Cicoria non solo ripassata in padella: 10 ricette per far amare questo ortaggio a tutta la famiglia

10 ricette originali con la cicoria, ideali per sorprendere e conquistare anche i palati più scettici in famiglia. Non solo ripassata in padella: ecco come rendere questo ortaggio versatile e irresistibile!

Volete variare il vostro menù abituale? Forse non sapevate che un ingrediente semplice come la cicoria si presta facilmente a numerose preparazioni molto semplici da realizzare. Potrete aggiungere i nostri suggerimenti alla vostra raccolta di ricette vegetariane. Ecco una selezione di piatti a base di cicoria per tutti i gusti.

Purè di fave e cicoria

Il purè di fave e cicoria è un piatto tipico della cucina pugliese che potrete portare in tavola come contorno. Lo si prepara a partire dalle fave fresche oppure con le fave secche, a seconda delle stagioni. Qui la ricetta da seguire passo passo.

Canederli di cicoria in brodo

I canederli di cicoria sono una variante vegetariana dei tradizionali canederli tirolesi del Trentino Alto Adige. Questo piatto è nato per ridurre lo spreco alimentare e riutilizzare il pane raffermo. Con una consistenza morbida e un sapore delicato, i canederli di cicoria sono un primo piatto perfetto per tutta la famiglia. Inoltre, possono essere preparati in anticipo e riscaldati prima di essere serviti. Qui la ricetta da seguire.

Frittelle di cicoria

Per preparare delle frittelle di cicoria, inizia lavando 300 g di cicoria e lessandola per 5-7 minuti in acqua salata, fino a quando diventa tenera. Una volta cotta, scolala bene e strizzala per togliere l’acqua in eccesso, poi tritala grossolanamente. In una ciotola, sbatti un uovo e aggiungi quattro cucchiai di farina, mescolando per ottenere una pastella liscia. A questo punto, versa circa 100 ml di acqua frizzante, continuando a mescolare fino a ottenere una consistenza morbida ma non troppo liquida. Aggiungi due cucchiai di pangrattato per rendere il composto più consistente. Unisci la cicoria tritata alla pastella e amalgama il tutto. Scalda dell’olio in padella e, quando sarà ben caldo, versa cucchiaiate di impasto per formare le frittelle. Fai cuocere fino a doratura su entrambi i lati, poi scolale su carta assorbente. Servile calde

Cicoria ripassata su crema di zucca e noci tostate

Per preparare questo piatto, iniziate cuocendo la zucca: fatela rosolare in un filo d’olio con la cipolla tritata, un rametto di rosmarino e una spolverata di pepe, finché non diventa morbida e cremosa. Nel frattempo, sbollentate la cicoria in acqua salata, poi scolatela e ripassatela in padella con olio, aglio e peperoncino, fino a renderla saporita e leggermente croccante.

Quando la zucca è pronta, frullatela fino a ottenere una crema liscia e vellutata. Versatela sul fondo dei piatti e disponete sopra la cicoria ripassata. Completate il piatto con una generosa manciata di granella di noci tostate per un tocco croccante e un giro finale di olio extravergine d’oliva.

Crema marchigiana con cicoria e tarallo

Iniziate affettando un terzo di cipolla e fatela rosolare in una casseruola con un filo d’olio. Aggiungete i legumi della Zuppa Marchigiana – ceci, lenticchie decorticate e cicerchie decorticate – e coprite con acqua. Salate a piacere, poi portate il tutto a cottura finché i legumi non sono morbidi. Una volta pronta, frullate la zuppa per ottenere una crema liscia e vellutata.

Nel frattempo, ripassate la cicoria già cotta in una padella con olio e aglio, fino a insaporirla bene. Per servire, versate la crema di legumi nei piatti e adagiate un nido di cicoria al centro. Sbriciolate qualche tarallo sopra per aggiungere una nota croccante e completate con un giro d’olio extravergine d’oliva.

Cicoria ripassata alla romana

La cicoria ripassata alla romana, o ‘cicoria strascinata’ è uno dei contorni più semplici e veloci che potrete preparare con la cicoria. La ricetta tradizionale richiede semplicemente di saltare in padella la cicoria con aglio, olio e peperoncino. Pulite la cicoria, lessatela, mettete il sale nell’acqua, una volta scolata, fate soffriggere l’aglio nell’olio con un po’di peperoncino, mettete la cicoria e ripassatela per 5 10 minuti, et voilà il contorno è pronto.

Crostoni di cicoria e caprino

Per preparare un delizioso crostone con cicoria e caprino, iniziate tostando delle fette di pane casereccio fino a renderle croccanti e dorate. Nel frattempo, sbollentate la cicoria in acqua salata, scolatela e poi ripassatela in padella con olio, aglio e un pizzico di peperoncino per darle sapore e un tocco di piccantezza.

Quando il pane è pronto, spalmate uno strato generoso di caprino fresco su ogni fetta. Aggiungete la cicoria ripassata sopra il caprino, distribuendola uniformemente, e completate con un filo d’olio extravergine d’oliva. Se volete, potete aggiungere anche una leggera spolverata di pepe nero o qualche scaglia di sale grosso per esaltare i sapori.

Sformato di zucca mantovana su crema di funghi Shiitake con cicoria di campo fritta

Questo sformato di zucca mantovana su crema di funghi Shiitake con cicoria di campo fritta è un ottimo piatto unico da servire, la preparazione è molto semplice: iniziate tagliando la zucca mantovana a cubetti e cuocetela in forno con un filo d’olio, sale e pepe finché non diventa morbida. Una volta cotta, frullatela fino a ottenere una purea e mescolatela con uova, formaggio grattugiato e un pizzico di noce moscata. Versate il composto in piccoli stampi unti e infornate fino a quando gli sformati sono dorati e compatti.

Mentre lo sformato cuoce, preparate la crema di funghi Shiitake. Saltate i funghi in padella con olio, aglio e un pizzico di sale fino a quando non sono ben rosolati. Frullateli con un po’ di panna o brodo vegetale per ottenere una crema liscia e vellutata.

Per la cicoria di campo, scaldatela velocemente in una padella con abbondante olio fino a renderla croccante. Una volta pronti tutti gli elementi, servite disponendo la crema di funghi come base, adagiate sopra lo sformato di zucca e completate con la cicoria fritta per un contrasto croccante e saporito.

Rustico di cicoria e mozzarella

I rustici di pasta sfoglia stanno bene con qualsiasi cosa, partiamo da questo presupposto, per preparare questo con la cicoria e la mozzarella scaldate un po’ di olio extravergine d’oliva in una padella e rosolando uno spicchio d’aglio. Aggiungete la cicoria lessata e saltala per qualche minuto, aggiustando di sale; se preferite aggiungete qualche oliva nera per un tocco di sapore in più.

Stendete il rotolo di pasta sfoglia, sopra alla cicoria adagiate le fette di mozzarella in modo uniforme. Ripiegate l’altra metà della sfoglia sopra il ripieno e, con un coltello affilato, ritagliate un volto di Jack-o’-lantern sulla superficie, creando occhi e una bocca dall’aspetto spettrale.

Spennellate la sfoglia con un uovo sbattuto per ottenere una doratura perfetta e cuocete in forno preriscaldato a 180°C per 25-30 minuti, fino a quando il rustico è gonfio e dorato. Lasciate intiepidire per qualche minuto e poi servite il rustico, perfetto per aggiungere un tocco “mostruoso” a una cena autunnale o a un buffet.

Polpettine di cicoria e pecorino con crema di fave

Per queste deliziose polpettine, iniziate sbollentando le fave fresche per qualche minuto, quindi scolatele e frullatele con olio, sale e pepe fino a ottenere una crema vellutata.

Nella stessa acqua, sbollentate anche la cicoria; scolatela, strizzatela bene per eliminare l’acqua in eccesso, tritatela finemente e mettetela in una ciotola.

Aggiungete alla cicoria il pane precedentemente ammorbidito con un po’ di latte, il pecorino grattugiato, l’uovo, l’aglio tritato, una spolverata di noce moscata, sale e pepe. Mescolate bene fino a ottenere un impasto omogeneo. Con le mani, formate delle piccole polpette, passatele nel pangrattato e disponetele su una teglia. Condite con un filo d’olio e cuocetele in forno preriscaldato a 200°C per circa mezz’ora, finché non risultano dorate.

Servite le polpettine calde accompagnate dalla crema di fave, per un abbinamento fresco e saporito che conquisterà tutti.

