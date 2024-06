Io gli spaghetti aglio olio e peperoncino li faccio così, per farli mangiare anche ai miei bambini aggiungo un ingrediente segreto

Spaghetti aglio, olio e curcuma, un piatto semplice, veloce gustoso e sopratutto salutare adatto anche ai nostri bambini.

Gli spaghetti aglio, olio e peperoncino sono un classico piatto della cucina italiana, facile e soprattutto velocissimo da cucinare.In questa ricetta, per farli mangiare anche al mio nanetto, ho tolto il peperoncino e aggiunto una spolverata di curcuma con qualche pomodorino.

Una ricetta semplicissima che potete preparare sia a pranzo che a cena all’ultimo momento, da tenere nel cassetto quando proprio non avete tempo e soprattutto quando non siete riusciti a fare la spesa!

Non dimentichiamoci poi delle proprietà antiossidanti della curcuma che unite a quelle antibatteriche dell’aglio rendono questo piatto non solo saporito e goloso, ma anche un vero toccasana per la nostra salute.

E allora vediamo la ricetta

Ingredienti per 4 persone

400g circa di spaghetti integrali

5/6 pomodorini freschi

2 spicchi di aglio

Olio q.b.

Curcuma a piacere

a piacere Sale q.b.

Preparazione

Mettete gli spaghetti a cuocere in una pentola con dell’acqua salata.

Nel frattempo in una padella antiaderente fate soffriggere nell’olio l’aglio e insaporite con il sale.

Aggiungete i pomodorini, fateli rosolare, spegnete il fuoco e unite la curcuma a vostro piacere (a noi gli spaghetti piacciono belli gialli!!).

Quando gli spaghetti sono al dente, scolateli mettendo da parte un po’ di acqua di cottura (almeno un mestolo).

Versate la pasta nella padella e fatela insaporire a fuoco medio aggiungendo l’acqua di cottura.

Un piccolo consiglio, dopo aver preparato il piatto ai vostri bambini potete aggiungere agli spaghetti (rigorosamente solo per mamma e papà) un cucchiaino di peperoncino in polvere o un peperoncino fresco tagliato in piccoli pezzetti.

Buon appetito