More: 10 ricette da cui prendere spunto al di là della marmellata

Scopri 10 ricette creative con le more, oltre la classica marmellata! Esplora dessert, dolci e piatti salati per esaltare il gusto di queste deliziose bacche.

Con le more potrete preparare tante ricette golose al di là della classica marmellata fatta in casa. Le more sono dei frutti dal buon sapore quando sono mature e sono ricche di antiossidanti naturali. È fantastico poterle raccogliere in montagna e in campagna, sempre in zone lontane dal traffico, durante una gita. Le more fresche però si conservano solo per pochi giorni, a meno di congelarle.

Ecco allora l’esigenza di consumarle in breve tempo, magari in una bella macedonia di frutti di bosco, oppure utilizzandole per preparare una delle numerose ricette con le more che hanno come protagoniste questi frutti selvatici. Ecco una raccolta di idee da cui prendere spunto per preparare delle fantastiche ricette con le more e per gustarle al meglio.

Confettura di more

La confettura di more è una delizia fatta con more fresche, zucchero e limone. Questo condimento dolce e fruttato cattura l’essenza dell’estate in ogni cucchiaiata. Perfetta per arricchire colazioni con pane e burro, come farcitura per croissant o per aggiungere un tocco speciale a dolci e yogurt, la confettura di more offre un equilibrio perfetto tra dolcezza e acidità. Prepararla in casa permette di apprezzare il gusto autentico delle more, preservando i loro nutrienti e il loro aroma naturale. Questa è la ricetta da seguire per fare una confettura di more senza zucchero.

More sciroppate

Fra ricette della frutta sciroppata che potrete preparare in casa c’è anche quella delle more, che saranno perfette da utilizzare per guarnire dolci e gelati, sempre fatti in casa.

Per preparare delle more sciroppate, iniziate lavando accuratamente 500 grammi di more e asciugandole delicatamente con un panno. In una casseruola, portate a ebollizione 250 millilitri di acqua con 300 grammi di zucchero, mescolando fino a quando lo zucchero si scioglie completamente e si forma uno sciroppo chiaro.

Aggiungete le more nello sciroppo caldo e cuocete a fuoco basso per circa 5 minuti, fino a quando le more iniziano a rilasciare il loro succo e diventano leggermente morbide. Rimuovete dal fuoco e lasciate raffreddare.

Trasferite le more e lo sciroppo in barattoli sterilizzati, chiudete bene i coperchi e lasciate raffreddare completamente. Conservate i barattoli in un luogo fresco e buio. Dopo qualche giorno, le more saranno pronte per essere gustate come dolce aggiuntivo per yogurt, gelati o semplicemente come una dolce prelibatezza da solo.

Frullato alle more e lamponi

Con le more e i lamponi potrete preparare uno squisito frullato di frutta a cui aggiungere a piacere del latte di mandorle oppure dello yogurt tradizionale o vegetale.

Cheesecake alle more

Esiste un modo davvero semplice e gustoso per dare una svolta alla vostra classica cheesecake collaudata: invece di servire il dolce nella sua versione tradizionale, potete arricchirlo con una deliziosa guarnizione di more fresche o con una generosa spalmata di confettura di more.

Questo accorgimento non solo aggiunge un tocco di colore e freschezza al dessert, ma infonde anche un sapore fruttato e leggermente acidulo che si sposa perfettamente con la dolcezza della cheesecake. La consistenza morbida e succosa delle more fresche, o la dolcezza concentrata della confettura, creano un contrasto piacevole con la cremosità del formaggio, offrendo una nuova dimensione di gusto che sorprenderà e delizierà i vostri ospiti. Qui puoi trovare la ricetta classica della cheesecake a cui si possono aggiungere le more.

Muffin alle more

Avrete di certo già preparato qualche volta i classici muffin ai mirtilli ma forse non avete mai sperimentato i muffin alle more. È ora di provarli con le more fresche a disposizione. Qui la ricetta dei muffin.

Per preparare dei soffici muffin alle more, iniziate preriscaldando il forno a 180°C e preparando uno stampo per muffin con pirottini di carta. In una ciotola capiente, mescolate 250 grammi di farina con 150 grammi di zucchero e 2 cucchiaini di lievito per dolci. In un’altra ciotola, sbattete 1 uovo con 125 ml di latte e 100 grammi di burro fuso, mescolando bene.

Aggiungete gli ingredienti umidi a quelli secchi, mescolando solo fino a quando gli ingredienti sono appena combinati. Non mescolate troppo per evitare di ottenere muffin duri. Incorporate delicatamente 150 grammi di more fresche o surgelate, assicurandovi che siano distribuite uniformemente nella pastella senza romperle troppo.

Riempite i pirottini per muffin con l’impasto, cercando di distribuirlo in modo uniforme. Cuocete in forno per circa 20-25 minuti, o fino a quando i muffin sono dorati in superficie e uno stecchino inserito al centro esce pulito.

Lasciate raffreddare i muffin su una griglia prima di gustarli

Gelato alle more

Se amate il gelato fatto in casa non lasciatevi scappare l’occasione di preparare il gelato alle more quando questi buonissimi frutti di bosco sono di stagione.

Per preparare un delizioso gelato alle more, iniziate scaldando in un pentolino 2,5 dl di latte e 2,5 dl di panna liquida, mescolando fino a raggiungere un leggero bollore. Nel frattempo, frullate 500 g di more con 300 g di zucchero fino a ottenere una purea liscia e dolce.

Una volta che il latte e la panna sono ben miscelati e caldi, aggiungete la purea di more e zucchero, mescolando accuratamente per amalgamare tutti gli ingredienti. Lasciate intiepidire il composto, poi trasferitelo in un contenitore e mettetelo in frigorifero per raffreddarsi completamente.

Quando il composto è ben freddo, versatelo nella gelatiera e seguite le istruzioni del vostro apparecchio per mantecare il gelato. Se non possedete una gelatiera, potete versare il composto in un contenitore e riporlo nel congelatore, mescolando ogni 30 minuti con una forchetta per evitare la formazione di cristalli di ghiaccio.

Una volta raggiunta la consistenza cremosa desiderata, il gelato alle more è pronto per essere servito.

Plumcake alle more

Nel vostro ricettario non può mancare il plumcake alle more, un dolce morbido e gustoso da servire a merenda o a colazione, magari con una bella tazza di tè. Qui la ricetta.

Clafoutis alle more

Un’idea per un dolce originale? Sperimentate un buonissimo clafoutis alle more per stupire i vostri ospiti. Potrete anche arricchirlo con la confettura di more fatta in casa.

Per preparare un delizioso clafoutis alle more, iniziate preriscaldando il forno a 180°C. In una ciotola capiente, sbattete 4 uova con 150 grammi di zucchero fino a ottenere un composto omogeneo e leggermente spumoso. Aggiungete 200 millilitri di latte e 50 grammi di burro fuso, mescolando bene. Incorporate gradualmente 100 grammi di farina setacciata, fino ad ottenere una pastella liscia e senza grumi.

Versate la pastella in una tortiera imburrata e infarinata, poi distribuite uniformemente 300 grammi di more fresche sulla superficie. Cuocete in forno per circa 40-45 minuti, o fino a quando il clafoutis risulta dorato e si rassoda al centro.

Lasciate raffreddare leggermente prima di servire, spolverando a piacere con zucchero a velo. Il vostro clafoutis alle more è pronto per essere gustato

Tiramisù alle more

Il tiramisù alle more si prepara molto facilmente partendo dalla ricetta base del tiramisù tradizionale e introducendo qualche piccola variazione. Con le more potrete guarnire il vostro dolce.

Per preparare questo delizioso dessert, iniziate montando i tuorli con lo zucchero fino a ottenere una crema liscia e spumosa. Incorporate poi il mascarpone, mescolando bene fino a ottenere un composto omogeneo. Nel frattempo, inzuppate leggermente i biscotti nel succo di frutta e spezzettateli. Disponete una parte dei biscotti sul fondo dei bicchieri e sistemate il resto lungo i lati.

Frullate le more con 2 cucchiai di zucchero fino a ottenere una purea. Componete i bicchieri alternando strati di crema e purea di more: iniziate con uno strato di crema, seguito da uno strato di purea di more e poi un altro strato di crema, continuando fino a riempire i bicchieri. Concludete con un cucchiaio di purea di more sulla superficie.

Per decorare, utilizzate uno stuzzicadenti intinto nella purea di more per creare motivi artistici sulla superficie del dessert. Aggiungete le more messe da parte per la decorazione e mettete i bicchieri in frigorifero per qualche ora prima di servire.

