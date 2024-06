Cetrioli, non solo insalate: ecco 10 ricette per gustarli al meglio

Scopri 10 ricette deliziose e creative per utilizzare al meglio i cetrioli in cucina, dalle insalate rinfrescanti ai piatti sfiziosi. Sperimenta gusti freschi e sapori estivi con le nostre idee originali!

I cetrioli sono uno degli ortaggi tipici dell’estate. Sono freschi e salutari, buoni anche conditi solo con un filo d’olio, pepe e un pizzico di sale integrale. Vi avevamo già parlato degli usi alternativi dei cetrioli al di là della classica insalata, ma ora ecco tante ricette per gustarli al meglio in estate, sia in piatti saporiti, anche dal gusto esotico, sia in bevande rinfrescanti e salutari.

Crostata salata con cetrioli e carote

Ecco come preparare una perfetta crostata estiva con carote e cetrioli. Con pochi semplici ingredienti sfornerete un piatto fresco e colorato. Qui la ricetta completa.

Gazpacho

I cetrioli sono tra gli ingredienti principali del gazpacho, la zuppa fredda di ortaggi tipica della Spagna e apprezzata soprattutto in Andalusia. Per preparare il gazpacho potrete frullare i cetrioli con i pomodori, le cipolle e i peperoni, oppure lasciare anche qualche ortaggio, compreso il cetriolo, a pezzetti. Qui la ricetta originale del gazpacho e altre 10 varianti.

I cetrioli, freschi e croccanti, sono un ingrediente versatile che può essere utilizzato in una varietà di piatti. Ricchi di acqua e nutrienti, i cetrioli non solo aiutano a mantenere l’idratazione, ma aggiungono anche un tocco rinfrescante alle ricette estive. In questo articolo, esploreremo cinque deliziose ricette che mettono in risalto il sapore unico dei cetrioli.

Tzatziki

Lo tzatziki è una salsa greca cremosa e rinfrescante, perfetta come accompagnamento per pane pita, carne grigliata o semplicemente come dip. Per prepararla, inizia grattugiando un cetriolo e strizzandolo bene per eliminare l’acqua in eccesso. In una ciotola, mescola il cetriolo con yogurt greco, aglio tritato, succo di limone, olio d’oliva, aneto fresco tritato, sale e pepe. Lascia riposare in frigorifero per almeno un’ora prima di servire, così da permettere ai sapori di amalgamarsi.

Panzanella

La panzanella è un’insalata rustica toscana, ideale per utilizzare il pane raffermo. Inizia tagliando il pane in cubetti e bagnandoli leggermente con acqua, poi strizzali per eliminare l’eccesso. In una grande ciotola, unisci il pane con cetrioli affettati, pomodori maturi a pezzi, cipolla rossa a fettine sottili e basilico fresco. Condisci con abbondante olio d’oliva, aceto di vino rosso, sale e pepe. Mescola bene e lascia riposare per circa 30 minuti prima di servire, permettendo così al pane di assorbire tutti i sapori.

Insalata greca

L’insalata greca è un piatto semplice ma delizioso, perfetto per un pranzo leggero o come contorno. Inizia tagliando cetrioli, pomodori, peperoni verdi e cipolla rossa a fettine. Aggiungi olive Kalamata e feta sbriciolata. Condisci con abbondante olio d’oliva, origano secco, sale e pepe. Mescola delicatamente e servi immediatamente, magari accompagnata da pane croccante.

Insalata di cocomero, cetrioli e feta

Per preparare un’insalata fresca e estiva con cetrioli, cocomero e feta, inizia tagliando cetrioli e cocomero a cubetti. Sbriciola della feta e aggiungila alla miscela. Condisci con un filo d’olio d’oliva extravergine, succo di limone fresco, sale e pepe. Completa con foglie di menta fresca tagliuzzate per un tocco erbaceo e fresco. Mescola delicatamente e servi subito per apprezzare al meglio contrasti di sapore e texture. Questa insalata è perfetta come contorno leggero o come piatto unico in giornate calde estive.

Vellutata di avocado e cetrioli

Per preparare una vellutata estiva da servire fredda vi serviranno: un cetriolo medio, un avocado, uno scalogno, prezzemolo fresco, succo di limone e yogurt bianco classico oppure yogurt vegetale non zuccherato. Per condire vi basteranno sale integrale, pepe e cumino. Se volete aggiungete anche un filo d’olio extravergine.

Acqua di cetriolo

Preparare l’acqua di cetriolo è semplice e richiede pochi ingredienti: un cetriolo medio e due litri d’acqua. Iniziate lavando bene il cetriolo e sbucciandolo con cura, lasciando un sottile strato di buccia, circa un centimetro. Tagliate le estremità e scartatele, poi affettate il cetriolo a rondelle spesse circa 1-2 centimetri.

Aggiungete le fette di cetriolo nella caraffa d’acqua e lasciate riposare in frigorifero per almeno un’ora. Questo permetterà ai sapori di mescolarsi e arricchire l’acqua con le proprietà fresche e rinfrescanti del cetriolo.

Una volta trascorso il tempo di riposo, l’acqua di cetriolo sarà pronta per essere consumata. È una bevanda ideale da gustare durante la giornata per rinfrescarsi e idratarsi, sia preparata giorno per giorno che preparata in quantità maggiore per più giorni alla settimana.

Frullato al melone e cetriolo

Chi non ha una centrifuga o un estrattore, può comunque preparare delle ottime bevande rinfrescanti con un normale frullatore, anche ad immersione. Per preparare questo frullato vi serviranno un cetriolo maturo, due fette di melone, quattro foglioline di menta fresca, due cucchiaini di succo di limone e un bicchiere d’acqua o di succo di pera bio. Frullate e gustate. Qui tante ricette per i vostri frullati salutari.

Cetriolini sott’aceto

Se nel vostro orto state coltivando i cetriolini, ecco alcuni consigli per prepararli sott’aceto.

Lavate accuratamente i cetriolini e lasciateli scolare. Asciugateli bene e disponeteli in modo ordinato nei barattoli di vetro precedentemente sterilizzati in acqua bollente. Ogni barattolo va cosparguto con un cucchiaino di sale grosso.

In una pentola, portate ad ebollizione una miscela di acqua e aceto in parti uguali, regolando le quantità in base al numero e alla capienza dei barattoli. Versate il liquido ancora caldo sopra i cetriolini nei barattoli.

Chiudete accuratamente i barattoli, lasciateli raffreddare e quindi riponeteli in dispensa o in cantina. Questi cetriolini saranno perfetti da gustare durante l’inverno, conservando tutto il loro sapore fresco e croccante. Qui la ricetta completa e altre conserve autoprodotte.

Avete altre ricette con i cetrioli da suggerirci?

