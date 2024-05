Ricette vegetariane: 15 ricette veloci da preparare

Scopri 15 ricette vegetariane veloci da preparare, ideali per pasti sani e gustosi. Sperimenta piatti facili e rapidi perfetti per ogni occasione.

Siete indecisi sul menù per il pranzo o per la cena e non sapete mai cosa portare in tavola? Ecco allora che vi proponiamo una raccolta di ricette vegetariane veloci e facili da preparare adatte per tutte le occasioni e soprattutto per quando avete poco tempo a disposizione.

Queste ricette vegetariane sono adatte a tutti, sono rapide da preparare e le potrete variare facilmente a seconda degli ingredienti che avete a disposizione e in base alle stagioni. Vi saranno utili per preparare primi e secondi piatti, a cui poi vi basterà aggiungere un contorno di legumi o di verdure.

Pasta con cavolo verde, porri e curcuma

La pasta con cavolo verde, porri e curcuma, è uno dei piatti più veloci da preparare. L’importante è variare i condimenti per non seguire una dieta troppo ripetitiva. Questo piatto è a base di pasta integrale con cavolo verde, porri e curcuma. Qui la ricetta vegetariana veloce.

Insalata di quinoa

Preparare l’insalata di quinoa con le verdure estive. Lessate la quinoa in acqua salata come di consueto. Scolatela e passatela sotto l’acqua fredda come fareste per la preparazione di un’insalata di riso. Tagliate il cetriolo a tocchetti, le carote a filini, il peperone a listarelle e la zucchina a cubetti. Tutte le verdure potranno essere aggiunte alla quinoa direttamente a crudo. Condite con olio d’oliva, succo di limone e origano. Qui tante ricette con la quinoa.

Risotto alle ortiche

Per questa ricetta del risotto alle ortiche potrete utilizzare le ortiche fresche o le ortiche essiccate, che potrete acquistare in erboristeria se non avete la possibilità di raccoglierle. Il risotto alle ortiche è un piatto davvero gustoso e facile da preparare. Qui la ricetta.

Sughi e condimenti veg veloci

Sono davvero tante le ricette veg per preparare condimenti e sughi veloci adatti sia al riso lessato o cotto al vapore che alla pasta. Dal sugo alla curcuma e zucchine al pesto di noci, dal pesto alla genovese a base di basilico ai condimento preparati con il cavolo nero. Qui tutte le ricette.

Cordon bleu di melanzane

Il cordon bleu di melanzane è un piatto delizioso e nutriente, ideale per far apprezzare questo ortaggio anche ai bambini. Nella nostra versione, è cotto al forno per una preparazione più leggera, ma può essere reso ancora più saporito friggendolo. Scopri qui la ricetta completa.

Polpette di miglio, verdure e curcuma

Ecco una gustosa ricetta per la preparazione di polpette vegetali a base di miglio, verdure e curcuma. Consigliamo di aggiungere un pochino di peperoncino alla loro preparazione, in modo da arricchirle di sapore se amate il piccante. Per quanto riguarda le verdure da utilizzare, è possibile scegliere tra porri, carote, zucchine, sedano, peperoni, patate e via discorrendo a seconda della stagione. Qui la ricetta.

Hummus di ceci e varianti

L’hummus è una preparazione davvero saporita da gustare accompagnandola con il pane o le verdure crude. L’ingrediente di base dell’hummus è rappresentato dai ceci, che vengono lessati e schiacciati o frullati fino ad ottenere una crema omogenea, facile da spalmare. La ricetta è più veloce se avete a disposizione dei ceci già lessati. Qui le istruzioni per preparare l’hummus originale e le sue varianti.

Tortino di patate con insalata di verza

Un tortino di patate è perfetto in ogni occasione, una ricetta semplice e veloce da realizzare, lascerà stupiti i vostri ospiti che in soli 50 minuti potranno gustare un piatto gustosissimo. Qui la ricetta completa da seguire passo passo.

Farro al broccolo romanesco

Solo mezz’ora e potrete servire in tavola questo fantastico piatto di farro con il broccolo romanesco, un primo piatto che può essere gustato sia caldo che a temperatura ambiente. Qui la ricetta del farro con il broccolo romanesco.

Seitan istantaneo

Se non avete tempo di preparare il seitan da zero a partire dalla farina, potrete comunque cucinare il seitan fatto in casa in padella a partire da un preparato che rende più veloce la ricetta. Qui tutte le istruzioni.

Medaglioni di spinaci e patate

I medaglioni di spinaci e patate sono una ricetta semplice e veloce da preparare, perfetta per tutta la famiglia, faranno sicuramente la gioia dei vostri bambini, e non solo. Qui la ricetta da seguire.

Carote in agrodolce

Le carote in agrodolce sono un contorno semplice e velocissimo da realizzare. Avrete bisogno di pochi semplici ingredienti e il piatto sarà servito in tavola. Qui la ricetta da seguire.

Polpette di bulgur

Le polpette di bulgur sono una ricetta vegetariana veloce e facile da preparare a base di bulgur e patate che può essere servita come secondo piatto accompagnate da verdure di stagione, oppure incluse fra le portate di un buffet freddo. Qui la ricetta completa.

Melanzane ripiene di pane

A base di pane raffermo fatto in casa, pomodorini, melanzane e basilico, questo piatto di melanzane ripiene può essere preparato in poco tempo. Una croccante crosticina esterna racchiude al suo interno un ripieno saporito e morbido che, se volete, potrete anche insaporire ulteriormente con l’aggiunta di olive e capperi. Qui la ricetta completa.

Fiori di zucca ripieni

I fiori di zucca ripieni al forno sono una ricetta tipicamente primaverile e estiva, sono facili da realizzare ma soprattutto estremamente veloci. Vi basterà preparare il ripieno e mettere il tutto in forno per una ricetta lastminute di sicuro effetto. Qui la ricetta completa.

