Siamo stati in Alto Adige e abbiamo assaggiato il Kaiserschmarren: le origini e la ricetta del tipico dolce austriaco

Scopri la nostra esperienza in Alto Adige dove abbiamo assaggiato il Kaiserschmarren: un dolce tipico austriaco. Esplora le sue origini storiche e trova la ricetta autentica per prepararlo a casa.

Durante il nostro viaggio nel cuore dell’Alto Adige, sopra la città di Bolzano, sull’altipiano del Renon ci siamo imbattuti in una delle delizie più emblematiche della cucina austriaca: il Kaiserschmarren. Questo dolce soffice e goloso, una sorta di frittata dolce spezzettata, ha conquistato i nostri cuori e i nostri palati. Ma quali sono le origini di questa prelibatezza e come si prepara? Scopriamolo insieme.

Le origini del Kaiserschmarren

Il Kaiserschmarren, noto anche come “frittata dell’imperatore”, ha radici nella tradizione culinaria austriaca e deve il suo nome all’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria. La leggenda narra che questo dolce nacque per caso quando il cuoco di corte, nel tentativo di preparare un dolce raffinato per l’imperatore, sbagliò la ricetta. Il risultato fu una frittata dolce spezzettata che, sorprendentemente, piacque molto all’imperatore. Da quel momento in poi, il Kaiserschmarren divenne uno dei piatti preferiti della famiglia reale e si diffuse rapidamente in tutto l’Impero Austro-Ungarico.

La ricetta del Kaiserschmarren

Preparare il Kaiserschmarren è relativamente semplice e richiede pochi ingredienti. Ecco la ricetta tradizionale:

Ingredienti

4 uova

200 ml di latte

150 g di farina

30 g di zucchero

1 bustina di zucchero vanigliato

Un pizzico di sale

50 g di burro

Zucchero a velo per guarnire

Marmellata di mirtilli rossi o composta di mele per accompagnare

Preparazione

Il Kaiserschmarren può essere preparato in vari modi, ma la versione tradizionale prevede alcuni passaggi chiave. Si inizia separando gli albumi dai tuorli e montando gli albumi a neve ferma. Nel frattempo, in un’altra ciotola, si sbattono i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto cremoso. A questo punto, si incorpora gradualmente la farina al composto di tuorli e zucchero, alternando con un po’ di latte per mantenere una consistenza liscia. Si aggiunge un pizzico di sale e, se lo si desidera, uva passa e pinoli per un tocco di sapore in più. Con delicatezza, si uniscono poi gli albumi montati a neve al composto, mescolando dal basso verso l’alto per non smontarli.

A questo punto, si scioglie una generosa quantità di burro in una padella antiaderente a fuoco medio e si versa l’impasto, assicurandosi che lo spessore non superi un dito per facilitare una cottura uniforme. Si lascia dorare bene la base. Quando la parte inferiore è ben dorata, si gira l’impasto e si spezzetta in pezzi irregolari usando due forchette, continuando a cuocere fino a che tutti i lati sono perfettamente dorati.

Seguendo questi passaggi, si ottiene un Kaiserschmarren dorato e soffice, pronto per essere gustato caldo, magari con una spolverata di zucchero a velo e una porzione di marmellata di mirtilli rossi o composta di mele.

