Pale di Fico d’India in padella: la ricetta dei Nopales saltati con aglio, zenzero e peperoncino

Scopri come preparare un piatto delizioso e autentico con la ricetta delle Pale di Fico d'India in padella: Nopales saltati con aglio, zenzero e peperoncino.

I Nopales, le giovani pale di fico d’India, sono un ingrediente versatile e stagionale che, se cucinato correttamente, può trasformarsi in un piatto ricco di sapore e dalla consistenza perfetta. In questa ricetta, le pale vengono saltate con aglio, zenzero e peperoncino, creando un equilibrio ideale tra sapidità, piccantezza e freschezza. Segui questi semplici passaggi per ottenere un risultato che esalta al massimo il gusto di questo prezioso ingrediente.

Molti hanno riportato di aver provato diverse ricette trovate online senza apprezzare il sapore e, in particolare, la consistenza dei Nopales, trovandoli troppo viscidi e gelatinosi. Seguendo queste indicazioni, sarà possibile evitare tali problemi e apprezzare questo alimento stagionale. Attualmente, le pale “novelle” sono grandi abbastanza, poco fibrose e ideali per la preparazione.

La prima cosa da fare è eliminare il gel in eccesso, prima di poter saltare in padella nell’olio caldo i nostri nopales.

Ingredienti

Avrete bisogno di:

8 Pale di fico d’India giovani

almeno due litri di acqua bollente

Aceto di mele o di vino

una manciata di sale grosso

2 spicchi Aglio

un pezzetto di radice di Zenzero fresco

Peperoncino a piacere

Olio EVO

Succo di mezzo limone

Non consumateli caldi, ma lasciateli intiepidire, altrimenti non potrete apprezzarne il gusto. Il prossimo esperimento sarà la frittura, che tanti decantano, ma che a mio parere, se non fatta nel modo giusto sarà qualcosa di commestibile, ma per nulla palatabile. Servite con riso o pane tostato, oppure utilizzate per condire la pasta o come contorno.

Buon appetito!