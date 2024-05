Primi piatti veloci: dalle zuppe alle insalate di cereali 15 ricette facili da provare e per tutti i gusti

Scopri 15 ricette facili e veloci per primi piatti che vanno dalle zuppe alle insalate di cereali. Semplici da preparare e adatte a tutti i gusti, queste idee culinarie ti faranno risparmiare tempo in cucina senza compromettere il gusto

State cercando delle idee per preparare dei primi piatti veloci? Con le nostre ricette facili potrete portare in tavola dei primi piatti facili e veloci da preparare in ogni stagione scegliendo gli ingredienti giusti.

Per variare il classico piatto di pasta potrete scegliere come condimento un sugo veloce realizzato da voi con ingredienti freschi a seconda di ciò che avete a disposizione. In inverno le creme e le vellutate di verdure sono tra i piatti più rapidi da preparare.

Sperimentate anche l’utilizzo di cereali diversi dal solito, come il miglio e l’orzo, sempre per portare varietà sulla vostra tavola e nella vostra alimentazione. Per un primo piatto ricco abbinate cereali, verdure e legumi.

Ecco una raccolta di ricette per preparare dei primi piatti facili e veloci.

Crema di ceci rapida

La crema di ceci rapida è uno dei primi piatti più semplici e veloci che potrete preparare utilizzando la farina di ceci e dell’acqua calda o brodo di verdure, per poi guarnire il tutto con crostini al rosmarino come nella nostra ricetta.

Pasta con condimento rapido

Sono tanti i sughi e i condimenti per la pasta che possiamo preparare in casa davvero in 5 minuti senza ricorrere ai prodotti confezionati. Ad esempio il pesto al basilico e zucchine o il pesto al radicchio e noci sono rapidissimi perché dovrete solo frullare gli ingredienti da crudi con un po’ d’olio. Qui troverete 10 ricette da cui prendere spunto.

Cous cous alle verdure

Il cous cous è un piatto che si prepara davvero in 10 minuti. Basta infatti coprire il cous cous con acqua bollente in modo che si reidrati e nel frattempo saltare in padella le verdure o i legumi per condirlo. Qui 10 ricette da cui prendere spunto.

Pasta con melanzane e zenzero, aromatizzata alla menta

Preparare un primo piatto veloce, leggero e pieno di sapore è un gioco da ragazzi con la Pasta alle Melanzane e Zenzero, con un tocco aromatico di menta. Questo piatto vegetariano è ideale per pranzi freschi e veloci, perfetto per chi cerca soluzioni rapide e gustose in cucina. Qui la ricetta completa

Spaghetti di verdure

Con l’apposito strumento a spirale potrete preparare rapidamente i vostri spaghetti di verdure da servire a crudo oppure lessati o ancora saltati in padella insieme a un condimento rapido fatto in casa. Qui delle ricette da cui prendere spunto, dalle zucchine alle carote.

Carbonara vegetariana

La pasta alla carbonara è una ricetta che può essere facilmente riproposta in versione vegetariana. Potreste utilizzare, in sostituzione degli ingredienti tradizionali, cubetti di zucchine, di carote, di tofu o di seitan per preparare una fantastica carbonara vegetariana.

Orzotto alle verdure

L’orzotto è semplicemente una variante del risotto che potrete preparare sostituendo al riso l’orzo in chicchi. Per il condimento vi consigliamo di scegliere le verdure di stagione che preferite, ad esempio verza o radicchio, oppure zucchine e melanzane.

Zuppa veloce fatta in casa

Potrete variare gli ingredienti delle vostre zuppe in base alla stagione. Vi suggeriamo una raccolta di ricette per preparare zuppe invernali sempre diverse da servire per riscaldare i mesi più freddi.

Vellutata di verdure

Sia con gli ortaggi che con i legumi potrete preparare delle vellutate cremosissime, ad esempio: vellutata di carote e patate, vellutata di ceci e zucchine, vellutata di mele e sedano. Seguite le nostre ricette.

Miglio alle noci

Volete preparare un primo piatto che non sia la solita pasta o risotto? Il miglio fa al caso vostro. In questa ricetta vi proponiamo un accostamento non solo con della verdura fresca ma anche con della frutta oleosa ricca di proprietà come le noci e i semi di girasole per un piatto davvero completo e ricco di nutrienti. Qui la ricetta completa.

Pasta al forno con la pasta avanzata

Se vi è avanzata della pasta dalla sera prima potrete riutilizzarla per preparare un primo piatto ricco ma veloce, cioè la pasta al forno. Aggiungete olio extravergine e pane grattugiato per condire e gratinare il piatto.

Riso alla cantonese veg

Variando la ricetta classica del riso alla cantonese potrete facilmente preparare una versione vegetariana o vegana di questo piatto da servire come primo. Per il condimento vi consigliamo tofu, seitan e verdure saltate.

Pasta e fagioli

La pasta e fagioli diventa una preparazione veloce quando abbiamo a disposizione dei fagioli già lessati, magari avanzati dal giorno precedente. Così li potrete riutilizzare per preparare un piatto rapido e gustoso.

Insalata di cereali

L’insalata di cereali è un piatto da servire freddo in estate e tiepido durante tutto il resto dell’anno. Potrete scegliere farro, orzo, grano saraceno o il cereale in chicco che preferite e condire con verdure e legumi.

Insalata di riso

L’insalata di riso è un primo piatto o un piatto unico davvero facile da preparare e da variare per accontentare tutti. Servite la vostra insalata di riso sana come primo piatto veloce in primavera e estate.

Quali sono le vostre ricette per preparare dei primi piatti veloci?

