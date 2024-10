Come preparare la torta di carote: la ricetta originale e 10 varianti gustose (anche quella senza glutine)

La torta di carote è legata indissolubilmente ai ricordi dell'infanzia. Scopriamo come preparare la ricetta originale e 10 varianti gustose

Sentite un pizzico di nostalgia per quell’ottima torta di carote che mangiavate da bambini? Allora è arrivato il momento di imparare a prepararla in casa nella sua versione originale o in una delle numerose varianti.

La torta di carote è un grande classico da servire a colazione o a merenda e vi permette di includere questi ortaggi salutari in una ricetta dolce che di solito piace a tutti. Potrete preparare la vostra torta con le carote crude grattugiate o con le carote lessate a seconda delle indicazioni delle diverse ricette. Se avete centrifuga o estrattore potete riutilizzare gli scarti del succo di carote.

Ecco una raccolta di idee per preparare in casa la torta di carote nella versione che preferite.

Torta di carote, la ricetta originale

Gli ingredienti base per preparare la trota di carote secondo la ricetta classica sono le carote grattugiate insieme alla farina e alla scorza di arancia. Potrete utilizzare dell’olio dal gusto leggero e guarnire la torta con lo zucchero a velo. Per preparare questa torta di carote, montate 3 uova con 180 g di zucchero, poi incorporate 200 g di farina setacciata, 250 g di carote grattugiate, la scorza di un’arancia, 100 ml di olio di semi, vanillina, una bustina di lievito e mezzo bicchiere di latte, mescolando bene. Versate l’impasto in una tortiera da 24 cm imburrata e infarinata (per una torta più alta usate una teglia più piccola). Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per 40-45 minuti, lasciando intiepidire nel forno spento e socchiuso. Decorate con zucchero a velo.

Torta di carote con la glassa

Questa carrot cake anglosassone è umida e soffice grazie alle carote e arricchita da noci, cannella e zucchero di canna che le danno un bel colore ambrato, per prepararla, montate 4 uova con 100 g di zucchero di canna e 160 g di zucchero semolato, aggiungete 300 ml di olio di semi a filo, poi incorporate 350 g di farina setacciata, sale, cannella, 400 g di carote grattugiate e 70 g di noci tritate. Cuocete in uno stampo da 22-24 cm a 180°C per 50 minuti. Per la glassa, mescolate 250 g di formaggio spalmabile, 100 g di zucchero a velo e una noce di burro morbido, poi spalmate sulla torta raffreddata.

Torta di carote e mandorle

Questa torta di carote e mandorle è dolce, morbida e naturalmente sana, ideale per colazione o merenda senza aggiunta di burro o olio. Per prepararla, preriscaldate il forno a 180°C in modalità statica. Frullate le carote pulite e tagliate a pezzetti insieme alle mandorle e ai biscotti secchi, poi mettete da parte.

Separate i tuorli dagli albumi e montate i tuorli con l’eritritolo per qualche minuto, aggiungendo anche la buccia grattugiata di limone. Unite farina e lievito setacciati, poi incorporate il mix di mandorle e carote tritate, amalgamando il tutto. Montate gli albumi a neve con un pizzico di sale e aggiungeteli delicatamente al composto, mescolando con movimenti circolari per mantenere la consistenza soffice. Versate il composto in una tortiera da 18 cm, aggiungendo altre mandorle in superficie se desiderate. Infornate a 180°C per circa 40 minuti, quindi abbassate la temperatura a 140°C e cuocete per altri 10-12 minuti. Lasciate raffreddare prima di servire per una torta soffice, dal sapore naturale e gustoso.

Torta di carote mandorle e arance

Per preparare questa torta di carote e mandorle, tritate finemente 100 g di mandorle e 300 g di carote. In una ciotola, montate 3 uova con 150 g di zucchero, poi aggiungete 80 g di olio di semi e 100 ml di succo d’arancia, mescolando bene. Incorporate 200 g di farina, il lievito, le mandorle e le carote tritate, insieme alla buccia grattugiata di un’arancia. Versate l’impasto in una tortiera da 22 cm rivestita di carta forno, decorando la superficie con mandorle a lamelle. Cuocete in forno ventilato a 180°C per 40-45 minuti (o statico a 190°C).

Torta di carote vegan

La torta di carote è un dolce da preparare facilmente senza uova per chi cerca una ricetta light e vegan. Per questa torta di carote e mandorle, frullate 200 g di carote con 50 g di mandorle, poi unite a 250 g di farina, 50 ml di olio, 70 g di zucchero, la scorza di limone o arancia, 250 ml di latte vegetale e una bustina di lievito. Mescolate bene e versate l’impasto in una teglia foderata di carta forno, cospargendo la superficie con mandorle tritate. Cuocete a 180°C statico per 30 minuti, poi abbassate a 170°C ventilato per altri 5-10 minuti. Spolverate con zucchero a velo a piacere.

Torta di carote e nocciola

Per preparare questa torta di carote e nocciola potrete usare gli scarti di un centrifugato. Per questa torta di carote e nocciole, mescolate 250 g di farina (150 g bianca e 100 g integrale) con 100 g di zucchero di canna, una bustina di lievito, cannella, noce moscata e scorza di limone. Aggiungete 50 g di olio di semi e 250 ml di succo d’arancia, mescolando fino a ottenere un impasto morbido. Incorporate 15 nocciole tritate e la polpa di 3 carote. Versate in uno stampo oliato e spolverato con pangrattato e cuocete a 180°C per 30 minuti. Decorate con zucchero a velo.

Torta di carote senza glutine e senza burro

Questa torta di carote è semplice, senza glutine e burro! Basta frullare insieme 130 g di farina di riso, 1 bustina di lievito, 3 uova, 120 g di eritritolo (o stevia/miele), 400 g di carote e 60 g di olio evo. Versate il composto in una tortiera da 18 cm e cuocete in forno statico a 180°C per 40 minuti.

Torta di carote e yogurt

Per preparare la torta di carote e yogurt, frullate 300 g di carote e 150 g di mandorle. In una ciotola, montate 3 uova con 150 g di zucchero, poi aggiungete 150 g di yogurt, 60 ml di olio, un cucchiaino di estratto di vaniglia e un pizzico di sale. Incorporate 150 g di farina setacciata e una bustina di lievito, quindi unite le carote e le mandorle tritate. Versate l’impasto in una tortiera e cuocete a 180°C per 40-45 minuti. Spolverate con zucchero a velo prima di servire.

Torta di carote mandorle e cioccolato fondente

Per colmare la nostalgia della torta di carote che mangiavate da bambini non c’è niente di meglio che preparare la torta di carote con mandorle e cioccolato fondente. Per prepararla montate 3 uova con 200 g di zucchero, poi aggiungete a filo 80 ml di olio e 140 ml di latte. Setacciate 50 g di maizena, 220 g di farina 00 e una bustina di lievito, aggiungendoli poco alla volta. Unite 30 g di farina di mandorle, la scorza di limone, aroma di mandorla e 250 g di carote tritate. Aggiungete 150 g di cioccolato fondente tritato, mescolate e versate in una tortiera imburrata e infarinata, cospargete di mandorle a lamelle e cuocete a 170°C per 40-45 minuti.

Torta di carote mandorle e nocciole

Questa torta di carote, mandorle e nocciole è ideale per colazione e merenda. Tritate 3 carote, 75 g di mandorle e 75 g di nocciole, poi mescolatele con 50 ml di olio di semi e 50 g di olio evo. In un’altra ciotola, montate 4 uova con 100 g di zucchero, il succo e la scorza di un’arancia. Unite le due miscele, poi aggiungete 250 g di farina d’avena e una bustina di lievito. Versate l’impasto in una tortiera da 24 cm e cuocete a 180°C per 35 minuti.

Qual è la vostra ricetta personalizzata per preparare la torta di carote?