullatore ad immersione fino a ottenere una consistenza vellutata. Aggiusta di sale e pepe a piacere. Servi calda, guarnendo con un filo di olio d’oliva e una spruzzata di prezzemolo fresco tritato, se preferisci.

Vellutata di zucchine vegetariana

Prepara la vellutata di zucchine vegetariana, un piatto leggero e gustoso che combina la delicatezza delle zucchine con la cremosità delle patate, arricchite eventualmente dal sapore del formaggio grattugiato. Taglia due zucchine medie a rondelle sottili e trita finemente una cipolla media insieme a due spicchi d’aglio. Scalda un cucchiaio d’olio d’oliva extravergine in una pentola a fuoco medio e rosola la cipolla e l’aglio finché diventano traslucidi. Aggiungi le zucchine e fai cuocere per circa 5 minuti. Successivamente, versa 500 ml di brodo vegetale caldo e cuoci per 15-20 minuti fino a quando le zucchine sono tenere. Frulla il composto fino a ottenere una consistenza vellutata e aggiusta di sale e pepe a piacere. Servi calda, magari guarnendo con un filo di olio d’oliva e una spruzzata di prezzemolo fresco tritato.

Vellutata di zucchine vegan

Prepara una deliziosa vellutata di zucchine vegan, priva di ingredienti di origine animale. Per realizzarla, inizia mettendo a pezzi due zucchine medie e altri ortaggi a tua scelta, come patate, broccoli o piselli. In una pentola, unisci le verdure tagliate e coprile con acqua. Porta il tutto a ebollizione e lascia cuocere finché le verdure non diventano tenere. Una volta cotte, frulla il composto fino a ottenere una consistenza vellutata. Aggiusta di sale e pepe a piacere. Servi la vellutata calda, magari con un filo di olio d’oliva a crudo e una spruzzata di prezzemolo fresco tritato per guarnire.

Vellutata di zucchine e patate

La vellutata di zucchine è patate è forse la versione più famosa di questo piatto dato che le patate contribuiscono a renderla davvero cremosa e la arricchiscono con il loro gusto delicato.

Vellutata di zucchine e piselli

Se state cercando una ricetta veloce e gustosa per la cena, vi consigliamo di provare questa vellutata di zucchine e piselli. Per un risultato ottimale, preferite i piselli surgelati rispetto a quelli in scatola, se non avete a disposizione quelli freschi. Iniziate tagliando due zucchine medie a rondelle sottili e mettetele da parte. In una pentola, scaldate un cucchiaio d’olio d’oliva extravergine a fuoco medio e aggiungete una cipolla media tritata. Rosolate la cipolla fino a renderla traslucida, poi unite le zucchine e 200g di piselli.

Lasciate cuocere per circa 5 minuti, quindi aggiungete 500 ml di brodo vegetale caldo. Fate cuocere il tutto per altri 15-20 minuti, finché le verdure non risultano tenere. Frullate la vellutata con un frullatore ad immersione fino ad ottenere una consistenza liscia e omogenea. Aggiustate di sale e pepe a piacere, per chi vuole potete aggiungere anche panna o yogurt per renderla più cremosa e gustosa.

Vellutata di zucchine con Bimby

Se avete a disposizione il robot da cucina sarà ancora più semplice preparare la vostra vellutata di zucchine fatta in casa dato che vi servirà sia per cuocere che per frullare gli ingredienti.

Vellutata di zucchine e asparagi

Per una vellutata di zucchine ancora più gustosa e aromatica, vi consiglio di arricchirla con un tocco di zenzero e asparagi. Prendete alcuni asparagi freschi e tagliateli a pezzi, insieme a un paio di zucchine medie. In una pentola, scaldate un cucchiaio d’olio d’oliva extravergine a fuoco medio e aggiungete una cipolla media tritata. Fate rosolare la cipolla fino a renderla traslucida, poi unite i pezzi di zucchine e asparagi. Lasciate cuocere per circa 5 minuti, quindi aggiungete 500 ml di brodo vegetale fatto in casa o acqua. Fate cuocere il tutto per altri 15-20 minuti, finché le verdure non risultano tenere. Ora, aggiungete un pizzico di zenzero grattugiato fresco o in alternativa, mezzo cucchiaino di zenzero in polvere, regolando la quantità in base al vostro gusto personale. Frullate la vellutata con un frullatore ad immersione fino ad ottenere una consistenza cremosa. Servite con le punte degli asparagi fatte saltare in precedenza in padella.

Vellutata di zucchine con crostini

A partire dal pane fresco, dal pane avanzato o dal pane in cassetta potrete preparare dei buonissimi e saporitissimi crostini con cui servire la vostra vellutata di zucchine fatta in casa. Qui la ricetta.

Vellutata di zucchine e broccoli

Un bel broccolo, qualche zucchina, brodo di verdure fatto in casa e un pizzico di curry sono gli ingredienti per preparare un’ottima vellutata di zucchine per la cena. Prendete un bel broccolo e qualche zucchina, tagliatele a pezzi e mettetele da parte. In una pentola, scaldate un cucchiaio d’olio d’oliva extravergine a fuoco medio e aggiungete una cipolla media tritata. Fate rosolare la cipolla fino a renderla traslucida, poi unite i pezzi di broccolo e zucchina. Lasciate cuocere per circa 5 minuti, quindi aggiungete 500 ml di brodo vegetale fatto in casa. Fate cuocere il tutto per altri 15-20 minuti, finché le verdure non risultano tenere. A questo punto, aggiungete un pizzico di curry in polvere, regolando la quantità in base al vostro gusto personale. Frullate la vellutata con un frullatore ad immersione fino ad ottenere una consistenza cremosa. Aggiustate di sale e pepe a piacere. Servite la vellutata calda, magari guarnendo con una spruzzata di pepe nero macinato fresco e una fogliolina di basilico fresco per un tocco di freschezza e dolcezza.

Vellutata di zucchine e spinaci

Preparate una vellutata cremosa e saporita unendo zucchine e spinaci. Iniziaterosolando cipolla e aglio in olio d’oliva fino a doratura, poi aggiungete le zucchine a dadini e gli spinaci freschi. Fate cuocere fino a quando le verdure sono morbide. Aggiungete brodo vegetale e lasciate sobbollire per amalgamare i sapori. Frullate tutto fino a ottenere una consistenza vellutata, regolate di sale e pepe a piacere, spolverata di parmigiano e servite con delle foglioline di spinaci fresche.