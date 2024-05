10 secondi veg facili da preparare

Scopri 10 gustose ricette veg pronte in soli 10 secondi! Queste opzioni veloci e nutrienti ti permettono di gustare la cucina veg senza stress. Prepara pasti deliziosi in un battito di ciglia!

I secondi piatti vegetariani e vegani sono semplici da preparare, molto gustosi ed adatti per arricchire la propria alimentazione di ortaggi di stagione e di legumi, anche da parte di chi non segue un’alimentazione vegetariana o vegana.

Se siete in vena di nuove e deliziose sperimentazioni ai fornelli, provate a scegliere una delle seguenti dieci ricette, veloci e facili da preparare. Sono adatte per tutta la famiglia, anche per i bambini, che potranno imparare presto ad apprezzare le verdure. Accompagnatele con contorni a vostra scelta.

Burger vegetali

I burger vegetali sono molto semplici da preparare. Come ingredienti di base possono essere utilizzati legumi o ortaggi, che possono essere eventualmente abbinati tra loro. Per legare tra loro gli ingredienti è possibile utilizzare un pochino di pane grattugiato o di farina di ceci. Per la loro preparazione potreste utilizzare, ad esempio: lenticchie, fagioli, ceci, lupini, carote o patate.

Falafel

I falafel sono un piatto tipico della tradizione mediorientale, presenti sia nella cucina araba che nella cucina israeliana. La loro preparazione avviene utilizzando come ingredienti di base delle fave, oppure dei ceci. La preparazione a base di ceci è la più semplice e prevede di utilizzare ceci essiccati, da lasciare in ammollo e da utilizzare per la formazione dei falafel una volta ammorbiditi. Per rendere più rapida la preparazione è possibile ricorrere a ceci già lessati. Qui la ricetta completa.

Farifrittata

La farina di ceci può essere impiegata in sostituzione delle uova per preparare una frittata più leggera, ma comunque saporita. La cottura della frittata così preparata può avvenire in padella, oppure al forno. È possibile preparare una frittata a base di farina di ceci aggiungendo degli ortaggi, come zucchine grattugiate o tagliate a fettine sottili, oppure arricchendola con erbe spontanee, ortaggi di stagione, erbe aromatiche. Qui la ricetta della frittata vegan con le zucchine e qui quella della mini-farifrittata ai peperoni.

Polpette di spinaci e tofu

Queste ottime polpette di spinaci e di tofu sono da servire come secondo piatto. Oltre agli spinaci ed al tofu, gli ingredienti da utilizzare per la loro preparazione sono farina, pane grattugiato, pepe, zenzero, olio extravergine d’oliva, sale, pepe e un pizzico di bicarbonato.

Melanzane al forno light (ricetta vegan)

Le melanzane al forno light sono un piatto davvero sfizioso ed è un piatto perfetto per chi cerca di mantenere un’alimentazione corretta e leggera. Per la preparazione semplicissima sarà necessario tagliare le verdure, riporle su una teglia foderata con la carta da forno, condirle e farle cuocere il tempo necessario. Qui troverete la ricetta completa.

Rotolo di frittata al forno con peperoni

Ilrotolo di frittata con peperoni è un secondo piatto estivo davvero saporito. Da servire durante stagione estiva, il rotolo di frittata con peperoni è sicuramente una valida alternativa alla classica frittata, inoltre la cottura in forno la rende leggera e adatta anche a chi desidera stare attento alla linea. Qui trovate la ricetta completa.

Sofficini fatti in casa

Avete mai preparato a fare i sofficini fatti in casa? Ecco la nostra ricetta dei sofficini alla pizzaiola, un modo semplice e veloce per portare in tavola qualcosa di buono ma senza l’uso di prodotti surgelati. Qui la ricetta completa da seguire passo passo.

Panelle

Le panelle sono una preparazione regionale tipica della Sicilia perfettamente inseribile all’interno di una dieta vegetariana o vegana. L’ingrediente principale per la preparazione delle panelle è rappresentato dalla farina di ceci, da impiegare nella preparazione della pastella, che avviene con l’impiego di acqua, e da arricchire di ingredienti come il prezzemolo tritato o i semi di finocchio. La tradizione prevede che le panelle vengano soffritte in padella e poi servite all’interno di un morbido panino.

Polpette di miglio verdure e curcuma

Vi suggeriamo una gustosa ricetta per la preparazione di polpette vegetali a base di miglio, verdure e curcuma. Consigliamo di aggiungere un pochino di peperoncino alla loro preparazione, in modo da arricchirle di sapore se amate il piccante. Per quanto riguarda le verdure da utilizzare, è possibile scegliere tra porri, carote, zucchine, sedano, peperoni, patate e via discorrendo a seconda della stagione.

Altre ricette di secondi veg

LEGGI anche: