Crema di limoncello: la ricetta per farla in casa e 5 varianti

Crema di limoncello: scopri la ricetta facile e veloce per farla in casa, insieme a 5 deliziose varianti per tutti i gusti.

Crema di limoncello, avete mai provato a prepararla in casa? Oltre al limoncello tradizionale infatti potrete sperimentare facilmente la preparazione di questa bevanda e confezionare delle bottiglie per voi o da regalare.

Rispetto al limoncello classico la crema di limoncello prevede nella ricetta l’aggiunta di latte. L’ingrediente principale sono i limoni che devono essere sempre bio e non trattati.

Scopriamo come preparare in casa la crema di limoncello secondo la ricetta classica e nelle sue varianti.

Crema di limoncello, la ricetta

Di solito la crema di limoncello viene servita come bevanda ghiacciata a spesso viene proposta a fine pasto come digestivo. Preparare in casa la crema di limoncello è molto semplice. Scopriamo quali sono gli ingredienti e le istruzioni da seguire.

Crema di limoncello, ingredienti

10 limoni bio non trattati

1 litro di alcool per liquori

1 kg di zucchero

2 litri di latte

Preparazione

Come per il limoncello, ricavate la scorza dei limoni con un coltellino mantenendo solo la parte gialla e scartando quella bianca, perché risulta amara.

Procuratevi un grande barattolo di vetro a chiusura ermetica . Versate le scorze di limone e l’alcool alimentare al suo interno.

. Versate le scorze di limone e l’alcool alimentare al suo interno. Chiudete bene e lasciate riposare al buio per 30 giorni scuotendo il barattolo 1 o 2 volte al giorno.

scuotendo il barattolo 1 o 2 volte al giorno. Trascorsi i 30 giorni, filtrate l’alcol aromatizzato al limone con un colino o ancora meglio con una garza, premendo bene le scorze, e travasatelo per il momento in un altro contenitore.

con un colino o ancora meglio con una garza, premendo bene le scorze, e travasatelo per il momento in un altro contenitore. In una pentola capiente versate il latte e lo zucchero . Portate a ebollizione mescolando bene in modo che lo zucchero si sciolga senza rimanere sul fondo della pentola. Filtrate e lasciate raffreddare.

. Portate a ebollizione mescolando bene in modo che lo zucchero si sciolga senza rimanere sul fondo della pentola. Filtrate e lasciate raffreddare. Se l’avete a disposizione, potete portare ad ebollizione insieme al latte una bacca di vaniglia , per aromatizzarlo.

, per aromatizzarlo. Ora non vi resta che unire l’alcol aromatizzato al limone e il latte zuccherato appena preparato mescolando bene il tutto.

Trasferite la bevanda ottenuta in una o più bottiglie e riponetela in freezer, dove la potrete conservare fino a 2 o 3 mesi.

Crema di limoncello, ricette e varianti

Esistono alcune varianti della crema di limoncello classica che potrete sperimentare se già avete provato la ricetta di base o se semplicemente avete la curiosità e la voglia di sperimentare qualcosa di nuovo.

Crema di limoncello vegan

Se volete preparare una crema al limoncello per chi è vegan o intollerante al lattosio ecco una variante che prevede di utilizzare il latte di soia alla vaniglia per sostituire il latte vaccino. Lavate e sbucciate 8 limoni biologici, evitando la parte bianca. Mettete le bucce in un barattolo con 500 ml di alcool a 95° e lasciate in infusione per 10 giorni, agitando ogni giorno. Dopo 10 giorni, filtrate l’alcool e rimuovete le bucce. In una pentola, scaldate 1 litro di latte di soia alla vaniglia con 400 gr di zucchero di canna, mescolando finché lo zucchero si scioglie completamente. Lasciate raffreddare il composto. Unite l’alcool filtrato al latte di soia zuccherato e mescolate bene. Versate la crema in bottiglie sterilizzate e conservate in frigorifero. Servite fredda.

Crema di limoncello con la panna fresca

Alcune ricette della crema di limoncello fatta in casa includono la panna fresca tra gli ingredienti, oltre al latte. Si tratta di panna fresca non zuccherata. Lavate e sbucciate 7 limoni, evitando la parte bianca. Mettete le bucce in un barattolo con 500 ml di alcol puro e lasciate in infusione per 10 giorni, agitando ogni giorno. Dopo 10 giorni, filtrate l’alcol e rimuovete le bucce. In una pentola, scaldate 600 ml di panna fresca, 400 ml di latte e 1 kg di zucchero, aggiungendo 3 bustine di vanillina, e mescolate finché lo zucchero si scioglie completamente. Lasciate raffreddare il composto. Unite l’alcol filtrato alla miscela di panna, latte e zucchero, e mescolate bene. Versate la crema in bottiglie sterilizzate e conservate in frigorifero. Servite fredda.

Crema di limoncello con Bimby

Preparare in casa la crema di limoncello diventa ancora più semplice se avete a disposizione un robot da cucina, perché vi aiuterà ad amalgamare al meglio gli ingredienti. Lavate e sbucciate 7 limoni non trattati, evitando la parte bianca. Mettete le bucce in un barattolo con 500 ml di alcool puro a 95° e lasciate in infusione per 10 giorni, agitando ogni giorno. Dopo 10 giorni, filtrate l’alcool e rimuovete le bucce. Nel frattempo, versate 1 litro di latte parzialmente scremato, 2 cucchiaini di estratto di vaniglia (o 2 bustine di vanillina) e 1 kg di zucchero nel boccale del Bimby. Cuocete per 10 minuti a 90°C, velocità 3. Lasciate raffreddare il composto. Unite l’alcool filtrato al latte zuccherato e mescolate per 1 minuto a velocità 4. Versate la crema di limoncello in bottiglie sterilizzate e conservate in frigorifero. Servite fredda.

Crema di limoncello napoletana

Secondo la ricetta napoletana, la crema di limoncello si prepara con limoni non trattati, baccelli di vaniglia, latte intero, panna fresca, alcool e zucchero. Versate 250 ml di latte intero, 300 ml di panna fresca liquida, 300 g di zucchero e un baccello di vaniglia (o una bustina di vanillina) in una pentola. Scaldate a fuoco medio, mescolando continuamente finché lo zucchero si scioglie completamente e il composto arriva quasi a bollore. Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare completamente. Una volta freddo, aggiungete 500 ml di limoncello fatto in casa e mescolate bene. Versate la crema di limoncello in bottiglie sterilizzate e conservate in frigorifero. Servite fredda.

Crema di limoncello facile e veloce

Infine vi proponiamo una variante facile e veloce per preparare in casa la crema di limoncello. Non dimenticate la bacca di vaniglia per insaporire la vostra crema di limoncello fatta in casa. Lavate e sbucciate 3 limoni, evitando la parte bianca. Mettete le bucce in infusione con 1/2 litro di alcool a 90° per 5 giorni. Scaldate 1 litro di latte con 1 kg di zucchero e 1 bustina di vanillina, mescolando finché lo zucchero si scioglie. Lasciate raffreddare. Filtrate l’alcool e unitelo al latte zuccherato. Mescolate bene, versate in bottiglie sterilizzate e conservate in frigorifero. Servite fredda.

Qual è la vostra ricetta per preparare in casa la crema di limoncello?