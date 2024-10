Se non hai la padella forata, questo è il trucco infallibile per cuocere le castagne alla perfezione

Ecco come preparare in casa delle ottime caldarroste senza dover comprare la padella forata nata a questo scopo, in modo semplice ed economico

Le castagne sono forse il frutto più emblematico della stagione autunnale. Molto versatili, possono essere utilizzate in mille ricette della tradizione contadina – dai dolci ai secondi piatti a base di carne, dalla pasta alla polenta – oltre a essere consumate così come sono, bollite o abbrustolite in forno o in padella.

Non dimentichiamo, inoltre, le numerose proprietà di questo frutto ricchissimo di fibre, vitamine e sali minerali, che rappresenta una preziosa fonte di energia a “lento rilascio” e placa anche il nostro senso di fame con un apporto calorico non eccessivo (circa 160 kcal per 100 grammi).

Se vogliamo preparare in casa le famose caldarroste, tipico cibo da strada venduto nei cartocci da venditori ambulanti, esiste una apposita padella con il fondo forato inventata proprio per la cottura delle castagne.

Ma sapevate che è possibile preparare delle ottime caldarroste anche senza la padella forata, in modo semplice ed economico? Sta spopolando sul social TikTok un trucchetto per la preparazione delle castagne che, ne siamo certi, trasformerà il vostro autunno.

Cuocere le castagne senza padella forata

La padella forata si usa solo nel breve periodo delle castagne e poi resta dimenticata in credenza o in soffitta per tutto il resto dell’anno. Se non l’abbiamo e non vogliamo comprarla solo per cuocere le castagne senza accendere il forno, ecco come fare.

Per preparare delle ottime caldarroste, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una normale padella antiaderente e del sale grosso – oltre, ovviamente, a delle castagne di ottima qualità.

Leggi anche: Come scegliere le castagne? A cosa devi fare attenzione quando le raccogli e i trucchi per accaparrarsi le più buone se le compri

Prendiamo la padella e creiamo un letto di sale grosso sul fondo: siamo generosi con il sale, dobbiamo riempire la padella e creare uno spessore di due/tre centimetri.

Accendiamo il fornello e facciamo riscaldare il sale per qualche minuto. Nel frattempo prepariamo le castagne: pratichiamo sulla buccia un taglio in orizzontale per fare in modo che il vapore caldo fuoriesca senza spaccare il frutto.

Una volta che il sale si è riscaldato aggiungiamo le castagne, facendo attenzione a non sovrapporle ma tenendole ben distribuite sul sale.

Ora non ci resta che coprire la padella con il coperchio e lasciare che le castagne cuociano per 20-25 minuti a fuoco medio-basso.

Trascorso questo tempo, trasferiamo le castagne all’interno un canovaccio pulito. Chiudiamo il canovaccio e facciamo riposare le castagne per una decina di minuti: in questo modo si intiepidiranno e sarà per noi più facile togliere via la buccia.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: TikTok

Ti consigliamo anche: