Pumpkin Spice Latte: la ricetta tradizionale e la versione vegan con latte d’avena

Parliamo del pumpkin spice latte, una bevanda che impiega la tradizionale miscela di spezie tipica della cucina americana, utilizzata soprattutto per preparare la pumpkin pie. Vediamo come realizzarla in casa!

Con l’arrivo dell’autunno, il richiamo delle bevande calde e aromatiche si fa irresistibile, ed il Pumpkin Spice Latte si conferma protagonista indiscusso della stagione. Con una base di latte, zucca e spezie, questa tipica bevanda americana rappresenta una sorta di rituale autunnale, che ben si sposa con la festa di Halloween: in questo articolo impareremo a prepararlo con due gustose ricette, una, tradizionale, realizzata con latte vaccino, l’altra con il latte d’avena. Iniziamo!

Pumpkin Spice Latte: la ricetta per farlo a casa con latte vaccino

Il fascino del Pumpkin Spice Latte risiede nel perfetto equilibrio tra caffè, latte e un mix di spezie che evoca l’autunno. Con questa ricetta, potrete replicare a casa la celebre bevanda e personalizzarla secondo il vostro gusto.

Ingredienti

500 ml di latte intero (o parzialmente scremato, per una versione più leggera)

100 g di purea di zucca (zucca cotta a vapore e schiacciata fino a ottenere una consistenza cremosa)

30 g di zucchero (bianco o di canna o facoltativo)

60 ml di caffè espresso (due tazzine, per un gusto più deciso)

Estratto di vaniglia q.b.

1/2 cucchiaino di cannella in polvere

Una punta di noce moscata

Un pizzico di zenzero in polvere

Panna fresca montata (facoltativa, per decorare)

Cacao amaro o cannella in polvere q.b. per guarnire

Procedimento

In un pentolino, mescolate la purea di zucca con lo zucchero, una piccola dose di estratto di vaniglia, la cannella, la noce moscata e lo zenzero. Scaldate il tutto a fuoco basso, mescolando continuamente per qualche minuto, fino a quando le spezie non sprigionano tutto il loro aroma.

Aggiungete il latte al composto di zucca e spezie e mescolate con cura. Versate quindi il caffè espresso, sempre mantenendo una fiamma dolce per evitare che la bevanda raggiunga l’ebollizione. Continuate a mescolare finché il tutto sarà ben amalgamato e caldo.

Versate il Pumpkin Spice Milk in due tazze capienti e, per un tocco ancora più goloso, aggiungete panna fresca montata. Completate con una spolverata di cacao amaro o cannella in polvere, che esalterà ulteriormente i profumi speziati della bevanda.

Variante: per una versione meno dolce, potete ridurre la quantità di zucchero oppure ometterlo completamente, dato che sia la purea di zucca che il latte intero conferiscono già una naturale dolcezza. Inoltre, potete dosare le spezie secondo il vostro gusto, aumentandole per un sapore più deciso.

Pumpkin Spice Latte: la ricetta per farlo a casa con latte d’avena

Qui proponiamo una versione con latte d’avena, perfetta per chi cerca un’alternativa vegana, o semplicemente un’opzione più leggera, ma ugualmente ricca e cremosa. Prepararlo è semplice e vi garantirà un risultato paragonabile alle preparazioni più blasonate, grazie all’equilibrio tra dolcezza naturale della zucca e la speziatura calda e avvolgente di cannella, noce moscata e zenzero.

Ingredienti

500 ml di latte d’avena (sceglietelo senza zuccheri aggiunti per una versione meno dolce)

(sceglietelo senza zuccheri aggiunti per una versione meno dolce) 100 g di purea di zucca (zucca cotta a vapore e poi schiacciata finemente)

30 g di zucchero di canna (o dolcificante a piacere per un gusto più leggero)

60 ml di caffè espresso (due tazzine, per una carica energizzante)

Estratto di vaniglia q.b. (facoltativo, per una nota aromatica delicata)

1/2 cucchiaino di cannella in polvere

Una punta di noce moscata

Un pizzico di zenzero in polvere

Panna montata vegetale (facoltativa, per decorare)

Cacao amaro o cannella q.b. per guarnire

Procedimento

In un pentolino, unite la purea di zucca con lo zucchero di canna, una goccia di estratto di vaniglia, la cannella, lo zenzero e la noce moscata. Mescolate con delicatezza fino ad ottenere un composto uniforme, poi scaldate a fuoco dolce per qualche minuto, giusto il tempo di far amalgamare i sapori e far sprigionare l’aroma delle spezie.

Una volta che la base di zucca è ben calda e aromatica, versate il latte d’avena nel pentolino e mescolate il tutto con cura, poi aggiungere il caffè espresso e continuate a mescolare, mantenendo una fiamma dolce. Scaldate senza portare ad ebollizione per evitare che la bevanda si addensi troppo, facendo attenzione a non perdere la cremosità.

Quando il composto è ben caldo e omogeneo, spegnete il fuoco e versatelo in due tazze capienti. Se desiderate aggiungere una nota decorativa, completate con una generosa dose di panna vegetale montata ed una spolverata di cacao amaro o di cannella in polvere., un piccolo dettaglio che donerà alla bevanda un’estetica accattivante ed un gusto ancora più raffinato.

Variante: per una versione più leggera, potete ridurre o omettere lo zucchero, visto che la zucca ed il latte d’avena conferiscono già un tono dolce e rotondo alla bevanda. Potreste inoltre variare la quantità di spezie per ottenere un risultato più o meno intenso, in modo da adattare il Pumpkin Spice Latte al vostro gusto.

Consigli per il consumo

Il Pumpkin Spice Latte si presta ad essere gustato come una coccola pomeridiana o come un’ottima alternativa alla colazione. Servitelo con un dolce autunnale, come una fetta di torta di zucca, oppure dei biscotti speziati, per dar vita ad una pausa dal sapore genuino ed irresistibilmente stagionale.

Grazie a questa ricetta, il Pumpkin Spice Milk entrerà nella vostra routine autunnale, e potrete festeggiare Halloween nel modo migliore!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: