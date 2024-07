Labneh, che cos’è il formaggio libanese che puoi preparare anche a casa con lo yogurt intero

Scopriamo come preparare il labneh fatto in casa: un gustoso formaggio libanese popolare in molte culture

Il labneh, o labne, è un formaggio tipico della cucina medio-orientale, conosciuto sia per la grande versatilità che per l’ottimo sapore, senza dimenticare la semplicità nella preparazione.

Si tratta di un formaggio realizzato a partire da yogurt intero, e può essere gustato da solo o come deliziosa salsa di accompagnamento. Incredibilmente facile da fare in casa, richiede due soli ingredienti: dello yogurt fresco (preferibilmente intero e con una buona percentuale di grasso) e del sale.

Originario della cucina libanese, il labneh è diffuso anche in altri paesi dell’area mediterranea e mediorientale, quali Grecia, Turchia e Siria.

Le differenti versioni del labneh

Il labneh può essere servito in due varianti principali: morbido e cremoso oppure in una versione più consistente, sotto forma di palline arrotolate in spezie, erbe aromatiche o semi oleosi.

Nella sua versione morbida, è spesso condito con olio d’oliva e una spolverata di zaatar, una miscela di spezie tipica della cucina medio-orientale. Oltre ad essere delizioso, il labneh è anche un’ottima fonte di proteine e fermenti lattici vivi, che sono benefici per il sistema immunitario.

Esistono poi diverse varianti del labneh, a seconda delle tradizioni culinarie dei vari paesi mediorientali. Ad esempio, in Turchia, il labneh può essere aromatizzato con aglio e aneto, mentre in Israele è spesso servito con una salsa di tahini e melanzane grigliate. In Grecia, il labneh è conosciuto come “tzatziki” quando viene mescolato con cetrioli grattugiati, aglio, olio d’oliva e aneto.

La ricetta del labneh

La ricetta che vi propongo è quella tradizionale della cucina libanese, che utilizza yogurt di pecora al naturale e yogurt di mucca. Il procedimento per preparare il labneh è estremamente semplice e richiede pochi passaggi. Vediamo insieme come fare.

Ingredienti per 250 g di labneh

Per preparare il formaggio:

250 g di yogurt biologico (potete fare in casa)

250 g di yogurt di capra biologico

1/2 cucchiaino di sale

Per condire il labneh:

Olio d’oliva

Zaatar

Nota sul siero: con queste dosi, raccoglierete circa 200 g di siero. Non buttatelo via! Potete conservarlo ben chiuso e utilizzarlo entro 2-3 giorni al posto del latte nei vostri dolci lievitati o per fare il pane.

Preparazione del labneh

Tempo di preparazione : 5 Minuti

: 5 Minuti Tempo di riposo: 12-24 Ore

In una ciotola, mescolate i due tipi di yogurt e aggiungete il sale. Assicuratevi che il sale sia ben distribuito nello yogurt. Bagnate e strizzate la garza, quindi foderate un colino a maglie strette. Per una maggiore efficacia, sovrapponete due garze, in modo da infittire le maglie del tessuto, poi versate lo yogurt nella garza, chiudetela fermandola con un nodo e appoggiate il colino su una ciotola alta dove raccoglierete il siero. Ponete il tutto in frigorifero e lasciate riposare per almeno 8 ore. Per una consistenza più solida, lasciate colare il siero fino a 24 ore.

Il siero raccolto non è da buttare! È un ottimo sostituto del latte nei dolci lievitati e nella panificazione. Questo processo permetterà allo yogurt di perdere lentamente il liquido, guadagnando consistenza e trasformandosi nel nostro amato labneh.

Dopo il tempo di riposo, il labneh è pronto per essere gustato in tutta la sua freschezza.

Come gustare il labneh

Il labneh può essere gustato in vari modi. Se avete optato per la versione morbida, conditelo con olio d’oliva, spezie e semi, e servitelo con pane pita, cracker integrali o bagel. Se preferite una versione più consistente, potete formare delle palline di circa 2 cm di diametro e rotolarle in un mix di spezie, erbe essiccate o semi oleosi.

Come conservare il labneh

Il labneh si conserva bene in frigorifero per circa due settimane, se ben chiuso in un contenitore ermetico. Nella versione più consistente, potete formare delle palline e conservarle sott’olio, prolungando così la loro durata fino a oltre due mesi. Questo metodo di conservazione non solo prolunga la vita del vostro labneh, ma gli conferisce anche un sapore ancora più ricco e aromatico.

L’importanza del labneh nella dieta

Oltre ad essere una delizia per il palato, il labneh è un alimento nutriente e salutare. Essendo ricco di proteine, aiuta a mantenere il senso di sazietà e supporta la crescita e il mantenimento della massa muscolare. I fermenti lattici vivi presenti nel labneh contribuiscono a mantenere un equilibrio sano della flora intestinale, migliorando la digestione e rafforzando il sistema immunitario. Inoltre, il labneh è una buona fonte di calcio, essenziale per la salute delle ossa e dei denti.

