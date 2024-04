Spaghetti di verdure: trucchi e consigli su come prepararli e 5 ricette

Scopri come preparare spaghetti di verdure con i nostri trucchi e consigli, insieme a 5 ricette deliziose da provare subito. Una guida completa per creare piatti sani e gustosi!

Avete mai assaggiato gli spaghetti di verdure? Si tratta di una versione molto originale del classico piatto di pasta che in realtà, per via degli ingredienti utilizzati, assomiglia molto di più ad un’insalata. Potrete preparare gli spaghetti di verdure più semplici – ma anche noodles o tagliatelle di verdure – a partire da ortaggi come le carote e le zucchine.

La vostra tavola si arricchirà di piatti originali e prelibati. Potrete servire gli spaghetti di verdure come primo piatto o in mini-porzioni come antipasto o aperitivo.

I vantaggi degli spaghetti di verdure

Gli spaghetti di verdure vi permetteranno di incrementare l’apporto di alimenti vegetali nella vostra dieta. Sono facili e veloci da preparare e di solito non richiedono cottura, a meno che non decidiate di saltarli brevemente in padella o di sbollentarli per ottenere un piatto caldo. Spesso gli spaghetti di verdure si consumano proprio a crudo. In questo modo si possono sfruttare al meglio i benefici delle vitamine che si deteriorerebbero con la cottura. Gli spaghetti alle verdure vi permetteranno di creare piatti sempre nuovi, molto saporiti e colorati. In questo modo sarà più facile avvicinare i bambini alla scoperta di nuovi sapori. Infine gli spaghetti di verdure, a differenza della comune pasta, sono senza glutine.

Come preparare gli spaghetti di verdure

Il modo più economico per preparare gli spaghetti di verdure consiste nell’armarsi di pazienza e nell’affettare gli ortaggi prescelti con un coltello ben affilato o con la mandolina. Il coltellino sbucciamela si adatta bene a formare delle tagliatelle di carote o di zucchine. Tra le bancarelle delle fiere di paese potrete trovare tanti attrezzi manuali – poco costosi e piuttosto curiosi, come i temperaverdure – che vi aiuteranno a tagliare gli ortaggi a filini, a listarelle o a spirale. In alternativa, si trovano in vendita degli strumenti affettaverdure appositi e delle lame speciali da abbinare al robot da cucina o da utilizzare manualmente. On line se ne trovano di diversi tipi e per tutti i prezzi. Qualche esempio su Amazon:

Dopo aver formato i vostri spaghetti, noodles o tagliatelle di verdure, non vi resta che scegliere il condimento più adatto: salsine fresche preparate in casa, frutta secca, spezie, erbe aromatiche, semi della salute, pesto homemade. Date spazio alla fantasia e seguite i vostri gusti. Ma, soprattutto, non dimenticate di condire gli ortaggi che si anneriscono facilmente, come le carote, con del succo di limone subito dopo averli affettati. Vi suggeriamo alcune ricette di spaghetti di verdure a cui potrete ispirarvi.

Spaghetti di verdure: 5 ricette

Spaghetti di zucchine con pesto

Spaghetti di zucchine. Dopo averli affettati, potrete gustare gli spaghetti di zucchine a crudo o sbollentarli leggermente. Ma il vero segreto è nella salsa, che potrete ottenere frullando basilico aglio olio mandorle e parmigiano.

Ecco un’idea per preparare degli spaghetti di carote con pesto al basilico e pistacchi. Per realizzare questo piatto non è necessaria la cottura. Non dovrete fare altro che creare gli spaghetti di carote con l’affettaverdure e condire il piatto con un pesto ottenuto frullando basilico e pistacchio. Qui la ricetta completa.

Zucca spaghetti con formaggio

Nel preparare i vostri spaghetti di verdure, non dimenticate di approfittare di tutti i colori degli ortaggi. Qui abbiamo per esempio la zucca spaghetti,che produce una polpa che si trasforma in filamenti simili agli spaghetti tradizionali ma con meno calorie, meno carboidrati e naturalmente privi di glutine.

Per preparare la vostra zucca spaghetti con formaggio lavate accuratamente le zucche, tagliatele a metà per il lungo ed eliminate semi e filamenti. Spennellate con olio, mettetele in forno a 200°C per 40 minuti. Una volta cotte, lasciatele intiepidire, poi con una forchetta ottenete filamenti di zucca. Unite al formaggio, regolate di sale e pepe, condite le barchette con olio, riempitele e infornate ancora a 200°C per 10 minuti. Servite calde.

Spaghetti di zucchine con pesto rosso

Per preparare questi spaghetti di zucchine con pesto rosso dovrete affettare le zucchine a julienne. Li condirete con dei pomodori, aglio, origano. Perfetti per essere consumati fuori casa nella pausa pranzo lavorativa o anche sotto l’ombrellone. Qui la ricetta completa.

Spaghetti di barbabietola

Potrete preparare i vostri spaghetti di verdura anche con la barbabietola, tagliate la barbabietola con uno strumento che vi permetta di formare delle spirali. Potrete condire il vostro piatto di spaghetti con delle mozzarelline e dei pomodorini, magari dopo averli arrostiti.

Per ulteriori ricette potete consultare anche il libro “Spaghetti di verdure. Tagliatelle & Co”

