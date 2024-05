Melanzane alla parmigiana: la ricetta originale e 10 varianti

Scopri la ricetta classica delle melanzane alla parmigiana e lasciati ispirare da 10 varianti creative di questo piatto tradizionale italiano.

Le origini della ricetta delle melanzane alla parmigiana si perdono nel tempo e tra diverse regioni d’Italia. A seconda della regione in cui ci troviamo o semplicemente delle tradizioni di famiglia le melanzane alla parmigiana si preparano fritte o al forno, condite con la salsa di pomodoro oppure in bianco, in un solo strato o in più strati fino a formare un timballo alto.

Ecco una raccolta di ricette per preparare le melanzane alla parmigiana tra cui potrete scegliere la vostra versione preferita.

Melanzane alla parmigiana, la ricetta originale

Le origini delle melanzane alla parmigiana sono contese tra l’Emilia Romagna, la Campania e la Sicilia. La preparazione delle melanzane alla parmigiana può avvenire con alcune varianti a seconda delle regioni e delle città ma anche della famiglia che custodisce la propria ricetta tradizionale. Difficile dire quale sia la vera ricetta originale. Per preparare le melanzane alla parmigiana tradizionale, inizia affettando tre melanzane grandi e salandole per far perdere l’acqua in eccesso. Dopo circa 30 minuti, sciacquale, asciugale e infarinale leggermente. Friggile in olio di semi caldo fino a doratura e scolale su carta assorbente. Prepara una salsa di pomodoro cuocendo 700 ml di passata con olio extravergine di oliva e basilico fresco per circa 15 minuti, aggiustando di sale. In una teglia, distribuisci uno strato di salsa, poi uno strato di melanzane, seguito da mozzarella a fette e parmigiano grattugiato. Continua ad alternare gli strati fino a esaurire gli ingredienti, terminando con la salsa, mozzarella e parmigiano. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 30 minuti, fino a quando la superficie sarà dorata e croccante.

Melanzane alla parmigiana, ricetta siciliana

Le melanzane alla parmigiana secondo la ricetta siciliana, in particolare palermitana, differiscono dalle versioni più conosciute per la loro semplicità e l’uso di pochi strati. Per prepararle, inizia affettando tre melanzane e salandole per far perdere l’acqua in eccesso. Dopo circa 30 minuti, sciacquale, asciugale e friggi le fette in abbondante olio di semi fino a doratura. Una volta fritte, scolale su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Nel frattempo, prepara una salsa di pomodoro semplice cuocendo passata di pomodoro con un filo di olio extravergine di oliva, sale e qualche foglia di basilico fresco. Lascia cuocere per circa 15 minuti.

In una teglia, disponi le fette di melanzane fritte leggermente sovrapposte, formando un unico strato. Ricopri le melanzane con la salsa di pomodoro preparata e spolvera generosamente con caciocavallo grattugiato. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 20 minuti, finché il formaggio sarà fuso e leggermente dorato. Servi le melanzane alla parmigiana calde, guarnite con qualche foglia di basilico fresco.

Melanzane alla parmigiana, ricetta napoletana

Le melanzane alla parmigiana secondo la ricetta napoletana sono caratterizzate da strati multipli e una preparazione particolare delle melanzane. Per iniziare, affetta le melanzane lunghe viola e salale per eliminare l’acqua in eccesso. Dopo circa 30 minuti, sciacquale e asciugale bene. Passa ogni fetta prima nell’uovo sbattuto e poi nella farina. Friggile in abbondante olio di semi fino a doratura, quindi scolale su carta assorbente per rimuovere l’olio in eccesso.

Nel frattempo, prepara una salsa semplice cuocendo la passata di pomodoro con olio extravergine di oliva, basilico fresco e un pizzico di sale per circa 15 minuti. Taglia la mozzarella a fette e lasciala sgocciolare per evitare che rilasci troppa acqua durante la cottura.

In una teglia, distribuisci uno strato di salsa di pomodoro sul fondo, seguito da uno strato di melanzane fritte. Aggiungi fette di mozzarella, parmigiano grattugiato e qualche foglia di basilico. Ripeti gli strati fino a esaurire gli ingredienti, terminando con uno strato di salsa, mozzarella e una generosa spolverata di parmigiano.

Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti, finché la superficie sarà dorata e la mozzarella ben fusa. Servi le melanzane alla parmigiana calde, guarnite con foglie di basilico fresco.

Melanzane alla parmigiana, ricetta emiliana

Le melanzane alla parmigiana sono un piatto della cucina emiliana molto apprezzato. Per prepararle, inizia tagliando le melanzane a fette sottili e salale leggermente per far perdere l’acqua in eccesso. Dopo un po’, asciugale con della carta assorbente per eliminare il sale e l’acqua. Successivamente, friggi le fette di melanzane in olio caldo finché non saranno dorate su entrambi i lati. Una volta fritte, disponile su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Nel frattempo, prepara il sugo: soffriggi la cipolla tritata finemente in una pentola con un po’ di olio d’oliva. Aggiungi quindi la passata di pomodoro, un pizzico di sale e del basilico fresco tritato. Lascia cuocere il sugo a fuoco medio per circa 15-20 minuti finché non si sarà addensato leggermente. A questo punto, prendi una teglia da forno e comincia a comporre il piatto: distribuisci uno strato di sugo sul fondo, quindi adagia uno strato di fette di melanzane fritte. Spolvera con parmigiano reggiano grattugiato e pezzetti di caciocavallo sopra le melanzane. Ripeti questo processo fino a esaurimento degli ingredienti, terminando con uno strato di sugo e formaggio. Inforna la teglia in forno preriscaldato a 180°C e cuoci per circa 30-40 minuti, finché la superficie non sarà dorata e croccante. Una volta pronte, sforna le melanzane alla parmigiana e lasciale riposare per alcuni minuti prima di servirle. Questo piatto è ottimo sia appena sfornato che a temperatura ambiente, quindi puoi gustarlo come preferisci!

Melanzane alla parmigiana [grigliate]

Per le vostre melanzane alla parmigiana, se volete evitare la frittura potrete decidere di grigliare le melanzane prima di comporre la ricetta, così da ottenere un piatto più leggero. Qui tutte le istruzioni.

Melanzane alla parmigiana momoporzione

Per preparare una parmigiana monoporzione, inizia tagliando una melanzana a fette sottili. Se preferisci una versione più leggera, puoi scegliere di grigliare le fette di melanzana invece che friggerle. Scalda una griglia o una piastra antiaderente e cuoci le fette di melanzana fino a quando saranno morbide e leggermente dorati su entrambi i lati. Mettile da parte. Prepara il sugo al pomodoro facendo soffriggere dell’aglio tritato in un po’ d’olio d’oliva in una padella. Aggiungi poi pomodori pelati e schiacciati, sale, pepe e basilico fresco tritato. Lascia cuocere a fuoco medio-basso finché il sugo non si sarà leggermente addensato. Mentre il sugo cuoce, puoi preparare il ripieno per la parmigiana. In una ciotola, mescola della ricotta con un po’ di sale, pepe e parmigiano grattugiato. Se preferisci una versione più cremosa, puoi aggiungere un uovo e mescolare bene. Una volta pronti gli ingredienti, puoi iniziare a comporre la parmigiana monoporzione. Pre-riscalda il forno a 180°C. In una piccola teglia monoporzione o in uno stampo da muffin, distribuisci uno strato sottile di sugo al pomodoro sul fondo. Disponi una fetta di melanzana grigliata sopra il sugo, quindi aggiungi uno strato di ripieno di ricotta. Continua ad alternare strati di melanzana e ripieno di ricotta fino a riempire completamente lo stampo, terminando con uno strato di sugo sulla parte superiore. Se preferisci una versione con mozzarella, puoi aggiungere anche dei cubetti di mozzarella tra gli strati di melanzane e ripieno di ricotta. Inforna la parmigiana monoporzione a 180°C per circa 20-25 minuti, o finché la superficie non sarà dorata e il formaggio si sarà fuso e leggermente croccante. Una volta pronta, lascia riposare la parmigiana per alcuni minuti prima di servirla.

Melanzane alla parmigiana vegan

Chi vuole preparare le melanzane alla parmigiana in versione vegan può omettere i formaggi oppure sostituirli con dei formaggi vegetali in base ai propri gusti.

Per preparare le melanzane alla parmigiana vegana con melanzane grigliate e “formaggio” vegano, inizia tagliando le melanzane a fette sottili e grigliandole fino a quando saranno morbide e leggermente dorati su entrambi i lati. Nel frattempo, prepara un sugo al pomodoro facendo soffriggere aglio tritato in olio d’oliva e aggiungendo pomodori pelati e schiacciati, sale, pepe e basilico fresco. Lascia cuocere a fuoco medio-basso finché il sugo non si sarà leggermente addensato.

Per il “formaggio” vegano, puoi scegliere di utilizzare mozzarella vegana a fette o tofu affumicato sbriciolato per ricreare il sapore della provola.

Una volta pronti gli ingredienti, comincia a comporre il piatto in una teglia da forno. Distribuisci uno strato sottile di sugo al pomodoro sul fondo della teglia, quindi disponi uno strato di melanzane grigliate sopra il sugo. Aggiungi uno strato di fette di mozzarella vegana o di tofu affumicato sbriciolato e continua ad alternare strati di melanzane, sugo e “formaggio” fino a esaurimento degli ingredienti, assicurandoti di terminare con uno strato di sugo e “formaggio” sulla parte superiore.

Inforna la teglia coperta con un foglio di alluminio a 180°C per circa 30-40 minuti, o finché il “formaggio” non si sarà fuso e la superficie sarà dorata. Una volta pronta, lascia riposare la parmigiana per alcuni minuti prima di servirla. Puoi guarnirla con foglie di basilico fresco se desideri. Questa versione vegana della parmigiana è altrettanto gustosa e soddisfacente come l’originale, perfetta per chi segue una dieta vegana o per chi desidera semplicemente ridurre il consumo di prodotti animali.

Melanzane alla parmigiana in bianco

Le melanzane alla parmigiana si possono preparare in bianco, senza salsa di pomodoro, sostituendo questo condimento con la besciamella fatta in casa e/o aggiungendo della mozzarella.

Per preparare le melanzane alla parmigiana in bianco, senza utilizzare la salsa di pomodoro, puoi optare per una variante cremosa utilizzando la besciamella fatta in casa e aggiungendo della mozzarella.

Inizia tagliando le melanzane a fette sottili e grigliandole fino a quando saranno morbide e leggermente dorati su entrambi i lati. Nel frattempo, prepara la besciamella facendo sciogliere del burro in una pentola e aggiungendo la farina per formare un roux. Versa gradualmente il latte caldo, mescolando costantemente, finché non si forma una crema densa e liscia. Aggiungi sale, pepe e noce moscata per insaporire la besciamella.

Una volta pronte le melanzane e la besciamella, puoi iniziare a comporre il piatto. Pre-riscalda il forno a 180°C. In una teglia da forno, distribuisci uno strato sottile di besciamella sul fondo, quindi disponi uno strato di melanzane grigliate sopra la besciamella. Aggiungi un altro strato di besciamella sopra le melanzane e una generosa quantità di mozzarella tagliata a fette o a cubetti.

Continua ad alternare strati di melanzane, besciamella e mozzarella fino a esaurimento degli ingredienti, terminando con uno strato di mozzarella sulla parte superiore.

Inforna la teglia a 180°C per circa 30-40 minuti, o finché la superficie non sarà dorata e la mozzarella si sarà fusa e leggermente croccante. Una volta pronta, lascia riposare la parmigiana per alcuni minuti prima di servirla. Puoi guarnire con foglie di basilico fresco se desideri

Melanzane alla parmigiana light

Una versione leggera delle melanzane alla parmigiana, utilizzando melanzane grigliate e ricotta, può essere una scelta deliziosa e salutare. Ecco come prepararla: Inizia tagliando le melanzane a fette sottili e grigliandole fino a quando saranno morbide e leggermente dorati su entrambi i lati. Nel frattempo, prepara il sugo al pomodoro facendo soffriggere aglio tritato in un po’ di olio d’oliva e aggiungendo pomodori pelati e schiacciati. Lascia cuocere a fuoco medio-basso finché il sugo non si sarà leggermente addensato. Aggiungi sale, pepe e basilico fresco tritato per insaporire il sugo. Mentre le melanzane e il sugo cuociono, prepara il ripieno di ricotta. In una ciotola, mescola la ricotta con un po’ di sale, pepe e basilico fresco tritato. Se desideri rendere il ripieno più cremoso, puoi aggiungere un uovo e un po’ di parmigiano grattugiato. Una volta pronti gli ingredienti, puoi iniziare a comporre la parmigiana. Pre-riscalda il forno a 180°C. In una teglia da forno, distribuisci uno strato sottile di sugo al pomodoro sul fondo. Disponi uno strato di melanzane grigliate sopra il sugo, quindi aggiungi uno strato di ripieno di ricotta. Continua ad alternare strati di melanzane e ripieno di ricotta fino a esaurimento degli ingredienti, assicurandoti di terminare con uno strato di sugo sulla parte superiore. Se lo desideri, puoi aggiungere anche della mozzarella leggera o mozzarella di bufala a cubetti tra gli strati di melanzane e ricotta per una maggiore cremosità. Inforna la teglia a 180°C per circa 30-40 minuti, o finché la superficie non sarà dorata e il formaggio si sarà fuso e leggermente croccante. Una volta pronta, lascia riposare la parmigiana per alcuni minuti prima di servirla

Melanzane alla parmigiana senza glutine

In molte ricette tradizionali delle melanzane alla parmigiana, la farina di frumento o il pane grattugiato vengono utilizzati per impanare le fette di melanzane prima della cottura, conferendo loro una consistenza croccante e dorata. Tuttavia, se si desidera preparare una versione senza glutine di questo piatto, è necessario evitare tali ingredienti o optare per versioni senza glutine disponibili sul mercato.

Per rendere le melanzane alla parmigiana senza glutine, è possibile sostituire la farina di frumento con farine alternative, come la farina di riso, la farina di mais o la farina di mandorle, che conferiscono comunque una croccantezza leggera e saporita alle melanzane. In alternativa, è possibile optare per il pane grattugiato senza glutine, facilmente reperibile nei negozi specializzati o preparato in casa utilizzando pane senza glutine.

Melanzane alla parmigiana senza mozzarella

Non tutte le ricette per preparare le melanzane alla parmigiana prevedono la mozzarella, in molti casi si usa il caciocavallo ma potrete comunque scegliere il vostro formaggio preferito per una versione personalizzata.

Oltre alla mozzarella e al caciocavallo, esistono numerosi altri formaggi che si prestano perfettamente per arricchire le melanzane alla parmigiana con un tocco di sapore e cremosità. Tra le opzioni più popolari vi è il parmigiano reggiano, che aggiunge un gusto ricco e complesso alla preparazione. La sua consistenza granulosa si fonde splendidamente con gli altri ingredienti, contribuendo a creare uno strato irresistibile di sapore.

Per una variante più audace e aromatica, si può considerare l’utilizzo del pecorino romano, un formaggio stagionato e saporito che aggiunge profondità e carattere alla parmigiana. La sua intensità si sposa bene con il gusto dolce e rotondo delle melanzane, creando un equilibrio armonioso di sapori.

Se si desidera aggiungere un tocco di freschezza e leggerezza alla parmigiana, si può optare per la ricotta salata o la ricotta fresca. Questi formaggi, con la loro consistenza cremosa e delicata, si diffondono dolcemente tra gli strati di melanzane, creando un contrasto piacevole e una texture vellutata.

Inoltre, non bisogna dimenticare la vasta gamma di formaggi italiani disponibili, ognuno dei quali conferisce un carattere unico alla parmigiana. Tra questi, si possono citare la scamorza, la provola, il taleggio o il fontina, ognuno dei quali offre un profilo aromatico e una consistenza diversa, consentendo di personalizzare la parmigiana secondo le proprie preferenze gustative.

