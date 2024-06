Piadina fit? 5 ricette gustosissime e facili da preparare che garantiscono la tua quota proteica

Scopri 5 deliziose ricette di piadine fit, leggere e nutrienti, perfette per un pasto veloce e salutare. Ideali per chi cerca opzioni gustose senza sensi di colpa.

Le piadine fit sono un’opzione leggera e salutare per chi desidera gustare un classico della cucina italiana senza sensi di colpa.

Questa ricetta semplice e nutriente combina ingredienti sani per creare piadine leggere e versatile, perfette per un pranzo veloce o una cena sfiziosa. Scopri come prepararle in modo facile e goditi il piacere di un pasto leggero e soddisfacente.

Piadina di lenticchie

Le piadine di lenticchie sono una ricetta facile e veloce che ti permette di preparare crepes proteiche da farcire a piacere, garantendo gusto e leggerezza. Queste piadine sono perfette per un pasto sano e nutriente, ideali sia per il pranzo che per la cena. Personalizzale con i tuoi ingredienti preferiti per un’esperienza culinaria unica. Qui trovi la ricetta passo passo da seguire.

Piadina di ceci

Per preparare 10 piadine di ceci, inizia mescolando 200 grammi di farina di ceci con un pizzico di sale in una ciotola capiente. Aggiungi poi 25 grammi di olio di semi e mescola bene. Versa gradualmente 355 grammi di acqua, mescolando continuamente fino a ottenere una pastella (simile a quella delle crepes).

Scalda una padella antiaderente a fuoco medio-alto. Cuoci ogni piadina per circa 2-3 minuti su ogni lato, fino a quando non appariranno delle bolle e la superficie sarà dorata. Ripeti il processo per tutte le piadine.

Servi le piadine di ceci calde, farcite a piacere con ingredienti come verdure grigliate, formaggio o qualsiasi altro condimento preferito. Questa ricetta è perfetta per un pasto leggero, nutriente e senza glutine, ideale in ogni occasione.

Piadina di spinaci

La piadina di spinaci si prepara solo con 3 ingredienti, ed è una deliziosa alternativa senza latticini e senza ingredienti di origine animale alla piadina classica. Perfetta per chi cerca una opzione leggera e gustosa, questa ricetta combina semplicità e nutrizione in ogni morso.

Per preparare questa piadina vegan, inizia frullando 100 grammi di spinaci crudi con 120 ml di acqua fino a ottenere una crema omogenea. Successivamente, aggiungi alla crema di spinaci 100 grammi di farina di riso, un pizzico di sale e un po’ di olio. Mescola bene fino a ottenere un composto privo di grumi.

Scalda una padella antiaderente a fuoco medio. Versa un mestolo di composto nella padella e distribuiscilo uniformemente formando una piadina sottile. Cuoci la piadina per alcuni minuti su ogni lato, fino a quando non diventa dorata e leggermente croccante.

Una volta cotta, farcisci la piadina come preferisci. Puoi aggiungere verdure grigliate, hummus, formaggio vegano o qualsiasi altro condimento che ami. Servi la piadina vegan calda e gustosa, perfetta per un pasto leggero e pieno di sapore!

Piadina di riso

Questa piadina di riso è una ricetta facilissima da realizzare, anche perché sono necessari solo 2 ingredienti, la farina di riso e l’acqua, ovviamente poi un po’ di sale e olio.

Questa ricetta rappresenta un’opzione deliziosamente semplice per chi segue una dieta senza glutine e senza lattosio. Leggera e versatile questa piadina è perfetta per chi desidera gustare un classico senza sensi di colpa. Scopri come prepararla facilmente e goditi una piadina leggera e gustosa, ideale per ogni occasione.

Piadina con la farina d’avena

Per preparare una deliziosa piadina con farina d’avena, inizia mescolando 25 grammi di farina d’avena con un pizzico di sale in una ciotola. Aggiungi poi 100 grammi di albume d’uovo e mescola energicamente fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.

Scalda una padella antiaderente a fuoco medio e ungi leggermente con olio. Versa il composto nella padella e distribuiscilo uniformemente, creando una piadina sottile. Cuoci la piadina per circa 2-3 minuti su ogni lato, finché non risulta dorata e leggermente croccante.

Una volta pronta, trasferisci la piadina su un piatto e farciscila a piacimento con ingredienti vegetariani. Puoi scegliere tra verdure grigliate, insalata, pomodori, formaggio vegetale, hummus o altri condimenti di tua preferenza. Ripeti il processo con il resto dell’impasto, fino a esaurire gli ingredienti.

Servi le piadine di farina d’avena calde e gustose, perfette per un pasto leggero e sano.

