Polpette per bambini: 15 ricette nutrienti e salutari

Scopri 15 ricette di polpette nutrienti e salutari per bambini, ideali per pasti gustosi e bilanciati. Perfette per far amare le verdure ai più piccoli

Tra le ricette per far mangiare con gusto le verdure e i legumi ai bambini troviamo sicuramente le polpette. Le possiamo preparare in mille modi diversi scegliendo innanzitutto verdure di stagione che possano andare incontro ai gusti dei bambini e nello stesso tempo proponendo delle varianti che possano aiutarli a scoprire nuovi sapori.

Le polpette di verdure e di legumi per i bambini sono semplici da preparare e vi permettono di portare in tavola un secondo gustoso, da accompagnare, ad esempio, con dell’insalata verde o con delle carote crude grattugiate condite con il succo di limone che di solito piacciono molto ai bambini.

Ecco una raccolta di ricette di polpette per bambini nutrienti e salutari.

Leggi anche: 9 RICETTE VEGETARIANE PER FAR MANGIARE LA VERDURA CON GUSTO AI BAMBINI

Polpette vegetali per bambini

Sono davvero tante le polpette vegetali che possiamo preparare per i bambini. Sono adatte in particolare ai bambini allergici o intolleranti alle uova o ai latticini. Le potrete preparare con gli ortaggi o con i legumi.

Polpette di quinoa e curcuma

Questa ricetta è pensata appositamente per i bambini. Si tratta delle polpette di quinoa e curcuma, adatte per avvicinare i più piccoli a nuovi sapori e per inserire ingredienti benefici nella dieta. Qui la ricetta da seguire passo passo.

Polpettine di lenticchie

Partendo dalle lenticchie potrete preparare delle piccole polpette vegetali che piaceranno molto ai bambini. In abbinamento alle lenticchie potrete scegliere le loro verdure preferite rispettando i gusti di tutti. Qui la ricetta con tutte le dosi.

Polpette vegetariane allo yogurt e pesto

Per i vostri bambini potrete preparare delle polpette vegetariane allo yogurt e pesto, magari scegliendo di fare il pesto in casa senza aglio se i bambini non amano molto i sapori forti. Non vi resta che sperimentare. Qui la ricetta completa.

Polpette di zucchine

Le polpette di zucchine sono un grande classico. Le potrete preparare a partire dalle zucchine e abbinare questo ingrediente di base alle patate oppure ai legumi, ad esempio ai ceci o ai fagioli, per rendere più semplice la formazione delle polpette. Qui 10 ricette da cui prendere spunto.

Leggi anche: POLPETTE DI ZUCCHINE: LA RICETTA ORIGINALE E 10 VARIANTI

Polpette di spinaci

Tra gli ingredienti che potrete scegliere per preparare le vostre polpette per i bambini troviamo gli spinaci, per preparare le polpette di spinaci potrete abbinare alle patate lessate o ai fagioli cotti per formare le polpette, oppure al tofu frullato. Qui la ricetta da seguire passo passo.

Polpette di melanzane

Se i vostri bambini non amano molto le melanzane, provate ad invogliarli utilizzandole per preparare delle polpette o delle crocchette. Le polpette di melanzane sono molto saporite. Se temete che le melanzane possano risultare amare, tagliatele a fette, ricopritele di sale grosso e lasciatele riposare per una notte prima di risciacquarle e utilizzarle per preparare le polpette. Qui la ricetta completa e qui 10 ricette cui ispirarvi.

Leggi anche: POLPETTE DI MELANZANE: LA RICETTA ORIGINALE E 10 VARIANTI

Polpette di ceci o falafel

Le polpette di ceci o falafel sono tra le ricette gustose da proporre per aiutare i bambini ad apprezzare di più i legumi. Le polpette di ceci sono molto semplici da preparare, basta partire dai ceci già lessati che vanno schiacciati e uniti a un pochino d’olio extravergine, un pizzico di sale e origano. Qui la ricetta completa.

Polpette vegetali di amaranto

Anche con l’amaranto, da unire alle patate lessate, potrete preparare delle gustose polpette per bambini. Per la scelta delle spezie con cui insaporire le polpette di amaranto seguite i gusti dei più piccoli. Meglio evitare il piccante. Qui la ricetta da seguire passo passo.

Polpette di pane e rucola

ricetta vegetariana per preparare le Ecco unaper preparare le polpette di pane con la rucola .Una buona idea per aiutare i bambini ad apprezzare nuovi sapori e sono comode da portare al lavoro per la pausa pranzo o da servire come secondo piatto. Qui la ricetta.

Polpette di spinaci e lenticchie su crema di topinambur

Per preparare le polpette di spinaci e lenticchie vi serviranno pochissimi ingredienti, un piatto adatto a tutti, sia adulti che bambini, potete prepararle anche in anticipo e renderle ancora più saporite aggiungendo alla panatura del sesamo o dei semi di papavero. Qui la ricetta completa da seguire.

Polpette di seitan al pomodoro

Le polpette di seitan al pomodoro sono un delizioso piatto che unisce la consistenza succulenta del seitan con la ricchezza della salsa di pomodoro. Questa ricetta offre un’esperienza di gusto molto appagante, con l’aroma invitante del pomodoro che avvolge le polpette. Qui la ricetta completa.

Polpette di asparagi

Che si tratti di un aperitivo, di un brunch o di un secondo piatto, le polpette di verdure sono sempre un successo, e quelle di asparagi non fanno eccezione. Ecco la ricetta completa per preparare delle golosissime polpette di asparagi. Qui la ricetta.

Polpette di fagioli azuki e topinambur

Le polpette di fagioli azuki e topinambur sono un piatto originale e gustoso. Uniscono la dolcezza del topinambur con il sapore ricco dei fagioli azuki, creando una combinazione irresistibile. Qui la ricetta completa da seguire passo passo.

Polpette di cous cous e bietole

Le polpette di cous cous e bietole sono un’opzione saporita e nutriente. Perfette come antipasto o secondo piatto, offrono un equilibrio delizioso tra la leggerezza del cous cous e il sapore intenso delle bietole. Qui la ricetta completa da seguire passo passo.

Quali sono le polpette preferite dei vostri bambini?