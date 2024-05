Scopri 10 ricette vegetariane veloci da preparare con il wok: piatti gustosi e nutrienti pronti in un lampo per soddisfare il palato e risparmiare tempo in cucina.

Se siete alla ricerca di piatti veloci da preparare per il pranzo o per la cena, avete mai pensato di imparare a cucinare con il wok? Vi avevamo già parlato del wok, dei suoi vantaggi e di come utilizzarlo.

La cottura nel wok avviene in modo rapido e con pochi grassi aggiunti: ecco i maggiori vantaggi di questo tipi di preparazione. Il wok non si utilizza soltanto per rosolare rapidamente i cibi e per saltare le verdure, ma anche per la cottura la vapore o per addensare le salse. Il wok vi sarà molto utile per preparare delle gustose ricette vegetariane o vegane.

Se avete a disposizione un wok e fino a questo momento lo avete utilizzato soltanto qualche volta per sperimentare un nuovo piatto, è ora di provare ad usarlo un po’ più spesso ispirandovi alla raccolta di ricette con il wok che ora vi presentiamo.

Noodles alle verdure

Noodles alle verdure, a partire da questa idea potrete preparare nel wok dei piatti sempre diversi variando le verdure in base alle stagioni. I noodles si trovano facilmente nel reparto etnico dei supermercati e nei negozi di prodotti bio, oppure online. Per un condimento originale scegliete i semi di sesamo nero.

Iniziate cuocendo i noodles secondo le istruzioni sulla confezione. Nel frattempo, scaldate un po’ d’olio nel wok e aggiungete le verdure di stagione tagliate a pezzetti, saltandole fino a renderle tenere ma croccanti. Unite i noodles scolati e mescolate bene, lasciando insaporire per qualche minuto. Completate il piatto con una generosa spolverata di semi di sesamo nero e servite caldo.

Tofu strapazzato

Preparare il tofu strapazzato nel wok è uno dei modi più veloci per cucinarlo e renderlo davvero gustoso e saporito. Il trucco è condirlo bene con la curcuma, le spezie e le erbe aromatiche, come origano, rosmarino e prezzemolo. Scaldate un po’ d’olio nel wok e aggiungete il tofu tagliato a cubetti. Aggiungete poi la curcuma e le spezie preferite, lasciando cuocere finché il tofu non sarà dorato e ben condito. Aggiungete infine le erbe aromatiche tritate fresche e servite il tofu strapazzato caldo, magari accompagnato da verdure saltate o riso basmati.

Pasta con asparagi saltati nel wok

La pasta con gli asparagi si prepara in poco tempo, quest’ortaggio, infatti, non ha bisogno di lunghe cotture, ed è perfetta per essere saltata nel wok anche al ritorno dal lavoro. Il formato di pasta da abbinare a questo condimento potrete sceglierlo in base ai vostri gusti personali, vi consigliamo comunque della pasta corta. Siano essi rigatoni che penne rigate, è fondamentale che questi terminino la cottura con gli asparagi, in questo modo si avrà una mantecatura perfetta ed il condimento quindi non scivolerà giù dalla pasta ad ogni boccone. Ecco qui la ricetta completa.

Cous cous con wok di seitan e verdure

Un piatto davvero saporito che potrete preparare a partire dal classico cous cous di semola di grano duro oppure dal cous cous in versione integrale, che poi condirete con il seitan e le verdure dopo aver saltato questi ingredienti nel wok. Questo piatto agrodolce abbina alle verdure delle mele fuji.

Tempeh saltato con verdure, zenzero e salsa di soia

Se vi piace il tempeh, un alimento tipico della cucina orientale a base di soia fermentata che potete acquistare nei negozi bio, provatelo saltato nel wok insieme a tante verdure di stagione per preparare un piatto gustoso e multicolore. Iniziate tagliando il tempeh a cubetti e saltatelo nel wok con un po’ d’olio fino a renderlo dorato e croccante. Aggiungete poi le verdure di stagione tagliate a pezzetti e saltate insieme al tempeh finché non saranno tenere ma ancora croccanti. Completate con una spruzzata di salsa di soia per dare sapore e servite il piatto caldo, magari accompagnato da del riso basmati.

Wok di tofu con verdure

Questa ricetta è davvero semplice e veloce da preparare proprio grazie al wok. Vi serviranno tofu, riso integrale, gambi di sedano, peperone giallo, carote, fagiolini verdi, salsa di soia, funghi, sale integrale e pepe nero macinato.

Seitan saltato con verdure

Il wok andrà benissimo per cuocere rapidamente il seitan al naturale con un contorno di verdure in modo da preparare una sorta di spezzatino veloce e completamente vegetale. Oltre al seitan vi serviranno ortaggi come carote, zucchine, peperoni e pomodorini.

Verdure miste saltate nel wok

Le verdure miste saltate nel wok sono un contorno davvero gustoso da preparare in modo diverso in ogni stagione a seconda degli ortaggi che avrete a disposizione. Scaldate bene il wok prima di iniziare la preparazione in modo da ottenere subito delle verdure croccanti.

Riso cantonese vegano

Preparare il riso cantonese sarà ancora più semplice se avrete a disposizione il vostro wok. Abbiamo selezionato per voi una ricetta per preparare il riso alla cantonese in versione vegan, con tanto di frittatine senza uova a base di farina di ceci o di farina di mais fioretto. Qui tutte le istruzioni per preparare il riso cantonese vegan.

Wok di verdure con spaghetti

Ecco infine per voi una ricetta fusion. In questo caso infatti invece dei noodles tipici delle ricette con il wok potrete utilizzare gli spaghetti e scegliere come condimento gli ortaggi che preferite, ad esempio melanzane e peperoni in estate oppure zucca e cavolfiori in autunno.

