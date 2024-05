Secondi piatti veloci: 20 ricette facili da provare

Secondi piatti veloci: scopri 20 ricette facili e gustose da provare per pranzi e cene pronti in pochi minuti.

Volete qualche idea di secondi piatti veloci e sani da portare in tavola a pranzo o a cena? Cucinare rapidamente è ancora più semplice quando i piatti da servire sono a base di ingredienti vegetali che prevedono una cottura rapida.

Pensiamo alle verdure saltate in padella o a quanto sia facile cucinare il tofu e il seitan per portare in tavola un primo piatto rapido. Chi ha un po’ più di tempo a disposizione può sperimentare la preparazione di polpette e burger fatti in casa con i legumi già cotti e con le verdure lessate.

Esistono anche delle ricette davvero rapide per preparare in casa torte salate e fagottini per pranzi e cene salutari e ricchi di gusto. Con queste ricette farete davvero felici tutti i vostri ospiti, non solo chi è vegetariano o vegano.

Ecco una raccolta di ricette da provare per iniziare a sperimentare in cucina con i secondi piatti veloci.

Leggi anche: PRIMI PIATTI VELOCI: 15 RICETTE FACILI DA PROVARE

Burger vegetali

Potete preparare i vostri burger vegetali con ortaggi e legumi. Per creare una base compatta il suggerimento è di utilizzare patate o ceci lessati poi ridotti in purea a cui aggiungere verdurine tritate e pane grattugiato o farina di ceci per legare gli ingredienti.

Polpette di tofu e spinaci

Ecco le nostre polpette a base di spinaci e di tofu, da servire come secondo piatto. Potrete prepararle anche con altri ingredienti, come ceci, lenticchie, carote, patate e verdure a foglia alternative agli spinaci. Oltre agli spinaci ed al tofu, gli ingredienti da utilizzare per la loro realizzazione sono farina, pane grattugiato, zenzero, olio extravergine d’oliva, sale, pepe e un pizzico di bicarbonato.

Medaglioni di spinaci e patate

Patate e spinaci, due semplici ingredienti con cui potrete preparare dei medaglioni molto gustosi che potrete cuocere in forno o in padella e potrete servire a grandi e piccini sia tiepidi che a temperatura ambiente. Qui la ricetta completa da seguire passo passo.

Pizzette di melanzane al forno

Una ricetta semplice e gustosa quella delle pizzette di melanzane al forno. Potrete sostituire la mozzarella con qualsiasi ingrediente vogliate, pesto, olive, capperi, potete sbizzarrirvi. Qui la ricetta completa.

Medaglioni di tofu al forno

Per chi vuole portare in tavola un secondo piatto vegetariano e vegano leggero e facile da preparare, ecco i nostri medaglioni di tofu al forno, croccanti fuori e morbidi dentro. Non vi resta che sperimentare la ricetta.

Farifrittata

La farifrittata è una frittata senza uova che si prepara con la farina di ceci. La cottura avviene in forno oppure in padella, per rendere la preparazione ancora più facile, rapida e croccante. Sperimentate le farifrittate con diverse farciture a seconda delle stagioni, ad esempio con le carote grattugiate, con le zucchine o con le erbe aromatiche.

Polpette di miglio verdure e curcuma

Vi suggeriamo una gustosa ricetta per la preparazione di polpette vegetali a base di miglio, verdure e curcuma. Il nostro blog Naturomania consiglia di aggiungere un pochino di peperoncino alla loro preparazione, in modo da arricchirle di sapore se amate il piccante. Per quanto riguarda le verdure da utilizzare, è possibile scegliere tra porri, carote, zucchine, sedano, peperoni, patate e via discorrendo a seconda della stagione.

Hummus

L’hummus di ceci è una preparazione rapida da servire come secondo piatto leggero insieme a verdure crude e cotte e a crostini di pane o piadine. Per preparare l’hummus di ceci rapidamente frullate i ceci già lessati con olio extravergine, yogurt, sale e pepe. Esistono tante varianti dell’hummus, oltre all’hummus di ceci, ad esempio, potrete preparare l’hummus di carote o di zucca. Qui alcune idee da cui prendere spunto.

Falafel di ceci rapidi

Non solo hummus. Con i ceci potrete preparare anche dei gustosissimi falafel, cioè delle polpettine speziate fritte o cotte al forno. Il consiglio per la preparazione rapida è di utilizzare ceci già lessate. Se li acquistate, meglio scegliere i ceci già cotti conservati in barattolo di vetro.

Polpette vegetariane allo yogurt e pesto

Per preparare queste polpette vegetariane allo yogurt e pesto vi serviranno: formaggio morbido non troppo stagionato, uova, erbe e spezie. Tra gli ingredienti troviamo anche sedano, carote e cipolle, che dovrete tritare finemente per ottenere l’impasto delle polpette. Le potrete cuocere in forno.

Tofu strapazzato

Tofu strapazzato, ecco uno dei modi più veloci del mondo per cucinare e servire il tofu e anche per renderlo davvero gustoso e saporito. Il trucco è condirlo bene con la curcuma, le spezie e le erbe aromatiche, come origano, rosmarino e prezzemolo.

Fagottini di patate al curry

I fagottini di patate sono un piatto davvero gustoso soprattutto se insaporirete il ripieno con il curry e con il cumino. Per prepararli rapidamente usate patate già lessate e una pasta sfoglia bio già pronta.

Torta salata alle verdure

Preparate la vostra torta salata con le verdure di stagione e se avete poco tempo utilizzate una pasta sfoglia bio già pronta per la base, così potrete realizzare un piatto rapido e veloce ma anche molto gustoso.

Arrosto vegetariano

L’arrosto vegetariano è una ricetta facile da preparare a partire dalle patate bollite e da legumi già cotti come i ceci, i fagioli o le lenticchie. Con questi ingredienti, erbe aromatiche, spezie e pane grattugiato dovrete preparare una sorta di polpettone da cuocere al forno o in padella fino a quando sarà dorato e croccante.

Bastoncini di tofu

Fonte foto: Kung Food

I bastoncini di tofu sono un’idea originale per preparare il tofu in maniera alternativa. È sufficiente tagliare il tofu a fettine dello spessore di circa mezzo centimetro e della larghezza di circa due centimetri. Con la farina di ceci si prepara una pastella densa, aggiungendo acqua tiepida a poco a poco, un pizzico di curcuma, sale, pepe ed erbe aromatiche tritate a piacere. Le fettine di tofu devono essere immerse nella pastella e ricoperte da essa. I bastoncini possono quindi essere cotti al forno o in padella con poco olio. Qui una ricetta utile.

Leggi anche: COME PREPARARE IL TOFU IN CASA

Insalata di patate

L’insalata di patate è un secondo piatto da servire tiepido o freddo a seconda delle stagioni. Potrete arricchirla con le erbe aromatiche e con la frutta secca, ad esempio con pistacchi e noci, ma anche con una salsina per condire fatta in casa.

Zucca al forno

La zucca al forno è un secondo piatto davvero prelibato che potrete preparare quando questo ortaggio è di stagione e servire in abbinamento ai legumi o all’insalata. Provate una delle nostre ricette.

Polpette di zucchine

Tra le ricette con le zucchine più popolari troviamo proprio le polpette di zucchine fatte in casa che potrete preparare facilmente secondo la ricetta originale e in versione vegetariana, vegana o senza glutine per fare felici tutti. Un’altra versione molto sfiziosa sono le polpette di zucchine allo zenzero. Qui la ricetta completa.

Melanzane alla parmigiana

Le melanzane alla parmigiana sono un secondo piatto molto ricco da preparare in numerose varianti a seconda della ricetta regionale a cui ci si ispira. Infatti esistono sia melanzane alla parmigiana al pomodoro che melanzane alla parmigiana fritte e in bianco. Non vi resta che sperimentare.

Gateau di patate

Il gateau di patate è uno sformato tradizionale a base di patate e formaggio a cui potrete aggiungere spezie e le verdure di stagione che preferite per arricchire il piatto. Servitelo come secondo piatto ricco.

Avete altre ricette di secondi piatti facili e veloci da suggerire?