Come cucinare l’indivia belga: 5 ricette e tutte le proprietà di quest’ortaggio che ha solo 15 calorie

Scopri come cucinare l'indivia belga con 5 ricette facili e gustose. Un ortaggio ricco di proprietà benefiche, con sole 15 calorie per 100 grammi, perfetto per una cucina sana e creativa.

L’inverno porta con sé una vasta scelta di verdure ricche di proprietà benefiche, perfette per garantirvi il giusto apporto di vitamine, fibre e sali minerali. Tra queste, la clorofilla si distingue per la sua forte azione antiossidante, essenziale per contrastare i radicali liberi e supportare il sistema immunitario durante la stagione fredda. Tra i prodotti tipici di questo periodo, vogliamo segnalarvi l’Indivia Belga, una verdura versatile e ricca di sorprese, ideale per arricchire le vostre tavole.

Cosa rende speciale l’Indivia Belga?

Conosciuta anche come Cicoria Witloof, che in olandese significa “foglia bianca”, l’Indivia Belga è una pianta biennale originaria del Belgio. Appartenente alla stessa famiglia di radicchio e scarola, si distingue per il suo sapore amarognolo e per le caratteristiche foglie di colore crema, che ricordano un sigaro compatto.

La sua coltivazione prevede un processo particolare: i germogli di cicoria vengono fatti crescere “forzatamente” al buio, per evitare la produzione di clorofilla e ottenere il caratteristico colore chiaro. Secondo la Medicina Tradizionale Cinese, il sapore amarognolo della cicoria aiuta a stimolare la funzionalità di milza e reni, favorendo la depurazione del corpo e l’eliminazione delle tossine.

Un concentrato di salute in sole 15 calorie

L’Indivia Belga è una verdura ipocalorica per eccellenza: con sole 15 calorie ogni 100 grammi, è perfetta per chi segue una dieta equilibrata o vuole mantenersi in forma senza rinunciare al gusto.

Oltre ad essere povera di sodio, questa cicoria è ricca di vitamine (A, C e del gruppo B) e sali minerali, tra cui potassio e calcio. Un aspetto particolarmente interessante è il suo alto contenuto di acido folico, un nutriente essenziale in gravidanza per il corretto sviluppo del feto e per favorire la salute cardiovascolare. Inoltre, le sue fibre idrosolubili la rendono un ottimo alleato per il benessere intestinale, contrastando meteorismo e colon irritabile.

Come cucinarla

L’Indivia Belga è incredibilmente versatile e può essere consumata sia cruda che cotta, adattandosi a numerose preparazioni. Cruda, è perfetta come antipasto leggero o in pinzimonio, accompagnata da un filo di olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale. Può arricchire insalate fresche, magari abbinata a mele, arance o noci per un mix di sapori dolci e amarognoli.

Cotta, invece, si presta a molteplici ricette: potete saltarla in padella con un po’ di aglio, cucinarla alla piastra, brasarla con vino bianco o stufarla con una leggera spolverata di pangrattato. È deliziosa anche al gratin, magari con formaggi filanti, oppure come ripieno di torte salate e zuppe nutrienti. La sua capacità di assorbire i sapori degli altri ingredienti la rende una base ideale per piatti creativi.

Indivia belga al forno