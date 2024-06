Per far mangiare ai miei bambini le verdure preparo questi deliziosi muffin vegan zucchine e cioccolato: li spazzolano in poche ore

Prepara questi deliziosi muffin vegan zucchine e cioccolato per far mangiare le verdure ai tuoi bambini: li adoreranno e li finiranno in poche ore!

Che siano ricette salate quali le crocchette di quinoa e curcuma o dolci come quella del banana bread, siamo costantemente alla ricerca di nuove idee per far mangiare, mascherandole, frutta e verdura ai bimbi

Questa volta vorremmo proporvi dei deliziosi e ovviamente salutari, muffin zucchine e cioccolato, oltretutto anche di stagione, da mangiare a colazione o merenda.

E allora vediamo la ricetta

Ingredienti

1 tazza e ½ di farina integrale

½ tazza di cacao amaro in polvere

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

1 cucchiaino di lievito per dolci (meglio se cremor tartaro)

1 tazza di zucchero di canna integrale

un pizzico di sale

1 zucchina tritata finimente

1/4 di tazza di olio di girasole

¾ di tazza di latte vegetale

1/3 di tazza di gocce di cioccolato fondente

1 cucchiaio di frutta secca (mandorle, noci e/o nocciole) anche questa tritata

1 cucchiaio di semi di lino miscelati con 3 cucchiai di acqua (per sostituire l’uovo)

Preparazione

Per prima cosa, preriscaldate il forno a 180° gradi .

Successivamente, in una ciotola, mescolate tutti gli ingredienti secchi ovvero la farina, il cacao in polvere, il bicarbonato di sodio, il lievito, lo zucchero e il sale.

Fatto questo, in un’altra ciotola, mescolate gli ingredienti liquidi, il latte vegetale, l’olio e il composto di semi di lino.

A questo punto potete unire insieme gli ingredienti delle due ciotole e aggiungere le zucchine tritate, le gocce di cioccolato e se preferite la frutta secca.

Mescolate delicatamente e versate in uno stampo per muffin, precedentemente ben oliato oppure ricoperto di stampini di carta.

Riempite lo stampo per ¾ ed infornate per 30 minuti circa.

Per rendere questi muffin ancora più divertenti e dunque invitanti da mangiare, una volta tolti dal forno e fatti raffreddare qualche minuto, potete decorarli realizzando con un po’ di frutta secca e gocce di cioccolato.