Tiramisù fit: 5 ricette da provare per rimanere in forma con gusto

Se siete stufi di rinunciare al dolce, di dover fare colazione sempre con le stesse cose, abbiamo raccolto qui 5 ricette di tiramisù fit che soddisfino la vostra voglia di dolce senza rinunciare alla vostra salute e al vostro benessere.

In questo articolo vi guideremo attraverso cinque deliziose ricette di tiramisù ‘fit’, perfette per soddisfare i vostri desideri senza sensi di colpa

Tiramisù fit fette biscottate e yogurt greco

Ecco una versione fresca e leggera del classico tiramisù, che unisce il gusto tradizionale alle scelte salutari. Nel nostro Tiramisù Fit, sostituiamo i tradizionali savoiardi con fette biscottate integrali e la crema di mascarpone con uno strato cremoso di yogurt greco.

Preparazione

Prepara il caffè e lascialo raffreddare. Una volta freddo, mescola il caffè con il latte di avena e aggiungi stevia a piacere per dolcificare, mescolando fino a quando la stevia si sarà completamente disciolta.

Prendi le fette biscottate integrali e immergile una per volta nella miscela di caffè e latte di avena. Disponile sul fondo di una tazza o un contenitore più grande, creando uno strato uniforme.

In una ciotola, mescola lo yogurt greco con mezzo cucchiaino di stevia (se desideri dolcificare lo yogurt). Versa metà dello yogurt sullo strato di fette biscottate, distribuendolo in modo uniforme con l’aiuto di un cucchiaio o di una spatola. Ripeti il processo con un altro strato di fette biscottate inzuppate nel caffè, quindi aggiungi il resto dello yogurt greco sopra di esse. Livella bene lo strato di yogurt e spolvera abbondantemente la superficie con il cacao amaro in polvere, in modo da coprire completamente lo yogurt. Se desideri, aggiungi alcune gocce di cioccolato fondente sulla superficie del tiramisù. Metti il tiramisù in frigorifero per almeno 4 ore, o meglio durante tutta la notte, in modo che gli strati si compattino e i sapori si mescolino. Una volta raffreddato e assestato, taglia il tiramisù fit in quadrati o rettangoli e servilo freddo.

Tiramisù fit fette biscottate, yogurt greco e cocco

In questa rivisitazione salutare del classico tiramisù, abbiamo sostituito gli ingredienti tradizionali con opzioni leggere e nutrienti, creando così un Tiramisù Fit che soddisfa la voglia di dolce senza appesantire. Vi serviranno fette biscottate integrali, yogurt greco, cacao e farina di cocco. Questa combinazione crea uno strato cremoso che si sposa perfettamente con la consistenza croccante delle fette biscottate, regalando un dessert che può soddisfare la vostra voglia di dolce.

Preparazione

In una ciotola, mescola lo yogurt greco con la farina di cocco fino a ottenere una crema liscia. Aggiungi dolcificante a piacere, regolando la quantità secondo il tuo gusto.

In un’altra ciotola, mescola il cacao amaro con l’acqua per ottenere una cremina al cacao. Aggiungi dolcificante a piacere e metti da parte. Prepara il caffè e lascialo raffreddare leggermente. Immergi le fette biscottate nel caffè appena tiepido.

Inizia a comporre il tiramisù nei bicchieri: metti uno strato di fette biscottate inzuppate sul fondo di ogni bicchiere. Aggiungi uno strato di crema al cocco sopra le fette biscottate in ogni bicchiere.

Continua alternando strati di fette biscottate inzuppate e crema al cocco fino a riempire i bicchieri, terminando con uno strato di crema. Versa un po’ di crema al cacao sopra ogni bicchiere di tiramisù. Se desideri, grattugia un po’ di cioccolato fondente sopra ogni bicchiere come decorazione. Copri i bicchieri con della pellicola trasparente e metti in frigorifero per almeno 2 ore, o meglio durante tutta la notte, in modo che i sapori si mescolino e il tiramisù si solidifichi leggermente. Una volta raffreddato e pronto, servilo freddo e goditi questo delizioso dessert fit.

Tiramisù fit fette biscottate, banana e burro di arachidi

Immagina un dessert leggero, fresco e indulgente, che soddisfi la tua voglia di dolce senza compromettere la tua alimentazione salutare. Il nostro tiramisù fit con fette biscottate, banana e burro di arachidi è proprio questo: un’alternativa deliziosa e leggera al classico dolce italiano.

Preparazione

Preparare questa variante di tiramisù è un gioco da ragazzi. Inizia immergendo delicatamente le fette biscottate nel caffè appena fatto, assicurandoti che siano ben inzuppate ma non troppo morbide. Poi, disponi uno strato di queste fette biscottate imbevute sul fondo di una teglia o di pirottini monoporzione.

Successivamente, passa a uno strato di yogurt greco dolcificato (se preferisci). Stendi uno strato uniforme di yogurt sopra le fette biscottate inzuppate.

Ora, arriva il momento di aggiungere la dolcezza naturale delle fettine di banana. Taglia le banane mature a fettine sottili e distribuiscile uniformemente sopra lo strato di yogurt.

Per completare questa deliziosa creazione, aggiungi un tocco di burro di arachidi cremoso su ogni strato. Continua a alternare strati di fette biscottate imbevute, yogurt greco, fettine di banana e burro di arachidi fino a riempire completamente la tazza.

Infine, metti il tiramisù in frigorifero per almeno un paio d’ore prima di servire, così che tutti i sapori si amalgamino e il dessert diventi fresco e delizioso.

Tiramisù fit vegan con tofu vellutato e cacao

Preparare un tiramisù che soddisfi il desiderio di dolcezza senza compromettere gli obiettivi di benessere è possibile! Questa versione “fit” del classico tiramisù utilizza il tofu vellutato come alternativa leggera e cremosa al mascarpone, offrendo una deliziosa esperienza gustativa senza sensi di colpa.

Preparazione

Per preparare il tiramisù fit con il tofu vellutato e i biscotti Oro Saiwa, inizia preparando il caffè espresso e lascialo raffreddare completamente. Se desideri, puoi aggiungere un tocco di liquore al caffè o al cacao per aromatizzare ulteriormente il dessert.

Successivamente, passa a preparare la crema al mascarpone alternativa. In un frullatore o robot da cucina, metti il tofu seta precedentemente scolato per eliminare l’eventuale acqua in eccesso. Frulla il tofu fino a ottenere una consistenza cremosa e liscia. Aggiungi lo yogurt greco magro e il dolcificante a piacere, come il miele o lo sciroppo d’acero. Frulla di nuovo fino a ottenere una crema omogenea e assicurati che tutti gli ingredienti siano ben incorporati. Se vuoi, puoi aggiungere anche un cucchiaino di estratto di vaniglia per dare un tocco aromatico alla crema.

A questo punto, prendi una pirofila rettangolare o delle coppette monoporzione e inizia a comporre il tiramisù. Inzuppa i biscotti Oro Saiwa nel caffè espresso freddo, facendo attenzione a non farli ammollare troppo altrimenti rischieresti di ottenere un dessert troppo molle. Disponi uno strato di biscotti sul fondo della pirofila o delle coppette e ricopri con uno strato della crema al mascarpone preparata in precedenza. Ripeti l’operazione fino ad esaurimento degli ingredienti, terminando con uno strato di crema.

Una volta completato il montaggio del tiramisù, copri la superficie con della pellicola trasparente e metti in frigorifero per almeno 4 ore, meglio se tutta la notte. Questo passaggio è fondamentale per consentire ai sapori di amalgamarsi e per far prendere consistenza al dessert.

Quando sei pronto per servire il tiramisù, spolvera la superficie con del cacao amaro in polvere per un tocco finale di gusto e presentazione. Taglia il tiramisù in porzioni e servilo freddo, godendo del suo sapore cremoso e del suo gusto deliziosamente indulgente, ma più leggero rispetto alla versione tradizionale grazie all’utilizzo del tofu seta e dei biscotti integrali.

@veganwannabe2022 Tiramisù vegan 🌱 L’avete voluta ed ecco la ricetta del tiramisù in versione 100% vegetale! Provatela e non ve ne pentirete! Ingredienti: ☕️Tofu vellutato 400 grammi ☕️Zucchero a velo 90 grammi ☕️Vaniglia a piacere ☕️Panna di soia da montare (già zuccherata) 250 grammi ☕️Acqua faba (quella contenuta in una lattina di ceci) ☕️Cacao ☕️Fave di cacao (opzionali) ☕️Caffè 3 tazze ☕️Biscotti Orosaiva Il procedimento nel #reel Qualche piccoli consiglio: – [ ] Una volta pronto meglio lasciarlo riposare in frigo per almeno 5/6 ore! Ancora meglio se lo mangiate il giorno seguente. – [ ] Sia la panna che l’acqua faba devono essere FREDDE di frigo, altrimenti si montano male! – [ ] Secondo me la marcia in più di questa ricetta è proprio l’utilizzo dell’acqua faba che rende la crema della consistenza ideale! Non omettetela, verrà buono lo stesso però non sarà da urlo! – [ ] Non è una versione particolarmente dolce, io non zucchero nemmeno il caffè, a vostro gusto potete aggiungere dello zucchero in più, ma a me piace non troppo dolce! Spero tanto che vi piaccia! Fatemi sapere cosa ne pensate 🌱🙏🥰 #tiramisu #tiramisuvegetale #vegantiramisu #bethechange #govegan #goveganfortheplanet #goveganforyourhealth #goveganfortheanimals #dietchange #dietchangeforclimatechange #dietavegana #veganrecepies #foodporn #vegandessert #tofulover #tofu #acquafaba #caffe #cacao ♬ suono originale – veganwannabe2022

Tiramisù fit fiocchi di avena e yogurt

Nel mondo del fitness, indulgere in un delizioso tiramisù non deve essere un tabù. Questa versione, con un tocco di originalità, soddisfa le voglie di dolcezza senza compromettere gli obiettivi prefissati.

Preparazione

Preparare questo tiramisù fit è un processo semplice e delizioso. Per iniziare, prendi una tazza di fiocchi d’avena e versali nel frullatore insieme a una tazza di latte vegetale a tua scelta. Aggiungi anche una tazza di caffè raffreddato e una tazza di yogurt greco bianco. Se desideri un dolcificante, puoi aggiungerlo ora, scegliendo tra opzioni come miele, sciroppo d’acero o stevia.

Frulla gli ingredienti fino a ottenere un composto cremoso e omogeneo. Una volta raggiunta la consistenza desiderata, versa il composto in una tazza o in pirottini monoporzione.

Copri la tazza e metti in frigorifero per tutta la notte. Questo permetterà al tiramisù di solidificarsi e ai sapori di mescolarsi perfettamente. Al mattino, prima di servire, spolvera la superficie del tiramisù con una generosa quantità di cacao amaro in polvere per un tocco di gusto in più.

E voi quale di queste proverete? Ne avete altre da aggiungere?

