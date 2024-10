Gnocchi di zucca così non li avete mai mangiati, la ricetta e i segreti dello chef Giuseppe Mulargia

La ricetta degli gnocchi di zucca come non li hai mai provati! Lo chef Giuseppe Mulargia svela la sua ricetta unica, arricchita da crema di pecorino e funghi porcini, per un piatto che celebra i sapori autunnali.

Per celebrare l’autunno, ecco una ricetta che unisce i sapori della stagione a un tocco gourmet: gli gnocchi di zucca con crema di pecorino e funghi porcini, ideati dallo Chef Giuseppe Mulargia del Ristorante Le Spighe a Roma. Con la dolcezza della zucca, la cremosità del pecorino e il gusto intenso dei porcini, questo piatto porta in tavola una combinazione raffinata e perfetta per pranzi e cene speciali.

Gnocchi di zucca con crema di pecorino e porcini

Ingredienti per 4 persone

300 g di zucca cotta

100 g di patate rosse cotte

1 uovo piccolo

150 g di farina 00

15 g di Grana Padano grattugiato

Noce moscata q.b.

Sale q.b.

Per la crema di zucca:

100 g di zucca cotta

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Per la crema di pecorino:

50 g di Pecorino Crosta Nera DOP

50 ml di latte parzialmente scremato

50 ml di panna fresca

Per i funghi porcini:

Porcini freschi a piacere

Olio extravergine d’oliva q.b.

1 spicchio d’aglio

Procedimento

Tagliate la zucca a metà, eliminate i semi e i filamenti, conditela con erbe aromatiche, sale e pepe e infornate a 180°C per 30 minuti. Intanto, lessate le patate in acqua salata, scolatele e, una volta fredde, pelatele e schiacciatele. Unite la zucca schiacciata, le patate, farina, uovo, Grana Padano, noce moscata e sale, impastando fino a ottenere un composto omogeneo. Fate riposare l’impasto, poi formate i cordoni e tagliateli per ottenere gli gnocchi.

Frullate la zucca cotta con un filo d’olio e un pizzico di sale per ottenere una crema liscia. Per la crema di pecorino, sciogliete il formaggio nel latte e panna fino a ottenere una consistenza vellutata. Saltate i porcini, affettati, con olio e aglio in padella.

Cuocete gli gnocchi in acqua bollente salata e, una volta affiorati, scolateli e saltateli con la crema di zucca. Disponete la crema di pecorino sul piatto, adagiate gli gnocchi e completate con i porcini.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: