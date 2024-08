Queste sono le migliori bevande che devi bere per contrastare la voglia di zucchero

Assumete troppi zuccheri e cercate una valida alternativa? Abbiamo pronte per voi alcune bevande sugar free

Chi di noi non ha mai sentito il richiamo irresistibile di un qualcosa di zuccherato? La voglia di zucchero è un’esperienza universale, capace di manifestarsi in qualsiasi momento della giornata come momento di dolce evasione, un richiamo a volte davvero irrinunciabile.

Tuttavia, come ogni cosa, ci sono pro e contro. Consumare troppi dolci può soddisfare la nostra voglia di zucchero ma, allo stesso tempo, contribuire a numerosi problemi di salute quando ingeriti in eccesso, come un aumento del rischio di carie dentali, l’aumento di peso e perfino provocare problemi cardiaci.

Le bevande non fanno eccezione, e soprattutto in estate, bibite gassate e succhi di frutta commerciali la fanno da padrone : se il desiderio di zucchero diventa eccessivo, e per trovare una valida alternativa, ecco sette bevande che potrebbero fare al caso vostro.

Soda a basso contenuto di zucchero

Le sode a basso contenuto di zucchero sono una scelta intelligente per chi cerca di gestire o ridurre la voglia di zucchero. Queste bevande contengono tipicamente meno glucosio rispetto alle loro controparti, e portano gioco forza ad una una riduzione, almeno parziale, dell’assunzione complessiva di zucchero. Consumate con moderazione, possono soddisfare il desiderio di un gusto dolce senza fornire l’intero carico di destrosio presente nelle sode regolari, aspetto che può aiutare a ridurre gradualmente il desiderio del corpo per i dolci, fungendo da ponte verso l’adozione di una dieta più sana con un contenuto di zucchero inferiore.

A differenza delle sode dietetiche, che possono utilizzare dolcificanti artificiali per garantire il sapore dolce, alcune sode a basso contenuto di zucchero combinano piccole quantità di zucchero con dolcificanti naturali non nutritivi, come la stevia, per fornire il sapore che conosciamo e amiamo.

Succo di anguria

Se desiderate un succo di frutta, il succo di anguria potrà placare la vostra sete e vi aiuterà a gestire la voglia di zucchero. Un bicchiere di succo di anguria (fatto solo con del vero succo di anguria) fornisce circa 70 calorie e zero grammi di zuccheri aggiunti (notare che contiene zuccheri naturali).

Uno dei principali motivi per cui questa bevanda è nella nostra lista è perché è una fonte naturale di magnesio: la carenza di magnesio può giocare un ruolo significativo nel guidare le voglie di zucchero, poiché questo minerale è essenziale per il metabolismo del glucosio. Senza sufficiente magnesio, il corpo può avere difficoltà a regolare i livelli di zucchero nel sangue, e come risultato avremo un aumento del desiderio di dolci come fonte di energia rapida.

Acqua

Sì, la semplice e vecchia H2O può aiutarvi a frenare la voglia di zucchero in modo naturale e conveniente. Perché? Alcune persone pensano di avere fame quando in realtà hanno sete, quindi, affidarsi all’acqua quando una voglia di zucchero colpisce può permettervi di placare la sete e, a sua volta, gestire la voglia di zucchero.

Tè Matcha

Il matcha, una polvere finemente macinata ottenuta da foglie di tè verde coltivate e lavorate in modo speciale, ha guadagnato molta popolarità per il gusto unico, i benefici per la salute ed il significato culturale nelle cerimonie del tè. La sua capacità di aiutare a gestire le voglie di zucchero deriva dal suo alto contenuto di L-teanina, un aminoacido che promuove il rilassamento e il benessere, fattore in grado di ridurre sia stress che ansia, entrambi trigger comuni per le voglie di zucchero.

Se non siete un fan del matcha, il tè verde tradizionale funzionerà in modo simile.

Kombucha

Il kombucha è un tè fermentato, noto per il sapore piccante ed i numerosi benefici per la salute, in particolare la capacita di gestione dei livelli di zucchero nel sangue. Tale effetto benefico può essere attribuito alla presenza di acido acetico, prodotto durante il processo di fermentazione: l’acido acetico migliora la sensibilità all’insulina, permettendo al corpo di utilizzare il glucosio più efficacemente e potenzialmente abbassando i livelli di zucchero nel sangue. Inoltre, il kombucha contiene i probiotici, che contribuiscono a un microbioma intestinale più sano, un fattore legato al miglioramento del metabolismo del glucosio.

Dati della Georgetown University hanno mostrato che bere alcuni tipi di kombucha che presentino una gamma diversificata di batteri probiotici può ridurre i livelli di zucchero nel sangue tra le persone con diabete di tipo 2. Quando sceglierete il vostro kombucha, assicuratevi di optare per una tipologia che abbia dei batteri vivi provenienti da ceppi diversi e che contenga acido acetico.

Shot di aceto di mele

Gli shot di aceto di mele sono composti da piccole porzioni di aceto di mele concentrato, spesso mescolato con acqua e talvolta dolcificato o aromatizzato per renderlo più gradevole, e possono contribuire a gestire le voglie di zucchero: l’acido acetico presente rallenta la digestione dei carboidrati, portando a un rilascio più graduale di glucosio nel flusso sanguigno. Il processo appena descritto può aiutare a mitigare i picchi di zucchero nel sangue che spesso portano a un aumento delle voglie di glucosio.

Acque aromatizzate

Assumere le acque aromatizzate è un ottimo metodo per rimanere sempre idratati. Possiamo utilizzare frutta, verdura ed erbe in acqua fredda, per un processo che non solo migliora il sapore dell’acqua, rendendola più piacevole da bere, ma incorpora anche le sottili essenze ed i nutrienti degli ingredienti dell’infusione. Quando si tratta di gestire le voglie di zucchero, l’acqua infusa può essere un potente alleato, visto che la naturale dolcezza di frutti quali bacche o agrumi può soddisfare la voglia di dolce senza la necessità di zuccheri aggiunti.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: