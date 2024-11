Muffin autunnali: la ricetta con ribes e cioccolato bianco pronta in soli 30 minuti

Scopri come preparare i muffin ai ribes e cioccolato bianco, il dolce autunnale perfetto per colazione o merenda. Una ricetta semplice e veloce, che combina il gusto pungente dei ribes con la dolcezza del cioccolato bianco

Con l’arrivo di novembre, la natura ci regala una varietà di frutta e verdura perfette per affrontare l’autunno: mandarini dolci e succosi, cavolfiori, castagne e funghi ricchi di sapore. Tra le bancarelle dei mercati, spiccano anche i frutti di bosco, tra cui i ribes, piccoli frutti dal gusto acidulo che si prestano a tantissime preparazioni.

In questo periodo, i ribes possono diventare protagonisti di dolci originali, come i muffin con ribes e cioccolato bianco, una ricetta facile e veloce da preparare, ideale per colazione o per una merenda golosa. Il contrasto tra il sapore fresco e pungente del ribes e la dolcezza del cioccolato bianco rende questi dolcetti irresistibili.

Ingredienti per 12 muffin

100 g di zucchero di canna

2 uova

1 cucchiaio di essenza di vaniglia

125 g di panna di soia

150 ml di latte

250 g di farina

1 bustina di lievito per dolci

100 g di cioccolato bianco

125 g di ribes

Preparazione

Iniziate lavorando la panna di soia con lo zucchero di canna in una ciotola, fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungete le uova, l’essenza di vaniglia e il latte, mescolando bene per amalgamare gli ingredienti. Setacciate la farina con il lievito e incorporateli poco alla volta al composto, evitando la formazione di grumi. Tritate finemente il cioccolato bianco e unitelo all’impasto insieme ai ribes, mescolando delicatamente per distribuirli in modo uniforme. Ungete gli stampi per muffin con un pennello da cucina e riempiteli per circa 2/3 con il composto. Evitate di esagerare per non far fuoriuscire l’impasto durante la cottura. Infornate i muffin in forno preriscaldato a 180° per circa 20 minuti. Controllate la cottura con uno stuzzicadenti: se esce asciutto, i muffin sono pronti.

Un dolce autunnale perfetto per ogni occasione

Questi muffin sono una coccola perfetta per le giornate di novembre, quando il freddo si fa sentire e si ha voglia di qualcosa di dolce e confortante. Il loro sapore unico li rende ideali non solo per la colazione, ma anche per una merenda accompagnata da una tazza di tè caldo o, perché no, da una tisana speziata.

Questi muffin sono semplicissimi da preparare, e volendo potrete coinvolgere anche i piccoli di casa. E per chi vuole sperimentare, possono essere personalizzati aggiungendo noci tritate o un pizzico di cannella per un tocco ancora più autunnale.

Altre ricette di muffin

Muffin al cioccolato e arancia cotti nella buccia, ricetta senza burro

Quali sono le vostre ricette per preparare dei muffin soffici e gustosi?

Leggi anche: