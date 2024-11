Non solo castagnaccio: 7 golosi modi di usare la farina di castagne (sia dolci che salati)

La farina di castagne non è solo per il castagnaccio! Scopri 7 modi golosi e originali per utilizzarla in cucina, sia in ricette dolci che salate, per piatti che profumano d’autunno.

La farina di castagne è un ingrediente super goloso, amatissimo in Toscana e che si presta a ricette deliziose sia salate che dolci. Famosa per il castagnaccio, ci sono in realtà molti altri modi per usarla, oggi te ne presentiamo 5!

Quando si pensa all’autunno e all’inverno, sentiamo già il profumo di una buona cioccolata calda, di castagne al forno e formaggi stagionati. Partendo dalla farina di castagne potete sperimentare nuovi sapori prelibati in cucina.

Pasta fresca con la farina di castagne

Sei un po’ stufo dei soliti sapori e dei soliti piatti di pasta? Parti rinnovando l’ingrediente principe: la pasta. Ti potrebbe sembrare un lavoraccio lungo quello di fare la pasta fresca, ma in realtà è molto più semplice di quanto pensi e soprattutto un’ottima attività per il tuo fine settimana, magari da fare con il tuo partner o i tuoi figli, ma anche un gruppo di amici affiatati.

Per preparare la pasta fresca usando la farina di castagne basta seguire una qualunque ricetta tradizionale per la pasta fresca, sostituendo da un terzo fino alla metà della farina di grano o di semola con quella di castagne.

Ad esempio, per fare un panetto di mezzo chilo di tagliatelle all’uovo alla farina di castagne vi servirà:

150 grammi di farina di grano (o semola)

150 grammi di farina di castagne

3 uova grandi biologiche

Gnocchi di patate e farina di castagne

Lo stesso processo per la pasta fresca può essere usato anche per gli gnocchi. Infatti, unendo in parti uguali la farina di castagne con un’altra farina bianca (anche per celiaci) alle patate lessate vi permette di creare un impasto morbido, elastico e pronto ad essere formato in gnocchi gustosi da abbinare ad un pesto al basilico, oppure un sugo alle noci o ancora una crema di peperoni e cavolfiore.

Insomma, le possibilità sono davvero moltissime quando si ha una base fragrante, profumata e deliziosa

Frittelle di castagne o pancake di castagne

Le frittelle ( o pancake per gli anglofili) sono un piatto tipico di diverse cucine nel mondo, con qualche ovvia differenza. Quelle toscane hanno come farina di riferimento proprio quella di castagne. Curiosi su come preparare questa base deliziosa, ottima sia per snack salati che per merende dolcissime? Scopriamo insieme la ricetta.

Per iniziare avrete bisogno di:

200 gr farina di castagne

250 ml di acqua calda

1 pizzico di lievito in polvere per dolci

1 pizzico di sale e di zucchero

olio di semi per friggere

Gli step da seguire sono i seguenti:

Setaccia la farina di castagne in una ciotola, a cui aggiungi il lievito In una tazza, metti dell’acqua calda a cui aggiungere un pizzico di sale e di zucchero, per aiutare il composto a lievitare Unisci la tazza d’acqua alla farina con il lievito e mischia finche non ottieni un composto cremoso, puoi decidere di farlo riposare una mezz’ora se hai del tempo extra Ungi una padella con olio di semi e aggiungi il composto con un mestolo, creando un’unico strato di impasto Impatta e condisci con marmellata, formaggio spalmabile o qualsiasi cosa ti possa stuzzicare in quel momento

Muffin con la farina di castagne

La farina di castagne è un’ottima aiutante delle altre farine, come abbiamo visto con la ricetta della pasta e degli gnocchi. Questo perché trattiene molto l’umidità degli ingredienti, rendendo tutto più morbido e fragrante.

Per questo, puoi aggiungere 2 cucchiai di farina di castagne ogni 250 grammi della farina che usi come base per i tuoi dolci. In questo modo, aiuterai l’impasto ad essere più morbido e otterrai un piacevole retrogusto di castagne in tutte le tue preparazioni.

Plumcake senza glutine

Uno dei vantaggi della farina di castagne è l’essere senza glutine, per la gioia di tutti i celiaci. Il plumcake è ottimo sia da solo che come base per una marmellata bio, magari preparata con le tue mani.

Gli ingredienti che ti servono sono molto comuni. Avrai bisogno di:

300 gr di farina di castagne

100 gr di zucchero di canna integrale

70 ml di olio di mais biologico

2 barattoli di yogurt

2 uova

1 bustina di lievito per dolci

75 grammi di uvetta

un pizzico di sale

Per preparare il composto mischia in una ciotola lo yogurt, l’olio e le uova. Dopo di ché unisci gli ingredienti secchi, ovvero farina, lievito, uvetta e sale. Dopo aver mescolato per bene ed aver ottenuto un composto omogeneo, ungi una teglia per plumcake e infornalo a 180 gradi per 40 minuti.

Oltre al tuo dolce meraviglioso, darai alla tua casa un profumo festivo e rincuorante.

Pane con Farina di Castagne

200 g di farina di castagne

300 g di farina di farro o grano saraceno

10 g di lievito di birra fresco (o 5 g di lievito di birra secco)

300 ml di acqua tiepida

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di miele o zucchero (facoltativo, per aiutare la lievitazione)

Per un pane rustico e aromatico, mescola 200 g di farina di castagne e 300 g di farina di farro o grano saraceno in una ciotola, aggiungendo 1 cucchiaino di sale. Sciogli 10 g di lievito di birra fresco (oppure 5 g di lievito di birra secco) in 300 ml di acqua tiepida, con l’aggiunta facoltativa di 1 cucchiaino di miele o zucchero per favorire la lievitazione. Versa l’acqua nelle farine e impasta fino a ottenere un composto omogeneo. Lascia lievitare l’impasto per circa 2 ore, coperto da un panno umido, in un luogo caldo. Dopo la lievitazione, dai forma al pane, disponilo su una teglia e fai riposare per altri 30 minuti. Inforna a 200°C per circa 30-35 minuti, fino a quando il pane sarà dorato e fragrante.

Crepes di castagne

Per delle crepes morbide e saporite, ecco le dosi:

100 g di farina di castagne

200 ml di latte (può essere anche latte vegetale, come latte di mandorla o di avena)

1 uovo

1 pizzico di sale (se vuoi un gusto salato) o 1 cucchiaino di zucchero (se le vuoi dolci)

1 cucchiaio di olio di semi o burro fuso (opzionale, per dare morbidezza)

Per le crepes, sbatti un uovo con 200 ml di latte (anche vegetale, come mandorla o avena) in una ciotola. Aggiungi 100 g di farina di castagne setacciata e un pizzico di sale o un cucchiaino di zucchero, a seconda che tu preferisca un gusto salato o dolce, e mescola fino a ottenere una pastella liscia e omogenea. Per una crepe più morbida, puoi aggiungere un cucchiaio di olio di semi o burro fuso. Scalda una padella antiaderente e versa un mestolo di pastella, cuocendo le crepes su entrambi i lati fino a doratura. Farcisci a piacere con marmellate, creme dolci o ricotta e verdure per una versione salata.

Ti sono piaciute queste ricette a base di farina di castagne? Sperimenta le tue versioni per scoprire tutto il potenziale di questo ingrediente delizioso.

