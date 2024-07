Parmigiana di zucchine: 10 ricette per tutti i gusti

Scopri 10 varianti della parmigiana di zucchine, dalle versioni classiche a quelle creative. Trova la ricetta perfetta per ogni gusto, con opzioni per tutti, dai vegetariani ai golosi.

La parmigiana di zucchine è una variante della classica parmigiana di melanzane dedicata a chi preferisce sapori più delicati o a chi non ama molto le melanzane o semplicemente a chi ha molte zucchine a disposizione e cerca nuove idee per creare piatti gustosi. Potrete preparare la parmigiana di zucchine davvero in tanti modi diversi a seconda dei vostri gusti. Ad esempio potrete provare a gustarla al pomodoro o in bianco oppure la parmigiana di zucchine vegan, senza dimenticare la versione senza glutine.

Ecco una raccolta di ricette per preparare in casa la parmigiana di zucchine e accontentare tutti. Siete pronti a sperimentare?

Parmigiana di zucchine classica

Per preparare una deliziosa parmigiana di zucchine, inizia lavando accuratamente le zucchine fresche e tagliandole a fette sottili, nel senso della lunghezza. Griglia o friggi leggermente le fette di zucchine fino a renderle dorate e mettile da parte su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Nel frattempo, prendi la passata di pomodoro e condiscila con un pizzico di sale, pepe e alcune foglie di basilico fresco spezzettate. Taglia la mozzarella a fettine sottili e tienila pronta per assemblare il piatto.

Prendi una teglia da forno e inizia a creare strati alternando le fette di zucchine, la passata di pomodoro condita e le fettine di mozzarella. Continua così fino a esaurimento degli ingredienti, terminando con uno strato di passata di pomodoro e mozzarella. In una ciotola, sbatti un uovo con un pizzico di sale e pepe e versalo uniformemente sopra l’ultimo strato. Questo aiuterà a legare gli ingredienti e a dare una bella doratura alla superficie.

Inforna la teglia in forno preriscaldato a 180 gradi Celsius per circa 30-40 minuti, o fino a quando la superficie sarà ben dorata e il formaggio fuso. Una volta pronta, lascia riposare la parmigiana di zucchine per qualche minuto prima di servirla, così che si compatti leggermente

Parmigiana di zucchine vegan

Per preparare la parmigiana di zucchine vegan, taglia le zucchine a fette sottili e grigliale. Prepara una salsa di pomodoro cuocendo passata di pomodoro con aglio, sale, pepe e basilico. Taglia o sbriciola il tofu. In una teglia, alterna strati di zucchine, salsa di pomodoro, tofu e pangrattato. Se desideri, aggiungi parmigiano vegano o besciamella vegana tra gli strati. Inforna a 180°C per 30-40 minuti fino a doratura. Lascia riposare prima di servire.

Parmigiana di zucchine veloce

La parmigiana di zucchine veloce in versione estiva si prepara con zucchine romane, pomodori pelati, mollica di pane sbriciolata e scamorza. Taglia le zucchine a fette sottili e grigliale. In una teglia, alterna strati di zucchine, pomodori pelati spezzettati, mollica di pane sbriciolata e scamorza. Se vuoi, puoi aggiungere il prosciutto cotto, ma i vegetariani possono ometterlo. Cuoci in forno a 180°C per 25-30 minuti fino a doratura.

Parmigiana bianca di zucchine

Per chi è allergico ai pomodori o per chi preferisce variare la ricetta della parmigiana di zucchine ecco la versione in bianco e light, senza salsa di pomodoro. Potrete condire la parmigiana bianca di zucchine con della mozzarella. Qui la ricetta.

Parmigiana di zucchine vegetariana

Alcune ricette della parmigiana di zucchine prevedono di aggiungere delle fette di prosciutto crudo o di prosciutto cotto. Nella versione vegetariana questi ingredienti non sono presenti. Preparerete dunque la vostra parmigiana di zucchine vegetariana usando come ingredienti principali zucchine, salsa di pomodoro e formaggio.

Parmigiana di zucchine alla griglia

La parmigiana di zucchine alla griglia si prepara utilizzando zucchine fresche, pomodori pelati, mollica di pane sbriciolata e scamorza. Inizia lavando accuratamente le zucchine romane e tagliandole a fette sottili nel senso della lunghezza. Griglia le fette di zucchine su una piastra ben calda fino a quando saranno leggermente dorate e mettile da parte.

Nel frattempo, prendi una scatola di pomodori pelati e spezzettali grossolanamente in una ciotola. Aggiungi un pizzico di sale e pepe per insaporire. Sbriciola la mollica di pane fino a ottenere delle briciole fini, che serviranno a dare una consistenza croccante alla parmigiana. Taglia la scamorza a fette sottili, in modo da distribuirla uniformemente tra gli strati.

Prendi una teglia da forno e inizia a comporre la parmigiana. Stendi uno strato di zucchine grigliate sul fondo della teglia, seguito da una generosa quantità di pomodori pelati spezzettati. Spargi un po’ di mollica di pane sbriciolata sopra i pomodori e aggiungi alcune fette di scamorza. Ripeti questi strati fino a esaurire gli ingredienti, assicurandoti di terminare con uno strato di pomodori, mollica di pane e scamorza in cima.

Se desideri una versione con carne, puoi aggiungere strati di prosciutto cotto tra le zucchine e i pomodori, ma questa è un’opzione facoltativa che i vegetariani possono tranquillamente omettere.

Preriscalda il forno a 180 gradi e inforna la teglia per circa 25-30 minuti, o fino a quando la superficie sarà ben dorata e il formaggio completamente fuso. Una volta cotta, lascia riposare la parmigiana di zucchine alla griglia per qualche minuto prima di servirla, in modo che i sapori si amalgamino bene e il piatto si compatti leggermente.

Parmigiana di zucchine senza lattosio

Per preparare la parmigiana di zucchine senza lattosio, inizia tagliando le zucchine a fette sottili e grigliandole. Prepara una salsa di pomodoro con passata, olio d’oliva, aglio, sale e pepe. Alterna strati di zucchine grigliate, salsa di pomodoro e formaggi senza lattosio come mozzarella di riso o tofu marinato. Inforna a 180°C per 30-40 minuti, fino a quando il formaggio è fuso e la superficie è dorata. Lascia riposare prima di servire.

Parmigiana di zucchine e patate

Per preparare la parmigiana di zucchine e patate, inizia tagliando le zucchine a fette sottili e grigliale o frigile. Sbuccia le patate, tagliale a fette e cuocile al vapore o in padella fino a dorarle. Prepara una salsa di pomodoro cuocendo passata con olio, aglio, sale e pepe.

In una teglia, alterna strati di zucchine, patate, salsa di pomodoro e formaggio grattugiato o mozzarella. Ripeti fino a esaurire gli ingredienti e termina con salsa e formaggio. Cuoci in forno a 180°C per 30-40 minuti, fino a quando la superficie è dorata e il formaggio è fuso. Lascia riposare prima di servire.

Parmigiana di zucchine al pesto

Per preparare la parmigiana di zucchine con pesto, inizia grigliando le zucchine tagliate a fette sottili. In una teglia, alterna strati di zucchine con pesto di basilico al posto della salsa di pomodoro. Questo conferirà al piatto un sapore erbaceo e aromatico. Aggiungi tra gli strati anche del formaggio grattugiato o mozzarella per una consistenza cremosa. Ripeti gli strati fino a esaurire gli ingredienti, terminando con pesto e formaggio in cima. Cuoci in forno a 180°C per 30-40 minuti, o fino a quando la superficie è dorata e il formaggio è fuso. Lascia riposare qualche minuto prima di servire per permettere ai sapori di amalgamarsi bene

Parmigiana di zucchine senza glutine

Per preparare una parmigiana di zucchine senza glutine, assicurati di utilizzare solo ingredienti senza glutine. Taglia le zucchine a fette sottili e grigliale fino a dorarle. Prepara una salsa di pomodoro con passata, olio d’oliva, aglio, sale e pepe. Usa pane grattugiato senza glutine per una croccantezza extra e assicurati che anche il formaggio sia senza glutine.

In una teglia da forno, alterna strati di zucchine grigliate, salsa di pomodoro, pane grattugiato senza glutine e formaggio. Ripeti gli strati fino a esaurire gli ingredienti, terminando con salsa e formaggio in cima. Cuoci in forno a 180°C per 30-40 minuti, fino a quando la superficie è dorata e il formaggio è fuso. Lascia riposare prima di servire.

Quali sono le vostre ricette per preparare la parmigiana di zucchine?