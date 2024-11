Hai mai provato il crumble di mele senza burro? La ricetta con i fiocchi d’avena che sta conquistando tutti

Il crumble di mele tradizionale si rinnova in questa versione plant-based che sta conquistando anche i palati più esigenti. La ricetta sostituisce il classico burro con l'olio di mais e arricchisce il topping con fiocchi d'avena e frutta secca, creando una copertura croccante che si sposa perfettamente con la morbidezza delle mele caramellate.

I dolci con le mele sono perfetti per la stagione invernale, quando si sente il bisogno di qualcosa di confortante, specialmente la sera. il crumble di mele che vi proponiamo oggi è un dolce facile e veloce da realizzare, ideale anche da offrire a fine pasto quando si hanno ospiti improvvisi. potete gustarlo sia caldo che freddo in qualsiasi momento della giornata, dalla colazione alla merenda.

Il crumble è un dolce tipico della tradizione inglese e irlandese; il nome stesso “crumble” significa “briciola” in inglese, riferendosi proprio alla consistenza dell’impasto bricioloso che caratterizza questo dessert.

Ingredienti per 4 persone

Per la base:

6 mele

3 cucchiai di uvetta

cannella in polvere q.b.

1 limone

1 bacca vaniglia

6 cucchiai di zucchero di canna

Per la copertura croccante:

6 cucchiai di fiocchi di avena

3 cucchiai di farina di riso

3 cucchiai di semi di zucca

3 cucchiai di nocciole

20 gherigli di noce

3 cucchiai di zucchero di canna

90 ml olio di mais

cannella in polvere q.b.

Procedimento

Iniziate caramellando lo zucchero in un pentolino, aggiungete poi la cannella, i semi della bacca di vaniglia e le mele tagliate a cubetti. dopo qualche minuto unite l’uvetta, la scorza grattugiata del limone e il succo.

Per la copertura, tritate i fiocchi d’avena con i semi e la frutta secca utilizzando un mixer, fino ad ottenere un composto sbriciolato ma grossolano. in una ciotola versate la farina, lo zucchero, un po’ di cannella e il contenuto del mixer. Mescolate tutto e aggiungete l’olio, lavorando il composto con le dita fino ad ottenere una consistenza sbriciolata.

Disponete le mele cotte in 4 cocottine e distribuite sopra il composto sbriciolato in modo uniforme. infornate a 180°c per 25 minuti, fino a quando il crumble risulterà ben dorato in superficie.

Servite il crumble ancora caldo, magari accompagnato da una pallina di gelato di soia alla vaniglia per un contrasto di temperature davvero goloso.

Nota: questa è una versione rivisitata della ricetta tradizionale, che normalmente non prevede frutta secca e semi. Inoltre, il burro è stato sostituito con l’olio e la classica farina di grano con quella di riso, ottenendo comunque un risultato eccellente.

Consiglio: se volete rendere il dolce ancora più profumato, potete aggiungere un pizzico di zenzero in polvere o noce moscata all’impasto delle mele.

