Gelati fit: come li preparo senza usare la gelatiera (non solo con yogurt greco)

Scopri 5 deliziose ricette di gelati fit, perfette per rinfrescarti senza sensi di colpa. Facili da preparare e ricche di ingredienti sani come frutta, yogurt greco e avocado.

Se vuoi rinfrescarti in una calda giornata estiva o stai cercando ricette di dessert estivi sani e fit da servire dopo un pranzo domenicale, qui sotto troverai molte idee rinfrescanti.

Segnati le ricette dei nostri gelati salutari fatti con ingredienti come frutta congelata, yogurt greco, banana e avocado. Puoi soddisfare così la tua voglia di dolce in pochi minuti.

Gelato alla banana e burro di arachidi

Ingredienti

4 banane mature, tagliate a pezzetti di 3 cm e poi congelate

2 cucchiai di latte di mandorla

1 cucchiaio di burro di arachidi biologico

1 cucchiaio di cannella macinata

1 cucchiaio di cioccolato fondente grattugiato

1 cucchiaio di mandorle in scaglie

Preparazione

Versare le banane congelate e il latte di mandorla in un frullatore e frullare fino a ottenere una consistenza omogenea. Aggiungere il burro di arachidi e la cannella, quindi frullare nuovamente. Assaggiare e, se desiderato, aggiungere altra cannella.

Trasferire il composto in un contenitore adatto al congelatore e congelare per 1 ora. Togliere dal congelatore e servire con cioccolato grattugiato e mandorle a scaglie.

Gelato fragola e avocado

Ingredienti

200 g di fragole mature, mondate e tagliate a pezzetti

1 avocado, denocciolato, sbucciato e tritato grossolanamente

2 cucchiai di aceto balsamico

½ cucchiaino di estratto di vaniglia

1-2 cucchiai di sciroppo d’acero (facoltativo)

Preparazione

Mettete le fragole (tenetene da parte quattro pezzi per la parte superiore), l’avocado, l’aceto e la vaniglia in una ciotola e frullate con un frullatore a mano (o con un robot da cucina) fino a ottenere un composto il più possibile omogeneo. Assaggiate e aggiungete lo sciroppo d’acero solo se le fragole non sono abbastanza dolci. Versare in contenitori, aggiungere una fragola in ciascuno, coprire con pellicola trasparente e congelare. Lasciare ammorbidire i vasetti per 5-10 minuti prima di consumarli.

Yogurt gelato alla fragola

Ingredienti

140 g di fragole

½ lattina da 405 g di latte condensato leggero

500 g di vasetto di yogurt greco allo 0% di grassi

Preparazione

Tritare grossolanamente metà delle fragole e frullare il resto in un robot da cucina o con un frullatore a immersione fino a ottenere una purea. In una grande ciotola, mescolare il latte condensato con le fragole ridotte in purea, quindi aggiungere delicatamente lo yogurt fino a quando non è ben amalgamato. Aggiungere le fragole tagliate a pezzetti. Versare il composto in una tortiera o in un contenitore, mettere il coperchio o avvolgere bene nella pellicola trasparente e congelare per tutta la notte, finché non è solido. Togliere dal freezer circa 10-15 minuti prima di servire il frozen yogurt. Si può congelare fino a 1 mese.

Yogurt gelato ai frutti tropicali

Ingredienti

480 g di mix di frutta tropicale congelata

170 g di yogurt greco

2 cucchiai di sciroppo d’acero o miele (facoltativo)

200 g di frutta tropicale tagliata a cubetti e semi di frutto della passione, da servire

Preparazione

Mettere tutto, tranne la frutta fresca, in un robot da cucina e frullare. Versare direttamente nelle ciotole, oppure versare in un contenitore e congelare se si vuole servire in un secondo momento. Servire con la frutta fresca tropicale e con un cucchiaio di semi di frutto della passione.

Yogurt gelato ai frutti di bosco

Ingredienti

250 g di frutti di bosco congelati

250 g di yogurt greco

1 cucchiaio di miele o sciroppo d’agave (facoltativo)

Preparazione

Frullare i frutti di bosco, lo yogurt e il miele o lo sciroppo d’agave in un robot da cucina per 20 secondi, fino a ottenere una consistenza omogenea del gelato. Versare nelle ciotole, congelare per qualche ora e poi servire.

