Se proprio devi mangiare i bastoncini di merluzzo, meglio conoscere questo trucco (sono più salutari)

I bastoncini surgelati contengono poco pesce e troppi ingredienti controversi e non salutari: ecco come prepararli in casa per una cena più sana

I bastoncini di pesce surgelati che troviamo al supermercato sono prodotti tutt’altro che sani – pieni di conservanti, grassi e additivi.

Inoltre, in molti casi il pesce rappresenta soltanto il 60% del totale del prodotto – a dimostrazione del fatto che spesso pensiamo di mangiare un prodotto semplice e sano e invece stiamo consumando tutt’altro.

La soluzione è preparare in casa i propri bastoncini di pesce, in modo da avere pieno controllo sul pesce utilizzato e sugli altri ingredienti, azzerando al contempo la presenza di coloranti e conservanti artificiali.

Vi proponiamo una ricetta semplice e veloce con cui potete preparare dei bastoncini di pesce per consumare un prodotto di buona qualità.

Per renderli più appetitosi, vi consigliamo di utilizzare il panko in luogo del classico pangrattato: si tratta di una panatura tipica della cucina giapponese, ma ormai reperibile anche in molti supermercati nel nostro Paese.

Rispetto al pangrattato tradizionale, il panko ha una grana più grossa e un colore più chiaro: si presenta in fiocchi soffici che donano alle panature una croccantezza irresistibile e una leggerezza unica.

Inoltre, la cottura in friggitrice ad aria permette di ottenere un risultato croccante e leggero, senza bisogno di utilizzare grandi quantità di olio.

Ingredienti:

500 g di filetti di merluzzo (freschi o surgelati)

2 uova

200 g di panko

1 cucchiaino di curcuma in polvere

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva (per ungere la friggitrice ad aria)

Preparazione:

Se utilizzate filetti di pesce surgelati, lasciateli scongelare completamente a temperatura ambiente; se invece optate per il pesce fresco, dedicate un po’ di tempo a eliminare tutte le spine presenti. Asciugate bene i filetti di pesce con carta assorbente e tagliateli a bastoncini di circa 7-8 cm di lunghezza e 2 cm di larghezza. In una ciotola capiente sbattete le uova con un pizzico di sale e pepe. In un’altra ciotola mescolate il panko con la curcuma: questa spezia è facoltativa, serve solo a dare alla nostra panatura il tipico colore aranciato dei bastoncini industriali. Passate i bastoncini di pesce prima nell’uovo sbattuto, poi nel panko, premendo bene per far aderire la panatura. Per una panatura ancora più croccante e gustosa, potete fare una seconda passata nell’uovo e nel panko. Ungete leggermente il cestello della friggitrice con un filo d’olio extravergine d’oliva. Disponete i bastoncini di pesce panati nel cestello della friggitrice, senza sovraffollare, e cuocete per circa 10-15 minuti, girandoli a metà cottura, fino a doratura. Servite i bastoncini di pesce fatti in casa ancora caldi, arricchendoli con una fresca insalata o con un purè di patate.

