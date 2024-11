Sformato di verdure: 10 ricette per tutti i gusti

Lo sformato di verdure è un piatto davvero saporito e facile da preparare: ecco 10 ricette da cui prendere spunto

Lo sformato di verdure è un piatto davvero saporito e facile da preparare che vi permetterà di sfruttare al meglio in cucina le verdure che avrete a disposizione stagione dopo stagione.

Non solo sformato di patate dunque, per preparare lo sformato di verdure potrete scegliere gli ortaggi che preferite.

Esistono molte versioni dello sformato di verdure fatto in casa. Solitamente la cottura delle verdure avviene al forno ma potrete utilizzare anche verdure cotte in padella o al vapore per ottenere il vostro sformato preferito.

Ecco una raccolta di ricette per preparare in casa lo sformato di verdure in dieci modi diversi.

Sformato di verdure veloce

Questo sformato di verdure è un piatto semplice e saporito, perfetto per un pranzo leggero o una cena vegetariana.

Per prepararlo, inizia lessando una melanzana, due zucchine, una patata e uno spicchio di cipolla fino a quando sono tenere. Schiaccia la patata e taglia a dadini le altre verdure. Condisci tutto con parmigiano reggiano, sale e olio a piacere. Aggiungi poi dei cubetti di formaggio Leerdammer per un tocco filante e saporito. Sbatti quattro uova e uniscile al composto di verdure, mescolando bene.

Versa il tutto in una pirofila imburrata, cospargi la superficie con altro parmigiano e cuoci in forno preriscaldato a 230°C per circa 20 minuti, fino a ottenere una crosticina dorata.

Sformato di ceci e melanzane

Questo flan di ceci e melanzane è un piatto cremoso e saporito, perfetto come antipasto o piatto unico leggero.

Inizia cuocendo due melanzane tagliate a cubetti in un sughetto semplice di pomodoro e basilico fino a quando sono tenere. Frulla poi le melanzane con il sugo fino a ottenere una crema liscia. A parte, frulla i ceci (circa 50 grammi a persona se secchi, oppure 150 grammi se usi quelli in barattolo), aggiungendo un filo d’olio extravergine d’oliva, sale e pepe, fino a ottenere un composto cremoso.

Unisci la crema di ceci a quella di melanzane e aggiungi una generosa spolverata di parmigiano grattugiato. Versa il composto in una pirofila o in stampini individuali, spolvera la superficie con altro parmigiano e cuoci in forno a 180°C per circa 20 minuti, finché il flan risulta dorato.

Questo flan è ideale sia come piatto unico, sia come antipasto, ed è anche un’ottima soluzione per far apprezzare legumi e verdure ai più piccoli.

Sformato di asparagi

Questo sformato di asparagi è un piatto leggero e saporito, perfetto per un pranzo primaverile o come antipasto delicato e raffinato.

Per prepararlo, inizia pulendo un mazzo di asparagi: cuoci le punte in acqua bollente per circa 5 minuti, quindi scolale e mettile da parte. Taglia a pezzetti la parte tenera dei gambi degli asparagi e tritali nel mixer insieme a una carota e un cipollotto. In una padella, soffriggi il trito di verdure con uno spicchio d’aglio intero e due cucchiai d’olio. Aggiusta di sale e, quando le verdure sono tenere, elimina l’aglio e frulla il composto insieme a 200 grammi di ricotta e un uovo, fino a ottenere una crema omogenea.

Versa l’impasto in una teglia foderata con carta da forno e cuoci a 180°C per 40 minuti. Se la superficie scurisce troppo, copri lo sformato con un foglio di alluminio.

Servi il flan caldo o tiepido, guarnito con le punte di asparagi saltate brevemente in padella con 15 grammi di burro e completalo con scaglie di parmigiano per un tocco di sapore in più.

Sformato di patate e piselli

Lo sformato di patate e piselli è un piatto semplice e confortante, ideale come contorno o piatto unico per tutta la famiglia.

Inizia lessando 500 grammi di patate finché diventano morbide; quindi, scolale e schiacciale in una ciotola fino a ottenere una purea. In una padella, scalda un filo d’olio e fai cuocere 200 grammi di piselli (freschi o surgelati) con un pizzico di sale per circa 10 minuti, finché risultano teneri.

Unisci i piselli alla purea di patate, aggiungendo 100 grammi di parmigiano grattugiato, un uovo, sale e pepe a piacere. Mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo. Versa il composto in una pirofila leggermente unta, livellandolo bene, e cospargi la superficie con una spolverata di pangrattato e un filo d’olio per ottenere una crosticina croccante.

Cuoci in forno preriscaldato a 200°C per circa 25-30 minuti, finché lo sformato risulta dorato e croccante in superficie. Servilo caldo o tiepido per gustarne al meglio la consistenza cremosa e il sapore delicato.

Sformato cicoria, funghi e mozzarella

Per preparare uno sformato alle cicorie, funghi e mozzarella, inizia cuocendo le cicorie in una pentola e i funghi in un’altra. Una volta pronte, taglia le cicorie e mescolale con l’albume, metà del pangrattato, un pizzico di spezie come origano, curcuma, un po’ di piccante e aglio in polvere, e aggiusta di sale. Prendi un cilindro di circa 12 cm di diametro e versa metà del composto di cicorie sul fondo. Al centro, aggiungi uno strato di mozzarella a nodini e i funghi, poi copri con il restante composto di cicorie. Spolvera la superficie con il pangrattato rimasto e un po’ di origano. Inforna a 180°C per circa 10-15 minuti finché sarà dorato e ben compatto.

Sformato di tofu e zucchine con pomodori secchi

Questo sformato di tofu, zucchine e pomodori secchi è un piatto sano e gustoso, perfetto per un pasto leggero e nutriente.

Inizia affettando mezza cipolla e rosolandola in padella con qualche cucchiaio di olio extravergine d’oliva. Aggiungi 500 grammi di zucchine tagliate a cubetti e cuoci finché risultano tenere ma non acquose. Nel frattempo, taglia circa 350 grammi di tofu a cubetti e mettilo nel robot da cucina. Aggiungi 5 pomodori secchi, un paio di foglie di menta, qualche foglia di basilico e 2 cucchiai di lievito alimentare in scaglie, quindi frulla il tutto fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungi metà delle zucchine al composto e frulla nuovamente in modo grossolano per mantenere un po’ di consistenza.

Trasferisci il tutto in una ciotola, aggiungi le zucchine rimanenti e mescola bene. Versa il composto in una pirofila da forno e cuoci a 180°C per 30-40 minuti, finché lo sformato risulta dorato in superficie.

Sformato di broccoletti con salsa al pomodoro

Un delicato sformatino di broccoletti su salsa al pomodoro è perfetto per un antipasto o un secondo leggero dal gusto avvolgente.

Per preparare cinque sformatini, inizia frullando 300 grammi di broccoletti lessati e ben strizzati insieme a 150 grammi di panna fresca, 20 grammi di parmigiano grattugiato, un uovo, un filo d’olio, sale, pepe e una punta di noce moscata. Se il composto risulta troppo denso, aggiungi un po’ di latte per ottenere una consistenza più cremosa. Imburra i pirottini e riempili per tre quarti con il composto di broccoletti.

Sistemali in una teglia e cuocili a bagnomaria, riempiendo la teglia con acqua fino a metà dell’altezza dei pirottini. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 40 minuti, finché gli sformatini saranno sodi e ben cotti.

Nel frattempo, prepara la salsa al pomodoro: cuoci 10 pomodorini in una padella con un filo d’olio, uno spicchio d’aglio, sale e pepe. Quando i pomodorini sono morbidi, rimuovi l’aglio e frulla il tutto fino a ottenere una salsa liscia.

Servi gli sformatini caldi con la salsa al pomodoro versata alla base del piatto per un tocco di colore e sapore.

Sformato di patate e broccoli

Questo sformato di patate e broccoli è un comfort food delizioso, ideale come piatto unico o contorno sostanzioso.

Per prepararlo, lessa 500 grammi di patate e 300 grammi di broccoli in acqua salata fino a renderli morbidi. Scola le patate, schiacciale in una ciotola fino a ottenere una purea e aggiungi un filo d’olio extravergine d’oliva, sale, pepe e una spolverata di noce moscata. In un’altra ciotola, riduci i broccoli a pezzetti piccoli dopo averli scolati.

Incorpora i broccoli alla purea di patate, mescolando bene. Aggiungi 100 grammi di formaggio grattugiato (come parmigiano o pecorino) e un uovo per legare il composto. Versa metà del composto in una pirofila oliata, cospargi con pezzetti di mozzarella o altro formaggio filante, e copri con il resto del composto di patate e broccoli. Livella la superficie, aggiungi una spolverata di pangrattato e un filo d’olio.

Inforna a 200°C per circa 25-30 minuti, fino a quando la superficie sarà dorata e croccante.

Sformato di carote e piselli su crema di parmigiano

Perfetto per un antipasto elegante o un piatto leggero, questo sformatino di carote e piselli con cuore di mozzarella e crema di parmigiano è una delizia cremosa e colorata.

Inizia cuocendo 200 grammi di carote e 150 grammi di piselli in acqua salata fino a renderli morbidi. Una volta cotti, scolali e frullali insieme, aggiungendo un filo di olio extravergine d’oliva, sale e pepe, fino a ottenere una crema omogenea. In una ciotola a parte, unisci questa crema a 2 uova sbattute e 2 cucchiai di pangrattato per dare consistenza. Versa metà del composto in stampini monoporzione imburrati, posiziona al centro un cubetto di mozzarella, quindi copri con il restante composto. Cuoci in forno a bagnomaria a 180°C per circa 20-25 minuti, fino a quando gli sformatini saranno ben sodi.

Nel frattempo, prepara la crema di parmigiano scaldando in un pentolino 200 ml di panna fresca con 50 grammi di parmigiano grattugiato, mescolando fino a ottenere una crema liscia e vellutata.

Servi gli sformatini caldi adagiati sulla crema di parmigiano, per un effetto cremoso e invitante.

Sformato di spinaci

Lo sformato di spinaci è facilissimo da preparare (potete usare anche gli spinaci surgelati).

Ecco una ricetta leggera e saporita per uno sformato di ceci e spinaci, ideale per chi cerca un piatto nutriente e semplice.

Inizia tritando uno spicchio d’aglio e facendolo dorare in padella con un filo di olio extravergine d’oliva. Dopo qualche minuto, aggiungi 400 grammi di spinaci e saltali per circa 10 minuti. A fine cottura, regola di sale e pepe, aggiungi un altro filo d’olio e trita finemente gli spinaci. In una ciotola, mescola 180 grammi di farina di ceci con 350 grammi di acqua frizzante fino a ottenere una pastella liscia e senza grumi. Unisci quindi gli spinaci tritati alla pastella e amalgama bene. Versa il composto in una teglia rivestita con carta da forno e spolvera la superficie con del pangrattato. Cuoci in forno a 200°C per circa 20 minuti, finché lo sformato non sarà ben dorato.

Conoscete altre ricette per preparare lo sformato di verdure?

