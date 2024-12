Conosci la jicama? Che cos’è e come cucinare la patata messicana che ha solo 38 calorie

La jicama, nota come "patata messicana," è un tubero croccante e leggero, con sole 38 calorie per 100 grammi. Versatile e ricca di proprietà benefiche, è perfetta sia cotta che cruda per ricette dolci e salate. Scopri cos’è, come cucinarla e dove acquistarla.

Nota anche come “patata messicana”, la jicama è una pianta rampicante originaria del Messico, la cui radice commestibile è protagonista in cucina. Questo tubero è molto popolare nella cucina dell’America Latina ed è disponibile durante tutto l’anno. Esteticamente, ricorda una grossa rapa di colore marrone chiaro all’esterno, mentre l’interno è di un bianco crema. La sua grandezza può variare notevolmente, andando da circa 200 grammi fino a 2,5 chilogrammi.

Che sapore e che consistenza ha

Il sapore della jicama è difficile da definir, si colloca a metà strada tra un frutto e un ortaggio, con un gusto dolciastro e leggero, particolarmente apprezzabile quando è fresca. La sua consistenza croccante ricorda quella della pera o della patata cruda, il che la rende un ingrediente estremamente versatile. È perfetta sia per piatti salati che dolci perché offre un tocco unico alle ricette più diverse.

Proprietà nutrizionali

Dal punto di vista nutrizionale, la jicama è un vero e proprio concentrato di benefici. Con sole 38 calorie per 100 grammi, è un tubero a basso contenuto calorico rispetto ad altri della stessa categoria. Inoltre, è povera di carboidrati, il che la rende adatta anche a chi segue diete ipoglicemiche o low-carb. È ricca di fibre, che favoriscono la salute intestinale, e di vitamina C, con un apporto che copre il 46% del fabbisogno giornaliero.

Questo tubero è composto prevalentemente da acqua, il che lo rende estremamente idratante, e contiene una buona dose di potassio, essenziale per il corretto funzionamento del sistema muscolare e cardiovascolare. È dunque un alimento perfetto per chi cerca leggerezza senza rinunciare al gusto e ai nutrienti.

Come utilizzare la jicama in cucina

La versatilità della jicama la rende un ingrediente apprezzato in molti piatti, sia cotti che crudi. Può essere utilizzata in diversi modi:

Cotta , trattandola come una patata: lessata, cotta al vapore, saltata in padella o arrostita. È ideale per arricchire zuppe, stufati o essere ridotta in purea.

, trattandola come una patata: lessata, cotta al vapore, saltata in padella o arrostita. È ideale per arricchire zuppe, stufati o essere ridotta in purea. Cruda, per sfruttare appieno la sua freschezza e croccantezza: provatela come alternativa al sedano o alla carota nel pinzimonio, magari accompagnata da salsine saporite. È deliziosa anche grattugiata finemente in insalate di lattuga o in macedonie di frutta, soprattutto quelle invernali a base di agrumi.

Un’idea semplice e gustosa? Gustatela al naturale, tagliata a bastoncini, con una spruzzata di lime, un pizzico di sale e una spolverata di peperoncino. Diventa uno snack sano e sfizioso che conquisterà tutti.

Stick di Jicama piccanti

Per preparare queste croccanti e saporite “patatine” di jicama, iniziate sbucciando una piccola radice (circa due tazze una volta affettata) e tagliandola a bastoncini spessi, usando una mandolina o un coltello affilato. In una ciotola, mescolate un cucchiaio di olio d’oliva con un cucchiaio di miele, una punta di peperoncino di Cayenna, un quarto di cucchiaino di sale marino e un cucchiaio di succo di limone fresco.

Aggiungete i bastoncini di jicama e mescolate bene, assicurandovi che ogni pezzo sia ricoperto uniformemente dalla marinatura speziata. Sono pronti per essere serviti immediatamente, freschi e croccanti, oppure potete conservarli in frigorifero per un giorno. Un’idea semplice e sfiziosa per un aperitivo leggero ma ricco di sapore.

Insalata di orzo, ananas e jicama con avocado

Cuocete l’orzo, lasciatelo raffreddare e unite dadini di ananas, jicama croccante e avocado, cndite con olio d’oliva, lime e un pizzico di sale. Mescolate bene e servite come contorno fresco o primo piatto estivo.

Jicama al forno con cannella

La Jicama è un ingrediente perfetto anche per realizzare dei dolci gustosi ma light. In questo caso si prepara la jicama con la cannella: sbucciate e tagliate la jicama a cubetti piccoli o a fettine sottili. Mescolatela con 3 cucchiai di burro leggero fuso, 1/4 di cucchiaino di cannella, 1/4 di cucchiaino di spezie per torta di mele e 3 bustine di stevia. Disponete su una teglia rivestita di carta antiaderente, coprite con alluminio e cuocete a 180°C per 20 minuti. Rimuovete l’alluminio e continuate a cuocere per altri 15 minuti. La jicama rimarrà leggermente croccante al centro, con un gusto delicatamente dolce. Perfetta con sciroppo al caramello light o panna montata senza grassi

Dove acquistare la jicama e come sceglierla

Trovare la jicama non è sempre semplice, ma potete cercarla in negozi specializzati in prodotti latino-americani o in negozi di alimentazione naturale. La disponibilità durante tutto l’anno è un vantaggio, ma è importante prestare attenzione al momento dell’acquisto.

Preferite esemplari di media grandezza o piccoli, poiché quelli più grandi tendono a essere asciutti, fibrosi e ricchi di amido. Controllate che la buccia sia liscia, priva di grinze, spaccature o ammaccature, e assicuratevi che la radice non sia troppo morbida alle estremità, un segnale di scarsa freschezza.

Come conservarla al meglio

Per mantenere la jicama fresca più a lungo, potete conservarla:

Intera , in frigorifero avvolta nella plastica, per circa due settimane.

, in frigorifero avvolta nella plastica, per circa due settimane. In un luogo fresco e buio, come una cantina o una dispensa, per una settimana.

Una volta tagliata, è meglio non riporla in frigorifero, poiché l’umidità potrebbe danneggiarla. Se necessario, avvolgetela in pellicola trasparente o immergetela in una boule con acqua fredda e limone per evitare che si ossidi e perda croccantezza.

Curiosità sulla jicama

Nonostante sia meno conosciuta in Europa, la jicama è una presenza costante nelle cucine di Messico, America Centrale e Sud America. La sua popolarità è dovuta non solo al gusto e alla versatilità, ma anche alla sua facilità di coltivazione e alla capacità di adattarsi a diversi climi.

In molti paesi, è considerata un ingrediente perfetto per combattere la sete grazie al suo alto contenuto di acqua. Inoltre, è spesso utilizzata come snack salutare per i bambini, poiché è naturalmente dolce e croccante, ma povera di zuccheri.