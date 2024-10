Come trasformare gli scarti dei centrifugati in una deliziosa torta di carote e nocciole

Come riutilizzare gli scarti dei centrifugati per preparare una torta di carote e nocciole morbida e gustosa. Una ricetta zero sprechi, ricca di sapore e facile da realizzare!

Una centrifuga di frutta e verdura è un’idea gustosa e salutare per colazione, merenda o aperitivo. Ma perché gettare il composto che rimane nel raccoglitore? È ricco di fibre e può essere riutilizzato in cucina, sia per preparazioni dolci che salate! Usatelo per arricchire polpette, muffin, plum cake, sorbetti, torte rustiche e pane. Ecco una ricetta perfetta per riutilizzare gli “scarti” della vostra centrifuga di carote.

Ingredienti

250 g di farina (150 g bianca e 100 g integrale)

100 g di zucchero di canna

1 bustina di lievito

50 g di olio di semi di mais

15 nocciole sgusciate

1 cucchiaino di cannella

1 pizzico di noce moscata

250 ml di succo di arancia

La polpa di 3 carote grandi

Scorza di limone grattugiata

Procedimento

In una terrina, mescolate le polveri (farina, zucchero, lievito) e aromatizzate con cannella, noce moscata e scorza di limone nella quantità che preferite.

Aggiungete l’olio di semi di mais e il succo di arancia, mescolando fino a ottenere un impasto morbido e lavorabile. Se necessario, regolate la quantità di succo.

Tritate le nocciole e aggiungetele al composto insieme alla polpa di carote. Oliate uno stampo da torta e spolveratelo con un po’ di pane grattugiato, quindi versate l’impasto. Cuocete nel forno preriscaldato a 180° per circa 30 minuti. Servitela spolverata con zucchero a velo.

Questa torta, grazie alla polpa di carote, rimane molto morbida ed è perfetta per la colazione o come spuntino pomeridiano salutare, e non solo è deliziosa, ma rappresenta anche un modo intelligente per ridurre gli sprechi e sfruttare ogni parte della frutta e della verdura. Ogni fetta racchiude i sapori genuini delle carote e delle nocciole, rendendola perfetta per chi ama i dolci semplici e sani. Provate a personalizzarla aggiungendo altre spezie o frutta secca: è una ricetta versatile che si adatta ai vostri gusti!

