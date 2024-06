Come preparare il semifreddo al cioccolato: la ricetta tradizionale, vegan e col Bimby

Il semifreddo è un dolce fresco perfetto da portare in tavola in estate come dessert. Possiamo preparare il semifreddo in mille modi e in numerose varianti ma la ricetta più amata dai golosi resta sempre quella del semifreddo al cioccolato.

Pensate a un goloso semifreddo al cioccolato da servire come dessert a fine pasto in una giornata di sole. Potrete accompagnare il semifreddo al cioccolato con dello yogurt al naturale o con della panna montata fatta in casa per servirlo al meglio e decorare il piatto.

Scopriamo come preparare il semifreddo al cioccolato nella versione tradizionale, nella variante vegan e con il Bimby. La versione vegan del semifreddo al cioccolato è adatta anche a chi a causa di allergie o intolleranze non può mangiare uova, latte e derivati.

Semifreddo al cioccolato, la ricetta tradizionale

Se volete preparare il semifreddo al cioccolato secondo la ricetta tradizionale vi serviranno alcuni ingredienti che non mancano mai nella ricetta classica di questo dolce, come le uova, il burro, il cioccolato al latte o fondente e lo zucchero, che potrete sostituire facilmente con lo zucchero a velo se lo avete a disposizione o con un dolcificante naturale a vostra scelta se preferite evitare lo zucchero raffinato. Ricordate che se utilizzerete il cioccolato al latte, che è più dolce rispetto al cioccolato fondente, dovrete ridurre la dose di zucchero.

Ingredienti

200g di cioccolato fondente

4 uova

100g di zucchero

250ml di panna fresca

Preparazione

Per preparare il semifreddo al cioccolato, inizia rompendo il cioccolato fondente a pezzetti e sciogliendolo a bagnomaria fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea. Togli il cioccolato dal fuoco e lascialo raffreddare leggermente.

Separatamente, sbatti i tuorli d’uovo con metà dello zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi il cioccolato fuso ai tuorli e mescola bene fino a incorporare completamente gli ingredienti.

Monta a neve ferma gli albumi con il restante zucchero. A parte, monta anche la panna fresca fino a ottenere picchi morbidi.

Unisci delicatamente gli albumi montati e la panna montata al composto di cioccolato, mescolando con movimenti dal basso verso l’alto per non smontare il tutto.

Versa il composto ottenuto in uno stampo da plumcake foderato di carta forno oppure in stampini monoporzione. Livella la superficie con una spatola.

Copri con pellicola trasparente e metti in freezer per almeno 4-6 ore, o fino a quando il semifreddo non sarà ben solidificato.

Prima di servire, lascia il semifreddo al cioccolato fuori dal freezer per circa 10-15 minuti per facilitare la porzionatura. Guarnisci a piacere con scaglie di cioccolato, frutta fresca, pistacchi o salsa al cioccolato.

Semifreddo al cioccolato, la ricetta vegan

Il semifreddo al cioccolato in versione vegan non contiene alcun ingrediente di origine animale. Si tratta infatti di un dolce senza uova, senza burro e senza latte e derivati. Esistono diverse possibilità per preparare il semifreddo vegan. C’è chi preferisce sostituire il latte vaccino con il latte di soia e chi invece preferisce un latte vegetale dal gusto più dolce e delicato, come il latte di mandorle o il latte di riso.

200g di cioccolato fondente vegano (senza latte)

400ml di latte di cocco (o altra bevanda vegetale a scelta)

100g di zucchero di canna

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (opzionale)

2 cucchiai di olio di cocco

Per preparare il semifreddo al cioccolato vegano, inizia rompendo il cioccolato fondente vegano a pezzetti e mettilo in una ciotola resistente al calore insieme all’olio di cocco. Fai sciogliere il tutto a bagnomaria o nel microonde a bassa potenza, mescolando fino a ottenere una crema liscia. Lascia raffreddare leggermente.

In una pentola, porta a ebollizione il latte di cocco insieme allo zucchero di canna, mescolando fino a far sciogliere lo zucchero completamente. Se desideri, aggiungi l’estratto di vaniglia per aromatizzare.

Versa il latte di cocco caldo sul cioccolato fuso e mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo. Lascia raffreddare a temperatura ambiente, poi metti la ciotola in frigorifero per almeno un’ora, fino a quando il composto non si sarà raffreddato e addensato leggermente.

Monta il composto di cioccolato con un mixer a immersione o con una frusta elettrica per rendere il tutto più cremoso. Versa il semifreddo al cioccolato vegano in stampini monoporzione o in uno stampo da plumcake foderato con carta forno. Livella la superficie con una spatola.

Copri con pellicola trasparente e metti in freezer per almeno 4-6 ore, o fino a quando il semifreddo non sarà ben solidificato.

Prima di servire, lascia il semifreddo al cioccolato vegano fuori dal freezer per circa 10-15 minuti per facilitare la porzionatura. Guarnisci a piacere con frutta fresca, scaglie di cioccolato vegan, o salsa al cioccolato vegana.

Semifreddo al cioccolato, la ricetta col Bimby

Se avete a disposizione un robot da cucina per voi preparare il semifreddo al cioccolato sarà ancora più semplice perché sarà l’elettrodomestico a fare al posto vostro una buona parte del lavoro. Per preparare il semifreddo al cioccolato con Bimby servono cioccolato fondente, albumi, burro, zucchero, tuorli, savoiardi e latte. Chi preferisce non utilizzare lo zucchero bianco può provare a sostituirlo con lo zucchero di canna integrale o con un altro dolcificante naturale a piacere.

Preparazione

Inizia tritando 180 g di cioccolato fondente fino a ottenere pezzetti piccoli. Metti da parte il cioccolato tritato. Monta a neve ferma 3 albumi e lasciali raffreddare in frigorifero.

Nel boccale del mixer, versa 50 g di whisky e riscalda per 3 minuti a 50°C, velocità 2. Aggiungi attraverso il foro del coperchio il cioccolato tritato, 100 g di burro e 100 g di zucchero. Continua la cottura per 2 minuti a 50°C, velocità 2.

Aggiungi i tuorli d’uovo uno alla volta, mentre il mixer è in funzione, e mescola per 40 secondi a velocità 2. Versa il composto ottenuto in un contenitore e lascialo raffreddare a temperatura ambiente. Diluisci i restanti 50 g di whisky con 40 g di latte. Bagna i 40 savoiardi con questa miscela liquida.

Fodera uno stampo da plum-cake precedentemente imburrato con metà dei savoiardi inzuppati. Aggiungi gli albumi montati alla crema di cioccolato e mescola delicatamente.

Spalma questa crema sui savoiardi nello stampo. Ricopri con l’altra metà dei savoiardi inzuppati rimasti.

Metti un peso sopra lo stampo e lascia il dolce in frigorifero per almeno 24 ore. Dopo il riposo in frigo, il semifreddo al cioccolato sarà pronto per essere gustato. Buon appetito!

