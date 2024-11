Come preparare la torta pan di stelle: la ricetta originale e 10 varianti (anche quella proteica)

La torta Pan di Stelle è un dessert amatissimo per la sua semplicità e il gusto irresistibile, ideale per chi cerca una dolce coccola senza cottura. In questo articolo, scoprirai la ricetta originale della torta Pan di Stelle e ben dieci varianti, inclusa una versione proteica. Ogni ricetta è facile da realizzare, perfetta per stupire con pochi ingredienti e grande fantasia.

Avete mai assaggiato la torta pan di stelle? Si tratta di una torta al cioccolato davvero golosa, guarnita con delle stelline di zucchero e a volte farcita con la crema spalmabile al cacao e nocciola. Deve il suo nome, ormai diventato di uso comune ai fortunati biscotti di una nota marca.

Possiamo preparare in casa la torta pan di stelle in diverse versioni a seconda dei nostri gusti ed esigenze alimentari, anche senza utilizzare i biscotti confezionati da cui prende il nome. Non possono mancare, però, le stelline di pasta di zucchero che la distinguono da qualsiasi altra torta al cioccolato.

Ecco tante ricette per preparare la torta pan di stelle in versione originale e nelle sue numerose varianti.

Torta pan di stelle, la ricetta originale

La torta Pan di Stelle originale è un dolce semplice e goloso, che si prepara senza cottura. Per realizzarla, iniziate montando 500 ml di panna e mettetela da parte in frigorifero. Intanto, inzuppate 500 g di biscotti al cacao nel latte, immergendoli velocemente per evitare che si ammorbidiscano troppo.

Disponete uno strato di biscotti inzuppati sul fondo di una tortiera da 24 cm, creando una base compatta. Sciogliete leggermente 500 g di Nutella a bagnomaria, rendendola più fluida, e spalmatene uno strato sui biscotti, seguito da uno strato di panna montata. Continuate alternando biscotti, Nutella e panna fino a completare tre strati, finendo con uno strato di panna montata. Spolverate la superficie con cacao amaro e decorate a piacere con biscotti interi o stelline di zucchero.

Lasciate riposare in frigorifero per almeno 4 ore o tutta la notte per ottenere una torta perfettamente compatta e fresca, pronta per essere gustata.

Torta pan di stelle senza cottura

Ecco una torta Pan di Stelle irresistibile, ideale per sorprendere con il minimo sforzo. Servono solo quattro ingredienti e non richiede cottura: biscotti Pan di Stelle, panna vegetale da montare, latte e Nutella (o crema Pan di Stelle). Per prepararla, basta posizionare un cerchio di uno stampo a cerniera su un vassoio, che farà da guida. Inzuppate leggermente i biscotti nel latte e disponeteli sul fondo, coprendo tutti gli spazi anche con pezzetti di biscotti, se necessario. Spalmate uno strato generoso di Nutella o crema Pan di Stelle sui biscotti, seguito da uno strato di panna montata. Ripetete questa sequenza per almeno tre strati. Lasciate poi riposare la torta in frigorifero per qualche ora, o meglio ancora per tutta la notte, prima di togliere il cerchio e decorarla a piacere.

Torta pan di stelle sbriciolata

Questa sbriciolata Pan di Stelle è un dolce semplice e irresistibile, perfetto per ogni occasione. Per la base, frullate 350 g di biscotti fino a ottenere una consistenza sabbiosa, poi mescolateli con 120 g di burro fuso. Pressate il composto sul fondo e sui bordi di una tortiera in alluminio da 20 cm per formare la base e mettete in frigorifero a rassodare.

Per la crema, lavorate 200 g di mascarpone con 150 g di crema spalmabile al cacao e 40 g di zucchero a velo fino a ottenere un composto omogeneo. Montate a parte 200 g di panna fresca e incorporatela delicatamente alla crema di mascarpone insieme a 10 g di cacao amaro.

Versate metà della crema sulla base di biscotti, aggiungete un generoso strato di crema spalmabile (circa 150-180 g) e coprite con la crema rimanente. Lasciate rassodare in frigorifero per almeno 3 ore prima di servire

Torta pan di stelle con la ricotta

La Torta RicoStella è un dessert irresistibile, perfetto per gli amanti dei sapori dolci e cremosi. Per prepararla, inizia frullando 500 g di biscotti fino a ottenere una consistenza simile alla sabbia. Mescola i biscotti tritati con 170 g di burro fuso e distribuisci il composto sul fondo di una tortiera, pressandolo bene per creare una base uniforme, poi metti in frigorifero a rassodare.

Torta pan di stelle senza uova e farina

Questa torta Pan di Stelle con solo tre ingredienti è l’ideale per una dolcezza semplice e veloce, perfetta per quando mancano farina e uova in dispensa! Per prepararla, vi occorrono solo biscotti, latte e lievito per dolci.

Iniziate frullando 700 g di biscotti fino a ottenere una polvere fine. Trasferite il composto in una ciotola e aggiungete 400 ml di latte, mescolando bene per ottenere un impasto liscio e omogeneo. Incorporate una bustina di lievito per dolci, mescolate ancora e versate l’impasto in una tortiera imburrata e infarinata. Cuocete in forno a 180°C per circa 30-35 minuti.

Una volta cotta e raffreddata, potete arricchire la torta con uno strato di crema a scelta, come Nutella o panna montata, per un tocco ancora più goloso. Decorate con stelline di zucchero per renderla scenografica. Buona preparazione!

Torta pan di stelle proteica

Questa torta Pan di Stelle proteica è perfetta per chi cerca un dolcetto senza tantissime calorie, ricca di proteine e con pochi zuccheri. Inizia montando con una frusta 2 uova, 150 ml di albume e 25 g di dolcificante, fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungi un po’ di vaniglia per aromatizzare e, poco alla volta, incorpora 200 g di ricotta proteica, 100 g di farina di riso (meglio se al cioccolato), 15 g di cacao amaro e 8 g di lievito istantaneo, setacciando ciascun ingrediente e continuando a mescolare per evitare grumi.

Sbriciola infine 4 biscotti e uniscili all’impasto. Versa il composto in una teglia da 18 cm rivestita con carta forno e cuoci in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 40 minuti, fino a che la torta risulterà ben cotta e compatta. Lascia raffreddare e buona merenda.

@alan_valca27 Torta pan di stelle proteica⭐️ 🛒Ingredienti: 2 uova / 150ml albume / 25gr dolcificante / vaniglia / 200gr ricotta proteica / 100gr farina di riso (io uso quella al cioccolato) /15gr cacao / 8 gr lievito istantaneo / 4 biscotti pan di stelle 👉Procedimento: monta le uova con albume e dolcificante con una frusta / aggiungi gli ingredienti in fila setacciandoli e continuando a mischiare con la frusta / metti alla fine i biscotti sbriciolati unendoli al composto / usa una teglia da 18 con carta forno / cuoci a forno statico 180° per 40 min 🔥1 di 6⭐️162 Kcal 18 C / 10 P / 5.1 F 📘I miei RICETTARI📙 👉Cartaceo: Amazon 👉Ebook: alanvalca.com 🚨Prozis cod. ALANVALCA #dieta #pandistelle #torta #ricettafit #alanvalca ♬ suono originale – Alan_Valca

Torta pan di stelle a forma di albero

L’Albero Pan di Stelle è un dolce velocissimo da preparare e perfetto per le feste! Inizia montando 300 g di panna fresca con 30 g di zucchero a velo fino a ottenere una consistenza ben ferma. Intanto, in una tazza, prepara del latte o caffè e latte freddi per bagnare tutti i 48 biscotti (o meno, a seconda dell’altezza desiderata).

Prendi un biscotto alla volta, immergilo velocemente nel latte e inizia a creare una base rotonda sul piatto da portata. Una volta completato il primo strato, spalma uno strato di Nutella (125 g) sopra i biscotti e aggiungi uno strato di panna montata. Continua così, alternando biscotti, Nutella e panna, e riducendo leggermente la quantità di biscotti a ogni strato per creare la forma di un albero. Termina con uno strato di panna e, se vuoi, decora con biscotti a forma di stelle sulla punta per un tocco festivo in più. Lascia riposare l’albero Pan di Stelle in frigorifero per qualche ora prima di servirlo, così sarà compatto e delizioso.

Torta pan di stelle panna e nutella

Ecco una torta golosa e ricca, perfetta per gli amanti del cioccolato e del caffè. Iniziate sciogliendo a bagnomaria 60 g di cioccolato fondente con 100 g di burro, poi lasciate raffreddare. Nel frattempo, montate 3 uova con 180 g di zucchero per circa 10 minuti, fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungete quindi il cioccolato fuso e raffreddato, 100 ml di latte, 2 tazzine di caffè (circa 80 ml), e incorporate 270 g di farina setacciata con una bustina di lievito.

Versate l’impasto in una teglia da 22 cm imburrata e infarinata, e cuocete in forno a 180°C per 30-35 minuti, adattando il tempo di cottura al vostro forno. Una volta cotta e raffreddata, tagliate la torta in due strati e bagnateli con una miscela di caffè o latte, a piacere. Farcite il primo strato con 500 ml di panna montata e Nutella a piacere, ma potete usare anche la nocciolata o la nutella vegan. Sbriciolate qualche biscotto inzuppato nel caffè e aggiungetelo sopra la crema.

Coprite con il secondo strato, farcite ancora con panna montata e Nutella e completate con una guarnizione di panna e biscotti. Lasciate riposare in frigorifero per almeno 2 ore prima di servire per ottenere una torta ben compatta e fresca.

Torta pan di stelle con caffè

Questa torta soffice e golosa è perfetta per chi ama i dolci al cioccolato! Iniziate montando 4 uova con 150 g di zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso, lavorando per almeno 5 minuti. Incorporate poi 70 g di burro fuso e mezzo bicchiere di latte, mescolando bene. Setacciate 150 g di farina, 3 cucchiai di cacao amaro e una bustina di lievito, e aggiungeteli al composto. Dopo aver imburrato e infarinato una teglia di 24 cm, versate l’impasto e cuocete in forno a 160°C per circa 30 minuti.

Una volta fredda, tagliate la torta a metà e bagnate leggermente la base con un po’ di latte (senza esagerare). Stendete uno strato generoso di crema di nocciole, precedentemente ammorbidita al microonde, e ricoprite con 250 g di panna fresca montata. Posizionate la metà superiore della torta, anch’essa leggermente bagnata con latte, e decorate la superficie con piccole stelle di zucchero o cioccolato.

Torta pan di stelle con crema di nocciole

Questa torta soffice e golosa è perfetta per chi ama i dolci al cioccolato! Iniziate montando 4 uova con 150 g di zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso, lavorando per almeno 5 minuti. Incorporate poi 70 g di burro fuso e mezzo bicchiere di latte, mescolando bene. Setacciate 150 g di farina, 3 cucchiai di cacao amaro e una bustina di lievito, e aggiungeteli al composto. Dopo aver imburrato e infarinato una teglia di 24 cm, versate l’impasto e cuocete in forno a 160°C per circa 30 minuti.

Una volta fredda, tagliate la torta a metà e bagnate leggermente la base con un po’ di latte (senza esagerare). Stendete uno strato generoso di crema di nocciole, precedentemente ammorbidita al microonde, e ricoprite con 250 g di panna fresca montata. Posizionate la metà superiore della torta, anch’essa leggermente bagnata con latte, e decorate la superficie con piccole stelle di zucchero o cioccolato.

Torta pan di stelle con mascarpone

Questa cremosa Pan di Stelle e mascarpone è un dessert goloso e facilissimo da preparare, perfetto per stupire tutti! Per una teglia da 24 cm di diametro, avrete bisogno di 500 g di biscotti Pan di Stelle, 500 ml di panna liquida, 250 g di mascarpone, 3 tazzine di caffè amaro, 2 tazzine di latte e qualche goccia di cioccolato.

Iniziate montando la panna in una ciotola capiente, quindi aggiungete il mascarpone e continuate a montare finché la crema non diventa liscia e soffice. In un’altra ciotola, mescolate il caffè amaro con il latte. Immergete i biscotti nella miscela di caffè e latte e disponeteli in una pirofila da 24 cm, creando uno strato compatto di biscotti. Riempite eventuali spazi vuoti con pezzetti di biscotto inumiditi. Versate uno strato di crema al mascarpone e panna sopra i biscotti e cospargete con gocce di cioccolato. Continuate ad alternare strati di biscotti, crema e gocce di cioccolato fino al bordo della pirofila (solitamente bastano tre strati).

Riponete la vostra cremosa in frigorifero per almeno due ore. Per una consistenza perfetta, tiratela fuori dal frigo circa dieci minuti prima di servirla.

Conoscete altre ricette da suggerire per preparare la torta pan di stelle?

