Come preparare la torta all’arancia: 10 ricette per tutti i gusti (una è anche senza zucchero)

Come preparare una deliziosa torta all'arancia con queste 10 ricette, pensate per accontentare ogni gusto, inclusa una versione senza zucchero.

La torta all’arancia è un dolce morbido e saporito che potrete preparare facilmente in casa in molte versioni. Infatti la torta all’arancia classica è facile da arricchire con altri ingredienti come la farina di mandorle, il cacao o il cioccolato.

L’ingrediente fondamentale di questa torta è la scorza d’arancia. Dunque la raccomandazione è di scegliere soltanto arance bio e non trattate di cui potrete consumare la scorza senza problemi. Non dimenticate di aggiungere la torta all’arancia al vostro archivio di ricette vegetariane, vegane o senza glutine.

Ecco una raccolta di ricette per preparare in casa la torta all’arancia in 10 varianti da scegliere in base ai vostri gusti e alle vostre esigenze di salute o scelte alimentari.

Torta all’arancia soffice

Per una torta all’arancia soffice, iniziate amalgamando 2 uova con 100 ml di yogurt al naturale (anche vegetale), 50 ml di latte, 100 ml di succo d’arancia fresco e 50 ml di olio extravergine d’oliva. Aggiungete 100 g di zucchero di canna integrale, mescolando fino a ottenere un composto omogeneo. Incorporate gradualmente 350 g di farina di farro setacciata per evitare grumi. Aggiungete la scorza grattugiata di un’arancia, un pizzico di sale e una bustina di lievito per dolci biologico.

Versate l’impasto in uno stampo oliato e infarinato e cuocete in forno preriscaldato a 180°C fino a doratura, verificando la cottura con uno stecchino. Lasciate raffreddare e, per un tocco in più, farcite con marmellata fatta in casa o decorate con qualche mandorla.

Torta all’arancia senza burro

Potrete preparare la vostra torta all’arancia senza burro, e per farlo dovrete montare 3 uova con 150 g di zucchero e un pizzico di sale fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Passate alla frusta a mano e aggiungi 150 ml di olio di semi di girasole, 150 ml di succo d’arancia e, se preferite, la scorza grattugiata d’arancia.

Incorporate gradualmente 220 g di farina 00 setacciata con 15 g di lievito per dolci, mescolando delicatamente. Versate l’impasto in uno stampo da 26 cm di diametro, rivestito di carta forno, e cuoci in forno preriscaldato a 180°C per 35 minuti. Una volta sfornata, spennellate la superficie con marmellata di albicocche e cospargete di cocco grattugiato.

Torta caprese all’arancia

Per preparare la Torta Caprese all’Arancia, iniziate mescolando le polveri in una ciotola: unite 125 g di farina di mandorle, 75 g di zucchero a velo, 30 g di maizena e 8 g di lievito per dolci. Aggiungete la scorza grattugiata di 2 arance e 100 g di cioccolato bianco tritato grossolanamente.

In un’altra ciotola, rompete 3 uova e montatele con le fruste elettriche fino a raddoppio del volume, ottenendo un composto cremoso. Aggiungete le uova montate agli ingredienti secchi e mescolate, poi incorporate 50 g di olio extravergine d’oliva. Amalgamate bene con una spatola e trasferite l’impasto in uno stampo a cerniera da 22 cm, imburrato e infarinato.

Cuocete in forno ventilato preriscaldato a 180°C per 30-35 minuti. Lasciate intiepidire, spolverate con zucchero a velo e gustate la vostra Torta Caprese all’Arancia.

Torta all’arancia senza zucchero

Per preparare il questa torta all’arancia senza zucchero, montate con lo sbattitore elettrico 2 uova e 50 g di eritritolo per 2-3 minuti. Aggiungete 50 ml di olio di cocco sciolto e un po’ di vaniglia. Lavate un’arancia (circa 250 g), tagliatela a pezzi eliminando i semi, e frullatela con 30 ml di latte di mandorla fino a ottenere una crema. Unite la crema d’arancia al composto e aggiungete 160 g di farina tipo 2, 40 g di fecola di patate e una bustina di lievito setacciati. Mescolate fino a ottenere un impasto liscio, versate in uno stampo da ciambella di 20 cm e cuocete in forno statico a 170°C per 40-45 minuti. Verificate la cottura con uno stecchino e decorate con crema di mandorle o zucchero a velo.

Torta carote, arancia e mandorle

Per preparare la Torta di Carote, Arancia e Mandorle, iniziate montando 4 uova con 150 g di zucchero di canna fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungete 80 g di olio di semi, 150 g di ricotta, 250 g di carote tritate, 100 g di succo d’arancia e la scorza grattugiata di un’arancia. Unite qualche goccia di aroma di mandorle per esaltare il sapore.

Incorporate gradualmente 300 g di farina, 120 g di farina di mandorle e una bustina di lievito per dolci, mescolando fino a ottenere un impasto liscio. Versate il composto in uno stampo imburrato e infarinato e cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 1 ora e 15 minuti. Controllate la cottura con uno stecchino, lasciate intiepidire e gustate questa deliziosa torta umida e soffice.

Torta arancia e mandorle vegan

Per preparare la Torta Arancia e Mandorle Vegan, mescolate in una ciotola 300 g di farina tipo 2, 140 g di zucchero di canna, 10 g di lievito e 50 g di mandorle tritate. Aggiungete 200 g di yogurt di soia, 100 ml di latte di avena, 90 ml di olio di semi, 120 ml di succo d’arancia e la buccia grattugiata di entrambe le arance.

Mescolate bene fino a ottenere un impasto omogeneo e versate in uno stampo leggermente unto. Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 40-45 minuti. Lasciate raffreddare, e gustate questa torta morbida e profumata.

Torta all’arancia con crema senza latte e burro

Chi è intollerante al lattosio o allergico ai latticini può preparare una torta all’arancia senza latte e senza burro ad esempio sostituendo il latte vaccino con il latte vegetale oppure con semplice acqua e il burro con l’olio extravergine.

Per preparare questa torta all’Arancia con crema, iniziate montando 3 uova con 150 g di zucchero fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungete 90 g di succo d’arancia, 80 g di olio di semi e la scorza grattugiata di un’arancia. Incorporate gradualmente 200 g di farina 0 e una bustina di lievito per dolci, mescolando fino a ottenere un impasto liscio. Versate il composto in uno stampo imburrato e infarinato e cuocete a 180°C per 30-35 minuti.

Nel frattempo, preparate la crema all’arancia: in un pentolino, mescolate 250 g di succo d’arancia con 25 g di amido di mais e 50 g di zucchero. Cuocete a fuoco basso, mescolando fino a ottenere una crema densa. Lasciate raffreddare leggermente e spalmate la crema sulla torta raffreddata prima di servire.

Torta all’arancia rovesciata

Questa è la ricetta di una torta rovesciata sofficissima, per prepararla sbattete bene le uova con 170 g di zucchero di canna fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Nel frattempo, imburrate e infarinate uno stampo a cerniera da 24 cm di diametro e ricoprite la base con un disco di carta forno. Cospargete la base con un po’ di zucchero di canna e disponetevi sopra le fettine sottili di un’arancia, mantenendo la buccia.

Aggiungete al composto di uova la scorza di 3 arance, un pizzico di sale e 70 ml di olio di semi. Unite poco per volta 350 g di farina 00 setacciata con una bustina di lievito, alternandola con 200 ml di succo d’arancia, continuando a mescolare fino a ottenere un impasto omogeneo.

Versate l’impasto nella teglia e cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 45 minuti. Lasciate raffreddare e gustate il profumo intenso e la bellezza di questa torta all’arancia.

Chiffon cake all’arancia

Per preparare la Chiffon Cake all’arancia, iniziate montando a neve ferma 7 albumi con un pizzico di sale e 8 g di cremore di tartaro. In una ciotola a parte, montate i 7 tuorli con 300 g di zucchero e la scorza grattugiata di due arance non trattate. Aggiungete 120 g di olio di semi e 200 g di acqua, continuando a mescolare fino a ottenere un composto liscio.

A questo punto, incorporate gradualmente 300 g di farina setacciata con una bustina di lievito e una vanillina, mescolando bene. Unite infine 100 g di gocce di cioccolato e gli albumi montati, avendo cura di non smontarli. Versate l’impasto nello stampo per chiffon cake (senza ungere) e cuocete in forno preriscaldato a 160°C per circa un’ora.

Per la glassa, mescolate 250 g di zucchero a velo con il succo di un’arancia fino a ottenere una consistenza liscia. Versate la glassa sulla torta fredda e guarnite con fette di arancia fresca o candita.

Torta all’arancia e cioccolato (cotta in friggitrice ad aria)

Per preparare questa Torta alle arance di Sicilia e gocce di cioccolato, inizia frullando un’arancia bio intera di circa 300 g, con tutta la buccia. In una ciotola, monta 2 uova con 40 g di eritritolo e 50 g di miele fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungi l’arancia frullata, 100 ml di latte di mandorla e 30 ml di olio di cocco, mescolando bene.

Unisci 200 g di farina tipo “1”, 10 g di lievito, un pizzico di vaniglia e cannella, e infine 50 g di gocce di cioccolato, setacciando gli ingredienti secchi per evitare grumi. Assaggia l’impasto per verificare il gusto: se risulta troppo amaro, aggiungi altro miele a piacere.

Versa l’impasto in uno stampo da 20 cm. Cuoci in friggitrice ad aria a 170°C per 40 minuti, controllando la cottura con uno stecchino; se necessario, prolunga la cottura a 160°C per altri 10 minuti. In alternativa, cuoci in forno a 180°C per 40-45 minuti.

E voi come preparate la torta all’arancia?

