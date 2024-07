Lassi indiano: come preparare la bevanda indiana a base di yogurt, acqua e spezie

Scopri come preparare la bevanda indiana a base di yogurt, acqua e spezie

Il lassi è una bevanda tradizionale indiana a base di yogurt, originaria del Punjab. Per preparare il lassi servono yogurt, acqua e spezie. Si può anche aggiungere a questa ricetta indiana della frutta.

Nel lassi originale si aggiunge del cumino o del cardamomo macinato per insaporire la bevanda che in questo caso non risulta dolce ed è adatta ad accompagnare i pasti.

Infatti il lassi viene portato in tavola in India come bevanda da consumare durante i pasti principali perché risulta molto rinfrescante sia durante la stagione più calda che quando si mangiano delle pietanze piccanti e perché favorisce la digestione.

Esiste anche una versione dolce del lassi, che si prepara aggiungendo un dolcificante – ad esempio miele o zucchero di canna – e della frutta. In questo caso di solito si utilizza il mango. Il lassi al mango è una delle versioni più popolari del lassi dolce.

Le ricette del lassi si possono facilmente adattare a chi è vegan e anche a chi è allergico o intollerante ai latticini. Basta sostituire lo yogurt classico con lo yogurt vegetale. Per preparare il lassi potrete scegliere acqua naturale o gassata a seconda delle vostre preferenze.

Come preparare il lassi indiano

Ecco gli ingredienti e le istruzioni per preparare in casa il lassi indiano tradizionale.

Ingredienti 250 ml di yogurt bianco al naturale

250 ml di acqua fredda

1 cucchiaino di semi di cumino o di cardamomo

6 cubetti di ghiaccio

Tempo Preparazione:

10 minuti

10 minuti Tempo Cottura:

–

– Tempo Riposo:

–

– Dosi:

2 persone

2 persone Difficolta:

bassa

Per preparare il lassi indiano pestate nel mortaio i semi di cumino o di cardamomo per macinarli. Nel boccale del frullatore versate lo yogurt e l’acqua fredda e amalgamate gli ingredienti. Unite le spezie e i cubetti di ghiaccio e frullate ancora. Dolcificate a piacere. Versate il lassi nei bicchieri e decorateli con semi di cumino o di cardamomo interi oppure con dei pistilli di zafferano.

Come preparare il lassi al mango

Se volete preparare una versione dolce del lassi da gustare a merenda, a colazione o per uno spuntino, ecco gli ingredienti e le istruzioni da seguire per il vostro lassi al mango.

1 mango maturo

125 ml di yogurt bianco al naturale

250 ml d’acqua fredda

4 cubetti di ghiaccio

1 pizzico di cardamomo in polvere

1 pizzico di cannella in polvere

1 cucchiaino di zucchero di canna integrale o di miele

Foglie di menta per guarnire

Sbucciate il mango e tagliatelo a cubetti. Versate la polpa di mango nel frullatore insieme all’acqua e allo yogurt. Aggiungete la cannella, il cardamomo e dei cubetti di ghiaccio. Unite anche zucchero di canna o miele se volete dolcificare la bevanda. Frullate gli ingredienti. Aggiungete ancora un po’ d’acqua o di yogurt per ottenere un lassi più o meno liquido. Decorate i bicchieri con delle foglie di menta fresca.

