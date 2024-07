Pannocchie: 10 modi per cucinare il mais appena colto

Scopri 10 modi deliziosi per cucinare il mais appena colto: dalle classiche pannocchie grigliate agli innovativi elote messicani, tante ricette facili e gustose.

Con le pannocchie di mais fresco appena colto potrete preparare dei contorni e degli snack davvero deliziosi. Sono ormai molto popolari come street food sia in Italia sia nel mondo ma sono davvero facili da preparare anche in casa. Ma come cucinare le pannocchie in casa per renderle gustose e stuzzicanti?

Si possono lessare oppure cuocere al forno, alla griglia, sul barbecue oppure al vapore. Le potrete insaporire con le erbe aromatiche oppure con il peperoncino, come per le pannocchie di mais alla messicana.

Ecco una raccolta di ricette per cucinare e gustare al meglio le pannocchie di mais.

Pannocchie di mais lessate

Le pannocchie di mais lessate sono una ricetta estiva molto semplice da preparare. Le potrete mangiare intere o sgranate oppure tagliate a rondelle spesse dopo averle lessate.

Per preparare le pannocchie di mais lessate, basta rimuovere le foglie esterne e i filamenti, quindi immergerle in acqua bollente salata. Cuocere per circa 15-20 minuti, finché i chicchi non risultano teneri. Scolare e servire intere, sgranate o tagliate a rondelle.

Pannocchie di mais al forno

Le pannocchie sono facili da cuocere al forno, le potrete insaporire con l’olio extravergine e con le erbe aromatiche, ad esempio con prezzemolo, origano e rosmarino.

Pannocchie di mais arrostite

Le pannocchie di mais arrostite si preparano sul barbecue e alla brace. Una volta arrostite le pannocchie risultano molto croccanti e saporite. Basta aggiungere solo un pizzico di sale.

Pannocchie di mais speziate

Se non avete a disposizione il barbecue potrete cuocere le pannocchie di mais sotto il grill del forno rigirandole in modo che diventino ben dorate e croccanti su tutti i lati, e potete condirle poi con le spezie che preferite.

Pannocchie di mais al cartoccio

Potrete anche cuocere le pannocchie di mais al cartoccio. Di solito per il cartoccio si utilizza la carta stagnola ma se volete potete sostituirla con la carta da forno.

Pannocchie di mais al lime e pepe nero

Per preparare le pannocchie di mais al lime e pepe nero dovete rimuovere le foglie dalle pannocchie di mais e cuocerle sulla griglia fino a che non saranno ben abbrustolite, girandole frequentemente per una cottura uniforme. Una volta tolte dal fuoco, mentre sono ancora calde, spennellarle generosamente con un intingolo preparato mescolando succo di lime fresco con pepe rosa e nero appena macinati. Servire immediatamente per assaporare al meglio i sapori.

Spiedini di mais e verdure



Questi spiedini di mais e verdure faranno un figurone, per prepararli iniziare pulendo e tagliando a rondelle due pannocchie di mais e due zucchine. Tagliare a pezzi tre peperoni (uno rosso, uno giallo e uno arancione) e schiacciare uno spicchio d’aglio. In una ciotola, mescolare 100 ml di olio d’oliva con sale, pepe e un cucchiaio di erbe aromatiche secche. Marinare le verdure tagliate in questa miscela per almeno 30 minuti. Prendere quattro spiedini di legno e infilzare alternando pezzi di pannocchia, zucchine e peperoni. Grigliare gli spiedini su fuoco medio fino a che le verdure saranno tenere e leggermente abbrustolite. Servire gli spiedini caldi, guarniti con 250 g di pomodorini freschi.

Pannocchie di mais al burro

Per preparare delle deliziose pannocchie al burro, iniziate lessando le pannocchie in acqua bollente salata per 15-20 minuti, finché i chicchi non saranno teneri. Scolatele e spennellatele con abbondante burro fuso. Condite con sale e pepe a piacere, quindi servite calde.

Pannocchie di mais alla messicana

Le pannocchie di mais alla messicana, conosciute come Elote, sono uno street food molto popolare in Messico e negli Stati Uniti. Per prepararle, inizia rimuovendo le foglie e i filamenti dalle pannocchie e lessandole in acqua bollente salata per circa 10-15 minuti, fino a quando saranno tenere. Una volta cotte, scolale e grigliale per qualche minuto, girandole spesso per ottenere una leggera abbrustolitura su tutti i lati. Spennella le pannocchie ancora calde con una generosa quantità di maionese, quindi cospargile con formaggio cotija grattugiato. Spolvera con peperoncino in polvere e un po’ di succo di lime fresco per aggiungere un tocco di acidità. Infine, guarnisci con coriandolo tritato finemente e servi subito.

Pannocchie in friggitrice ad aria



Le pannocchie di mais sono una delizia estiva perfetta per barbecue, picnic o come contorno saporito. Per un’alternativa più salutare alla grigliatura o bollitura, la friggitrice ad aria permette di cuocere le pannocchie in modo rapido e con meno grassi, mantenendo un sapore delizioso e una consistenza croccante. Ecco qui come prepararle passo dopo passo.