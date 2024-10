Come preparare una torta al cioccolato light (con la stevia al posto dello zucchero)

Come preparare una deliziosa torta al cioccolato light utilizzando la stevia come dolcificante naturale al posto dello zucchero. Perfetta per chi desidera un dolce leggero e senza zuccheri raffinati, questa ricetta è un’opzione ideale per chi vuole tenere sotto controllo le calorie senza rinunciare al piacere.

Oggi vi proponiamo una ricetta classica, perfetta per iniziare la giornata con una colazione golosa o per concederci una merenda dolce e leggera nel pomeriggio.

Questa è una versione light della torta al cioccolato, resa speciale dall’uso della stevia rebaudiana, un dolcificante naturale che possiamo acquistare puro in erboristeria. I vantaggi della stevia sono molteplici: non influisce sui livelli di zucchero nel sangue, non provoca carie, è priva di ingredienti artificiali e non contiene calorie. Con un potere dolcificante fino a 400 volte superiore allo zucchero bianco, è una valida alternativa sia per chi ha bisogno di tenere sotto controllo il peso che per i soggetti diabetici. E ora, scopriamo la ricetta.

Torta al cioccolato light

Ingredienti per 6 persone

150 g di cioccolato fondente light

60 g di olio evo

5 albumi

100 g di farina

10 g di stevia

Zucchero a velo (se vi piace)

½ bustina di lievito per dolci

Sale

Procedimento

Per preparare questa torta, fondiamo il cioccolato fondente a bagnomaria e, una volta ottenuta una crema liscia, aggiungiamo l’olio. Montiamo a neve gli albumi con la stevia e un pizzico di sale, e incorporiamo farina e lievito al cioccolato. Aggiungiamo delicatamente gli albumi montati e versiamo l’impasto in una tortiera rivestita di carta forno. La cottura avviene a 180 °C per circa 25 minuti. Una volta pronta, possiamo gustare la torta spolverata di zucchero a velo, magari accompagnata da un tè aromatizzato all’arancia e cannella.

Questa torta è perfetta per chi cerca un dolce leggero e privo di zuccheri raffinati, ma non vuole rinunciare al gusto del cioccolato. Provate ad arricchire l’impasto con mirtilli o altre aggiunte a vostro piacere: il risultato sarà ancora più sorprendente.

Come usare la stevia nei dolci

La stevia è un dolcificante naturale estratto dalle foglie della pianta Stevia rebaudiana, originaria del Sud America. È apprezzata per il suo alto potere dolcificante, che può arrivare fino a 400 volte quello dello zucchero bianco, senza apportare calorie. A differenza di molti dolcificanti artificiali, la stevia non altera i livelli di zucchero nel sangue, rendendola ideale per chi ha problemi di glicemia o vuole mantenere il peso sotto controllo. Inoltre, è sicura per i denti, poiché non contribuisce alla formazione di carie. Disponibile in polvere pura, è un’ottima alternativa sana e naturale per dolcificare ricette e bevande.

Usare la stevia nei dolci è un’ottima alternativa allo zucchero, ma richiede alcune accortezze. Poiché la stevia ha un potere dolcificante molto più elevato rispetto allo zucchero, bisogna utilizzarne una quantità molto ridotta. In genere, un cucchiaino di stevia pura sostituisce circa una tazza di zucchero, ma lo zucchero non solo dolcifica, contribuisce anche alla struttura dei dolci, quindi quando si utilizza la stevia è importante bilanciare la consistenza dell’impasto. Si può compensare con ingredienti come farina o yogurt, o anche con frutta come la mela grattugiata. Inoltre, poiché la stevia può avere un leggero retrogusto amaro se usata in grandi quantità, è consigliabile bilanciarla con aromi come vaniglia o cacao. Infine, la stevia resiste bene alle alte temperature, quindi è sicura da usare in torte e biscotti, ma è importante seguire le temperature standard di cottura per mantenere la consistenza ideale del dolce.

Non vuoi perdere le nostre notizie?